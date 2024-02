– Trenger ikke å tråkke i alle salatbollene

FORBEREDT: Kjetil Knutsen har opplevd mye rart på reise med Glimt i Europa. Treneren mener man må ta lærdom av all erfaring. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har blitt utsatt for flerfoldige skitne triks i Europa. Noen kasse med knep er ikke å finne på Aspmyra.

November 2023. Bodø/Glimt har reist til Istanbul for møtet med Besiktas i gruppespillet i Conference League. Det som møter Kjetil Knutsen gjør ham forbannet.

– Vi har kjørt til stadion, vært på stadion og trent dagen før. Idet de skal kjøre oss på kamp, så finner de en helt ny rute. Derfor kommer vi inn i et trafikkhelvete og ankommer stadion 55 minutter før kampstart. Det er gjennomført, det er planlagt og det er for å få oss ut av fatning.



Bodø/Glimt henvender seg til Uefas delegat. De ønsker kampstart utsatt. I denne sammenhengen er gultrøyene små og blir møtt med døve ører.

– Det er ikke noe jeg bruker veldig mye krefter på, men der og da er det utrolig irriterende. Man blir skikkelig forbanna, sier Knutsen til TV 2.

SEIER: Besiktas forsøkte seg på flere triks for å sette ut Bodø/Glimt allerede før kampstart, men til ingen nytte. Forrige sesongs seriemester vant 2-1 i Istanbul. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Norges beste lag klarte å bruke tyrkernes skitne triks til egen motivasjon. Besiktas ble slått 2–1 i Istanbul.

– I den kampen løste vi det veldig bra, sier Knutsen.



TV 2 møtte 55-åringen med hvilepuls i Marbella – én uke før Glimt sjokkerte Ajax i Amsterdam.

Opplevelsen i den tyrkiske hovedstaden er ikke unik. Glimt ble utsatt for diverse knep i Milano september 2020.

– Det er ikke bare det at de kjører oss rundt hele byen når vi egentlig har ti minutter kjøring til trening, vi får ikke håndklær, vi får ingenting. De gjør alt de kan for å gjøre det vanskeligst mulig for motstanderen.

– Trenger ikke å tråkke i salatbollene

Glimt-treneren mener man må lære av erfaringene. Ligge i forkant. Forvente at verden utenfor lille Norge er kynisk og kalkulert.

– Da må du selv sørge for at de tingene er på plass, slik at det ikke blir et forstyrrende element.

Flere opplevelser der motstanderne bevist unnlater å legge til rette for optimale forberedelser har gjort laget fra nord smartere.



INGEN LØSNING: Glimt-trener, Kjetil Knutsen, vil ikke begynne med kynisk spill i kulissene når klubben tar i mot utenlandske klubber i Conference League. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg sier at vi ikke trenger å tråkke i alle salatbollene som står foran oss. Vi må unngå å havne i de situasjonene og det gjør vi ved å ligge i forkant. Det er god læring for oss som er tett på laget, men det er også god læring for alle i klubben med ulike funksjoner.

– Vi er hyggelige, snille og naive

Glimt-leiren ble ikke utsatt for noen utradisjonelle triks i møtet med Ajax i Amsterdam forrige uke. Nederlenderne trenger heller ikke frykte en overdreven kreativitet fra vertskapet i Bodø.

IMPONERTE: Bodø/Glimt ga Ajax en real vekker i Amsterdam. Albert Grønbæk scoret begge målene i 2-2-kampen. Foto: Piroschka Van De Wouw/ Reuters / NTB

– Jeg ønsker jo ikke at vi i Glimt skal være sånn. Vi skal ikke sende et bortelag på tur til Kjerringøy før de ender på Aspmyra. Det er ikke verdier jeg står for, sier Kjetil Knutsen.



Samtidig mener 55-åringen at vi er veldig godtroende her i det kalde nord. Man forventer ikke at motstandere bevisst unngår å legge til rette på en profesjonell måte.

– Vi er hyggelige, snille og naive i Norge, sier suksesstreneren.