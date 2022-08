Tripic advarer: – Det skal ikke være sånn

Viking solgte Sebastian Sebulonsen til Brøndby og toppscorer Veton Berisha til Hammarby i sommer.

Lørdag ble det også klart at Samuel Fridjonsson er solgt til gresk fotball.

Gjennom hele sommervinduet har Viking jaktet på erstattere, og før helgen kom finske Naatan Skyttä på lån ut sesongen fra franske Toulouse. 20-åringen gikk rett inn i Vikings startoppstilling i 1-2-tapet mot Vålerenga, etter kun én lett treningsøkt med sine nye lagkamerater.

Selv om den offensive midtbanespilleren ikke kunne forhindre at Viking gikk på en smell på hjemmebane mot det store formlaget i Eliteserien, roses unggutten for sine prestasjoner.

– Naatan gjør en veldig god kamp. Han har akkurat kommet hit til landet, og kan nesten ikke navnet på noen av lagkameratene, men vi hev ham utpå og han kom veldig godt fra det. Han er en veldig god fotballspiller, kreativ og har akkurat den innsatsen i spillestilen som vi ønsker. Når han blir bedre kjent med spillerne og får bedre relasjoner, så blir han en meget bra forsterkning for oss, roser Viking-trener Morten Jensen om finnen som fikk sin Viking-debut kun drøye 48 timer etter at han landet i Stavanger.

Tripic: – Det skal ikke være sånn

Vikings kaptein Zlatko Tripic mener også 20-åringen gjorde en strålende innsats. Samtidig mener den rutinerte profilen også at Skyttäs prestasjoner bør være en vekker for de øvrige spillerne på laget.

– Jeg har høye forventninger, han er kjempegod og viste frem veldig mye mot Vålerenga. Det er akkurat det vi trenger. Folk som kommer inn med masse energi, sier Tripic til TV 2, og fortsetter:

– Men det skal ikke være sånn. At en helt ny kommer inn og i mitt hode var lagets beste. Det bør smitte over på oss andre. Vi er nødt til å heve oss hver enkelt, sier han.

RETT INN PÅ LAGET: Vikings Naatan Skyttä og Vålerengas Torgeir Børven under eliteseriekampen mellom Viking og Vålerenga på SR-bank arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

– Målet er å spille for en Champions League-klubb

Skyttä, som har landskamper både for Finlands U17, U19 og U21-landslag, er glad for å ha kommet til Viking.

– Det føltes veldig godt å få debuten og å spille på hjemmebane. Fansen var veldig, veldig gode. Jeg er åpenbart skuffet over resultatet, men glad for å få mine første minutter, sier han til TV 2.

– Vikings kaptein Zlatko Tripic mente du var lagets beste?

– Vel. Jeg mener jeg spilte helt ok. Det er mye jeg kan forbedre meg på. Jeg kan gjøre små ting bedre og få mer assist og mål. En helt ok kamp, men jeg kan bedre, oppsummerer 20-åringen, som har høye ambisjoner for sin videre karriere.

– Målet mitt på sikt er å spille for en Champions League-klubb, men nå er fokuset mitt å spille her i Viking for resten av sesongen. Så får vi se senere hvordan karrieren min blir i fortsettelsen, slår han nøktern fast.

Mandag blir angriperen Sander Svendsen, som har en fortid i klubber som Molde, Hammarby, Brann, Odd og nå sist danske OB, presentert som ny Viking-spiller. Det gleder Tripic.

– Konkurranse på laget er viktig. Alle må kjenne på at «min plass på laget ikke er sikker». Det må jobbes steinhardt på trening. Og at vi trenger forsterkninger, det er ingen hemmelighet, fastslår han.

– Mange grunner til at det ikke stemmer

Etter en solid start på sesongen, hvor det ble snakket om at Viking var en av gullkandidatene i årets Eliteserie, er blåtrøyene i Stavanger nå inne i en nedadgående formkurve. Laget har tapt to av sine tre siste kamper i Eliteserien, og forrige uke røk drømmen om gruppespill i Conference Leage etter 3-4-tap sammenlagt mot FCSB.

– Det er sikkert mange grunner til at det ikke stemmer helt nå. Akkurat nå er vi ikke gode nok i de avgjørende fasene i spillet. Det står ikke på innsatsen, vi kriger og løper like mye som vi alltid har gjort, men vi er ikke gode nok til å få disse marginene på vår side. Da blir det litt som mot VIF. Det blir stakkato. Vi styrte kampen i 2. omgang, men mangler litt på den siste kvaliteten, sukker Jensen.