Fyrer løs mot Nadderud-gresset:

Før seriestarten var det masse skriverier om gressmatta på Nadderud og hvordan den så ut sammenlignet med andre arenaer i Eliteserien.

Søndag ble den andre hjemmekampen for Stabæk i Eliteserien spilt, og nok en gang kom kritikken i retning Stabæk og Nadderud.

– Dette handler ikke om en alvorlig skade, mål imot eller rødt kort. Matta til Stabæk er ikke Eliteserien verdig, skrev FK Haugesunds sportslige leder Eirik Opedal på Twitter underveis i kampen.



Det var Haugesund som gjestet Nadderud søndag kveld. Bare sekunder ut i kampen gikk FKHs midtstopper Claus Niyukuri ned for telling etter at foten ble hengende igjen i gresset i en landing.

23-åringen venter på undersøkelser av kneet, men mye tyder på at FKH er nødt til å klare seg uten midtstopperen resten av sesongen.

– Løst og ingenting henger sammen

Fysioterapeut i FK Haugesund, Ørjan Sørhus, ville ikke ene og alene gi gressmatten skylden for skaden. Ifølge Haugesunds Avis la han imidlertid ikke skjul på at den kan ha spilt inn.

– Dette er en bane som det aldri skulle vært spilt fotball på. Den er verre enn det dere ser på TV-skjermen, sa Sørhus til Haugesunds Avis.

Han fikk så spørsmål om den var verre enn Ekebergsletta under Norway Cup.

– Ekebergsletta er fint i forhold til dette. Den er i det minste fast. Her er det løst og ingenting henger sammen. Det gjør at jeg sitter litt på nåler og frykter flere skader.

KNESKADE: FKHs Claus Niyukuri blir hjulpet av banen i kampen mellom Stabæk og Haugesund. Fysioterapeut Ørjan Sørhus går med medisinvesken til høyre i bildet. Foto: Trond R. Teigen

Dagen før Stabæk tok i mot Haugesund i Eliteserien ble det også spilt Toppserie-fotball på arenaen. Da møttes Stabæk og Åsane på gressmatten.

Eirik Opedal har ikke vært tilgjengelig for en kommentar til TV 2 mandag kveld.

Klar tale fra fotballekspert

Daglig leder i Stabæk Jon Tunold har også vært opptatt mandag kveld. Han tok seg tid til å sende en melding om tematikken.

– Ikke så mye å si utover at fotball er en utendørsidrett og avhengig av klima. Denne vinteren har vært ekstrem og banen har tatt skade av det. Det jobbes kontinuerlig med banen og den er fullt spillbar. Men vi skulle selvfølgelig håpe at den ikke hadde tatt så mye skade av en uvanlig utfordrende vinter, skriver Tunold i en SMS til TV 2.

Fotballekspert i TV 2 Yaw Amankwah sier det er umulig å si om gressmatten hadde skyld i skaden til Niyukuri. Han trekker selv frem da han, i en lignende situasjon, slet korsbåndet. Da på en kunstgressbane.

Til standarden på gressmatten er han imidlertid krystallklar.

– Den er totalt uverdig for Eliteserien. Den er på 5. divisjonsnivå. Hvorfor er det så stor forskjell på banene? Det er ikke så mange kilometer mellom Nadderud og Åråsen. Det er i hvert fall ikke nok til at klimaforskjeller er en gyldig årsak. Den er ikke i nærheten av å være god nok.

Videre forteller han at banen er ødeleggende for fotballen som et underholdningsprodukt.

– Det er ikke godt nok. Det er ingen som vet når nye Nadderud er klar. At det skal spilles på så dårlige forhold, på ubestemt tid, er under enhver kritikk. Det er noe Stabæk er nødt til å ta stilling til. Man kan ikke stikke hodet under sanden fordi man har spilt fotball der tidligere.

– Må bare deale med det

På onsdag er det duket for nok et oppgjør på Nadderud når Stabæk skal møte Brann til semifinale i NM.

Jimmi Nagel Jacobsen, som er sportslig leder i Brann, forteller at de har fulgt med på banen, men at de kun fokuserer på seg selv.

– Den er som den er. Vi får ikke gjort noe med det. Vi må gjøre det optimale for å spille en god kamp. Jeg tror alle, inkludert Stabæk, ønsker at forholdene er så gode som mulig. Vi må bare deale med det.

– Er dere redde for at det skal komme skader på spillerne deres?

– Nei, vi er ikke redde for det. Det finnes også mange skader som kommer på kunstgress. Vi gleder oss til en veldig, veldig viktig kamp, sier Nagel Jacobsen.

I sosiale medier har mye av kritikken vært rettet mot Norges Fotballforbund. Flere meldinger går på at banen ikke burde ha vært godkjent for spill.

Mener banen er sikkerhetsmessig forsvarlig

Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen, forteller til TV 2 at det er klubbene som står ansvarlige for at banene skal være spillbare til enhver tid det skal spilles kamper.

Videre forteller han at de fra Stabæk og Sandefjord tidlig fikk forespørsel om å flytte kamper før til andre baner før Eliteserie-start, for å få sine baner best mulig i stand til det braket løs. Det fikk klubbene godkjent fra NFF.

– Når vi starter så sent som 10. april, så mener vi det skal være mulig å ha gode nok baner. Vi ser blant annet at Åråsen og Moss i OBOS-ligaen er bra. Vi kjenner ikke i detalj hva klubbene gjør, sier Pedersen og fortsetter:

– Vi var på befaring på Nadderud en ukes tid før seriestart. Vi avdekket da at det var lite gress og at banen estetisk ikke var bra. Da ble det lagt en plan som vi ble orientert om. Banen anses som godkjent fra vår side, da den er spillbar og forsvarlig for spillernes sikkerhet.

I NFFs reglement heter det at maks to lag skal få bruke naturgress-baner i toppfotballen. Det er noe Stabæk forholder seg til. Pedersen er imidlertid ikke i tvil om at det vil sette spor når to lag bruker den i et såpass tett kampprogram.

Videre forteller han at de både har kampdelegater og dommerteam som før hver kamp skal godkjenne banene. Nadderud har i alle tilfeller denne sesongen fått godkjent. Det har heller ikke kommet noen rapporter som går på spillernes sikkerhet i tilknytning til gressmatten.

– Er reglementet for lite strengt? Vil dere vurdere å sette høyere krav fremover?

– Alle lisenskravene utarbeides med klubbene og med toppfotballen. Vi skal være forsiktig med å endre dette basert på én arena. Jeg var selv i Sandefjord på kamp der sist, og alle som var der sa at det ikke hadde innvirkning på kampen. Folk synes det var ok, og det viktigste er at klubbene er med på det. Det viktigste er sikkerheten til spillerne.