Carlo Holse har vært en nøkkelspiller for Rosenborg siden han kom inn i januar 2020.

Torsdag tok han farvel med lagkameratene på Lerkendal. Dansken har satt snuten mot Tyrkia, der han ifølge TV 2s opplysninger signerer for Samsunspor i løpet av kort tid. Tyrkerne betaler om lag 30 millioner kroner for 24-åringen.

– Carlo var innom her i dag. Det er jo trist. Bak en veldig god fotballspiller er det en super fyr og en veldig god kompis. Det er trist hvis det går igjennom, sier RBK-bauta Erlend Dahl Reitan til TV 2 og fortsetter:



HAR TATT FARVEL: RBKs visekaptein Erlend Dahl Reitan synes det er trist å se Carlo Holse forlate Lerkendal. Foto: Tor Erik Schrøder

– Han er jo kanskje litt på overtid i Rosenborg. Han har vært her lenge og prestert veldig bra, og så er det fotballens natur at gode spillere forsvinner.



Samtidig som Holse trolig forsvinner, er også stopper Sam Rogers på vei til Lillestrøm for rundt fem millioner kroner.

Den fungerende RBK-kapteinen skulle gjerne sett at trønderne åpner lommeboken på overgangsvinduets siste dag.

– Ja, om det er noe som hadde latt seg gjøre, så ja. Uansett tror jeg vi står greit inn i høstsesongen, sier Reitan.

Men det er foreløpig ingenting som tyder på en travel kveld på Lerkendal.

LUGN: RBKs sportslig leder Mikael Dorsin spår en rolig kveld på Lerkendal.

– Jeg tror det blir ganske rolig, men man skal aldri si aldri. Vi får se om vi er våkne klokken tolv eller om vi ligger og sover, sier RBKs sportslige leder Mikael Dorsin til TV 2.

Heller ikke RBK-trener Svein Maalen virker å ha særlig tro på at noen tusler inn portene på Lerkendal i løpet av torsdag kveld.

Samtidig er 45-åringen tydelig på viktigheten av å ikke forhaste seg.

– Noen ganger er det ikke noen enkel matematikk med at én minus gir én pluss og at det går opp i opp, sier Maalen til TV 2 og fortsetter:

IS I MAGEN: Svein Maalen mister trolig nøkkelspiller Carlo Holse. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg tror det er veldig viktig for oss i Rosenborg nå å ha litt is i magen. Vi ønsker å sørge for at vi bygger en klubb nå. Da innebærer det også et lag og en spillerstall som vi kan ha litt kontinuitet på. Vi er jo en av de klubbene som har mest utskiftninger i stallene våre de siste årene. Det er absolutt ikke noen suksessfaktor.