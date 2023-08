Tripic-perle senket Glimt – full fyr i gullkampen

Viking 3-2 Bodø/Glimt

Alles øyne var rettet mot Stavanger denne Eliteserie-runden, og det med god grunn. For med Viking-seier mot Bodø/Glimt ville gullkampen igjen være vidåpen.

De mørkeblå rystet de gule og ledet 2-0 etter sju minutter, men Glimt slo tilbake og det sto 2-2 til pause.

Kvarteret før slutt skulle en mørkeblå helt stå frem. Zlatko Tripic, som advarte Glimt om at han «ville gjøre alt for å vinne kampen», vartet opp med en frisparkperle til 3-2.

– Det er helt fantastisk. Jeg synes det er fortjent. Det er to fantastiske fotballag. Det er en utrolig kamp, sier matchvinner Zlatko Tripic til TV 2.

– Det var utrolig deilig. Jeg har øvd mye på frispark.

– Kan man snakke om gull nå? Åtte seire på rad!

– Nå går vi for den niende, så får vi se.

TV 2s fotballeksperter sier at gullkampen nå er åpen.

– Gullkampen lever i beste velgående, hvem hadde trodd det for to-tre-fire- uker siden? sier Yaw Amankwah.

– Solid spillerstall og solid gjeng. De har spillere på benken å sette inn på, det er mye av grunnen til at de har tatt de åtte strake seierne og de har tatt inn så mye på Bodø/Glimt, sier Jesper Mathisen.

Sistnevnte anser likevel de gule som favoritter.

– Bodø/Glimt er klare favoritter til å ta gull. Det skal mye til for at Viking skal klare å kjempe de ut i avslutningen av sesongen, men med denne seieren gjør dette noe med troen, med selvtilliten og spenningen i toppen av Eliteserien.



På overtid trodde mange at Glimt hadde utlignet. Brede Moe dunket inn 3-3, men handset i forkant. Målet ble annullert etter VAR-sjekk.

– Det så ganske klart ut. Dommeren var ganske kjapp der, sier Tripic om annulleringen.

– Jeg så det på iPaden på siden her, på ene reprisen. Så så jeg spillernes reaksjon så ... Det var godt å få den med oss, sier Viking-trener Morten Jensen.

VAR redder øyeblikket❤️ — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 6, 2023

Nå er Viking tre poeng bak Bodø/Glimt med én kamp mindre spilt. Dermed kan de mørkeblå tette luken med å vinne sin hengekamp.

– Det blir urytmisk. Det Viking-laget, all ære til dem, men mye av dette går på at vi ikke er på det nivået vi skal være på, oppsummerer Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Solbakken-suser

Foran et fullsatt SR-Bank Arena gikk Viking rett i strupen på Glimt. Kun fire minutter tok det før Lars-Jørgen Salvesen scoret mot hans tidligere klubb.

Mer Viking-moro skulle det bli tre minutter senere. Et vanvittig kremmerhus i krysset fra Markus Solbakken sørget for jubel i Stavanger – både for de mørkeblå og pappa Ståle Solbakken.

Det på dagen der Viking forhandlet med italienske Pisa om en overgang for midtbanespilleren. Det spørs om ikke prislappen stiger nå.



– Det blir noen millioner til! utbrøt TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller etter målet, og la til:

– Viking spiller som et topplag. De tar strupetak på Glimt. En kunstscoring av Solbakken!

Ekspertkollega Jesper Mathisen la ut følgende melding:

Norsk fotball på sitt aller vakreste!



Fullstappet på toppkamp i Stavanger og så får vi den fra Markus Solbakken🚀



Kunst! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 6, 2023

Grønbæk-golazo

De gule slo imidlertid tilbake. Faris Moumbagna utlignet etter hjørnespark før Albert Grønbæk vartet opp med en magisk prestasjon.

Et nydelig raid fra dansken endte med en klinisk avslutning i lengste hjørne. 2-2 til pause.

– Han er verdt hver eneste krone! Det er så glimrende gjort på så små flater.

Klassekeepere

Etter pause var det keeperne som skulle vise seg frem. Nikita Haikin hindret Djibril Diop fra kloss hold.

– Det kan være en sesongdefinerende redning!

Så reddet Patrik Gunnarsson en kremavslutning fra Amahl Pellegrino.

Til slutt ble en keeper overlistet da Zlatko Tripic avgjorde med sin frisparkperle.

– Så følsomt! Så lekkert fra kapteinen! utbrøt TV 2s fotballekspert Simen

– For en fotballspiller og ledestjerne, la kommentator Peder Mørtvedt til.