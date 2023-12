Trenerlegenden laget regel for å skåne seg selv

- USEDVANLIG TETT: Keepertrener Gjermund Østby (58) og VIF-keeper Magnus Sjøeng (21) har jobbet tett på hverandre i en årrekke allerede. − Et usedvanlig tett forhold, beskriver Sjøeng. Foto: Lage Ask / TV 2

INTILITY (TV 2): Siden 1999 har Gjermund Østby (58) vært Vålerengas keepertrener. Følelsene for klubben er blitt så sterke at det av og til bikker over.

− Huff, ikke prat om det, sier Gjermund Østby om betydningen av kveldens oppgjør mot Tromsø.

Han virker først litt alvorlig. Så bryter han ut i latter.

Egentlig beskriver reaksjonsmønsteret 58-åringen godt.

− Han og Egil (materialforvalter Larsen) er et radarpar. Selv om det har vært tungt resultatmessig i år, har de spredd latter og glede, sier VIF-keeper Magnus Sjøeng.



Samtidig har det gjort noe med Gjermund Østby å ha vært keepertrener for Vålerengas A-lag i snart 25 år.

«En kjærlighet du aldri vil forstå», synger VIF-fansen.



Men en definitivt forstår, er klubbens keepertrener.

− Når kampen er i gang, så ønsker du egentlig å være helt andre steder. Det er tøft, det er det, sier han om kampene som betyr aller mest.



− VIL SMELLE: Magnus Sjøeng og Gjermund Østby forventer seg et vanvittig kok på Østblokka søndag. - Det gir meg bare energi, sier VIF-keeper Sjøeng. Foto: Lage Ask / TV 2

I kveld kommer en slik kamp. Eliteserien eller OBOS-ligaen neste år ligger i potten.

− Jeg har vært med og rykket ned (2000) og jeg har vært med på å klare oss mot Sandefjord (2004) i kvalifisering. Jeg kjenner til den enorme skuffelsen og gleden det vil gi. Jeg må innrømme at det vil bli blytungt om vi skulle rykke ned, men samtidig går jo verden videre, sier Gjermund Østby.



Har en regel

Søndag kveld vil trolig 58-åringens verden stoppe litt opp dersom Vålerenga rykker ned.

Over 24 år i Oslo-klubben har satt dype spor hos en mann som lever og dør for resultatene på søndagene.

− Spekteret er enormt fra seier til tap, erkjenner Gjermund Østby.



Etter 2-2-oppgjøret mot Odd, tente blant annet keepertreneren på alle plugger da han kom inn i garderoben.

− Faen i helvete, altså, smalt det fra Østby.



Så smelte han døra igjen og leverte et brøl for historiebøkene:

Det er lenge siden han skjønte at han måtte lage seg en egen regel − for sitt eget beste.

− Etter et tap skal jeg jo være profesjonell overfor spillerne. Men jeg har alltid hatt en filosofi at etter en kamp, så takker vi bare for kampen. Vi prater ikke mer enn det. For da vet jeg at jeg kan bli lynende forbannet og si ting jeg ikke mener, forteller han.



− Det tror jeg er fornuftig, kommenterer Magnus Sjøeng og ler litt.



− Slik har jeg gjort det i alle år. Det blir bare tull om jeg skal sitte og banne, sverte og kritisere etter et tap, sier hovedpersonen selv.



Samtidig har hans engasjement vist svært sterke følelser blant annet etter seieren borte mot Sandefjord og ikke minst mot HamKam sist.

De høye toppene og de dype dalene må likevel ikke tolkes som en ustyrlig mann uten kontroll.

− Gjermund er fantastisk til å skape trygghet og dynamikk i trenerteamet, sier Magnus Sjøeng.



HAR FUNNET FORMEN: Magnus Sjøeng har kjempet seg tilbake for Vålerenga. Mot HamKam sist hadde han blant annet en helt avgjørende redningen på 0-0. Foto: Geir Olsen

Bevisst filosofi

Det er ord som varmer Vålerengas trofaste keepertrener.

− Nå var du god, Magnus. For det har alltid vært filosofien min. Å skape en trygghet i keeperteamet, sier han.



Bare i løpet av de siste årene har norske unggutter som Kristoffer Klaesson (Leeds) og Kjetil Haug (Toulouse) og blitt solgt fra Vålerenga.

Da Haug ble solgt til Toulouse, fikk den da 20 år gamle Sjøeng sjansen.

Alle på Gjermund Østbys vakt.

− Ofte er det andrekeeperen som bestemmer miljøet i et keeperteam. Førstekeeperen er alltid fornøyd, men det er viktig å se andre- og tredjekeeperen, sier Østby.



I år har Magnus Sjøeng og Jacob Storevik byttet på å være førstekeeper.

− Det har hele tiden vært godt miljø med oss. Vi har bygget hverandre opp. Da er det lettere å prestere, uten at du føler deg utrygg, sier Magnus Sjøeng.



VIF-PUB: Stadionpuben «Øst» fylles til randen søndag. Få vet mer hva det vil bety å være i Vålerenga enn Gjermund Østby. Foto: Lage Ask / TV 2

− Jeg var litt forbanna

Etter en stund på benken, har Sjøeng i det siste vunnet tilbake keeperplassen i Vålerenga.

− Da jeg ble vraket, var jeg litt forbanna. På det tidspunktet følte jeg det var ganske urettferdig. Men i ettertid ser jeg at det var et rettferdig valg. Jeg trengte et spark i rumpa og hadde godt av en bedre treningshverdag en periode, sier Sjøeng.



Nå går 21-åringen inn i Tromsø-kampen med stor selvtillit. Nylig fikk han utmerkelsen som månedens unge spiller i Eliteserien for november.

Han vet at kampen betyr ekstremt mye. Men akkurat det bekymrer ikke hans 37 år eldre keepertrener.

− Det der er innmari fascinerende med deg, Magnus. Da du spilte dine første kamper i Eliteserien, så det ut som om du hadde spilt i ti år. Du hadde en sånn ro! Så jeg er helt rolig i forhold til at du skal prestere. Du kommer ikke til å skjelve som et aspeløv, du, sier han.



− TRENGTE DET: Etter noen svake prestasjoner, ble Magnus Sjøeng vraket til Godset-kampen i august. I ettertid erkjenner 21-åringen at han hadde godt av en pause for å lege småskader og ha fokus på å trene godt en periode. Foto: Lage Ask / TV 2

Verre blir det kanskje for keepertreneren selv.

− Det kommer til å bli et jævlig trøkk der inne på søndag. I helvete, sier Østby i det han passerer supportertribunen østblokken.

− Jeg synes det bare er dritkult. Det gir meg bare energi, sier Magnus Sjøeng.



− Du er 21 år − gleder du deg eller gruer du deg til en sånn kamp?

Spørsmålet var nok unødvendig å stille.

− Jeg gleder meg. Bare gleder meg, sier Magnus Sjøeng.