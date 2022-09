DUO: Ståle Solbakken er ikke nevneverdig imponert over Mathias Normanns klubbvalg. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Valget er tonedøvt. Han dro fra Russland for å spille i England. At han nå velger å returnere til Russland, er veldig spesielt.

Talsperson i Norsk Supporterallianse, Ole Kristian Sandvik, er ikke nådig i sin omtale av Mathias Normann.

SLAKTER: Ole Kristian Sandvik, talsperson i Norsk Supporterallianse, reagerer kraftig på Mathias Normanns valg om å returnere til Russland. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Problemet er at Normann blir en brikke i Putins spill. Han bruker idretten til sportsvasking. Det er total mangel på moral i valget til Normann.

Kan han spille for Norge?

Både landslagstrener Ståle Solbakken og NFFs fotballpresident Lise Klaveness mener Mathias Normanns klubbvalg er veldig kontroversielt, og har varslet samtaler om veien videre.

På plass i Bodø for seriefinalen mellom Bodø/Glimt og Molde utdyper Solbakken sitt synspunkt.

– Det er mildt sagt kontroversielt. Jeg hadde håpet han hadde valgt andre klubber, enn en klubb i Russland på dette tidspunktet. Det er uklokt, sier Solbakken.

– Er det forenlig å spille på det norske landslaget og spille i Russland slik situasjonen er nå?

– Det er et veldig betimelig spørsmål. Vi må sette oss ned å snakke om dette. Det blinker varsellamper her, sier Solbakken. Han har ikke snakket med Normann den siste uka.

– Flere synes avgjørelsen er umusikalsk.

– Det er ikke et dårlig adjektiv, sier Solbakken.

– Jeg blir ikke overrasket hvis han blir utelatt fra landslagstroppen fremover, mener Sandvik.

President i Oljeberget, Lars Olav Karlsen, er spent på hva utfallet av saken blir.

– Vi i Oljeberget kommer til å støtte fotballpresidenten og landslagssjefen uansett hvilket valg de måtte fatte. De er kapable til å ha flere tanker i hodet samtidig.

Karlsen er undrende til Normanns valg.

– Det virker ikke som han er opptatt av å spille på landslaget, når han tar det valget. Underlig, sier den tidligere Tufte IL-profilen, som understreker at Oljeberget ikke legger seg borti klubbvalget til landslagspillerne.

STØTTER NFF: Lars Olav Karlsen er president i Oljeberget, supportergruppen til det norske fotballandslaget. Foto: Cornelius Poppe

Mener Normann bløffer

I det eksklusive TV 2-intervjuet hevder Normann at å dra tilbake til Russland var den beste sportslige muligheten.

Det argumentet får begge supporterne til å riste på hodet.

– Det kjøper jeg ikke. Russiske klubber får ikke delta i internasjonale turneringer. Nå vet ikke jeg om hvilke klubber som var aktuelle, men det virker veldig merkelig, sier Karlsen.

– Jeg nekter å tro at han ikke kunne valgt en klubb utenfor Russland som innehar et godt nok nivå, sier Sandvik, som synes hele greia er synd.

Han reagerer også på at Normann sier at han ikke blander politikk og sport.

– Det er umulig å komme unna politikken i et sånt valg. Han sier selv at han flytter lenger fra den ukrainske grensen. Det er jo et politisk valg, mener Sandvik.

Tror Ullevaal vil gi klar beskjed

Hvis svolværingen skulle spille med flagget på brystet igjen, tror Sandvik at Ullevaal-publikumet vil markere sin misnøye.

– Jeg tror ikke mottakelsen nødvendigvis blir veldig positiv. Det blir nok en blandet mottakelse hvis det skjer.

Karlsen i Oljeberget er klar på at de vil støtte alle som spiller for Norge.

– Vi kommer til å støtte hvem som helst når de spiller for Norge.