Trøim med klar beskjed mot Klanen: – Står ikke respekt av det

Rett etter at Dag-Eilev Fagermo ble sparket som Vålerenga-sjef, møtte VIF-eier Tor Olav Trøim medlemmene i et møte.

Der var temaet selvfølgelig avgangen til Fagermo.

Møtet ble holdt mellom klokken 18.00 og 19.00 mandag og varte i rundt 20 minutter.



Der benyttet Trøim anledningen til å gi klar beskjed til Klanen som har ønsket Fagermo fjernet.

– Jeg synes ikke det står noe særlig respekt av Klanen som står der og roper «ut med Fagermo», sa Trøim til de fremmøtte.

– Det er ikke noe vits i å tråkke på folk, fortsatte han.

Han sier det var trist å måtte fjerne ham.

– Han vet selv hvor dårlig han har gjort det de siste ukene. Det var ikke noe hyggelig å prate med ham i dag. Han fortjener ikke noe mer, men honnør for at han prøvde. Det skal vi være takknemlige for, sa han.



Da brøt medlemsmøtet ut i applaus.

Ifølge TV 2s opplysninger er det Trøim som betaler for å fjerne Fagermo. Han skal ha vært enig i klubbstyrets avgjørelse.

Trøim nevnte også at han hadde uenigheter med Fagermo om klubbstrategien.

Mens klubbens rike onkel har ønsket å bygge klubben for fremtiden med unge, Oslo-spillere, har Fagermo tenkt litt mer kortsiktig, sa Trøim.