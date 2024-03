Total isfront mellom TIL-kapteinen og Helstrup: – Enda mer sjokkert

I den nyeste episoden av TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» kommer helt nye detaljer om vinterens nordnorske fotballsjokk til overflaten.

TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen forteller om isfronten mellom han og gamlesjefen Gaute Helstrup og om meldingen han sendte lagkamerat Jostein Gundersen da han gjorde det utenkelige og ble Bodø/Glimt-spiller.

Sportssjef Lars-Petter Andressen røper øyeblikket under en telefonsamtale med Kjetil Knutsen da han forstod at noe var i ferd med å skje.

Og keeper Jakob Haugaard svarer på spekulasjonene om at han kan være den neste fra Tromsø som hentes av Bodø/Glimt.

Lytt til episoden her:

– Han var veldig kritisk til Glimt

– Jeg var på vei ut til Tromsø-badet med de tre guttene mine da jeg så at Gaute ringte meg. Det var i 11-tiden. Jeg hadde ikke snakket med ham hele ferien, så da han ringte, hadde jeg på følelsen at det kanskje kunne være noe, sier kaptein Yttergård Jenssen.

– Men jeg ble sjokkert da det var Glimt, og enda mer sjokkert da det var assistent han skulle være. Jeg var i sjokktilstand, så jeg fikk ikke stilt alle spørsmålene jeg lurte på. Det var kanskje like greit.

Det ble en brutal start på nyåret for alle som er glad i TIL. Ikke bare valgte Gaute Helstrup å bli assistenttrener i Bodø/Glimt; forsvarssjef Jostein Gundersen gikk samme vei samtidig.

Mens sjokket ble kjent for offentligheten, lå Yttergård Jenssens telefon og ringte i et garderobeskap på Tromsø-badet, mens han tilbragte fire-fem timer med barna i bassenget. Da han kom tilbake, hadde han 35 ubesvarte anrop.

– Jeg fikk enda større sjokk da jeg så at Jostein også hadde signert for Glimt. Jeg var helt sikker på at han ikke kom til å signere for Glimt. Den dagen der husker jeg veldig godt. Sjokktilstand er det som beskriver det best, sier Yttergård Jenssen.

ÆRLIG: Ruben Yttergård Jenssen venter på tur mens sportssjef Lars-Petter Andressen snakker seg ferdig i podkasten «Spiss Vinkel». TIL-kapteinen legger ikke noe imellom. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han sier, «som en god far», at han ikke ble sint, men «veldig, veldig skuffet». Og det som stakk dypest, var valget til lagkameraten.

– Jeg følte at vi var i samme båt. Det var oss mot resten. Jostein har vært veldig kritisk til Glimt og spillere som har gått til Glimt fra oss før. Det var veldig overraskende, sier kapteinen.

Han sier han har sendt Gundersen én melding:

– Jeg ønsket ham ikke lykke til. Og jeg sa at det var det mest såre. Jeg likte Jostein veldig godt og skulle ønske han hadde gått et sted der man kunne ønsket ham lykke til.

Mellom Yttergård Jenssen og Helstrup, derimot, er det isfront etter telefonsamtalen like etter nyttår.

– Jeg har ikke pratet med Gaute siden. Jeg har ikke noe behov for det, sier Yttergård Jenssen.

Han sier sjokket var så stort at han ikke klarte å stille noen spørsmål tilbake da Helstrup ringte og informerte om valget.

– Hadde jeg rukket å reflektere over det før, hadde jeg spurt Gaute ganske mange flere ting enn jeg fikk gjort. Det ble bare en veldig brå slutt. Jeg hadde nok vært mer opptatt av hvorfor. Men jeg er glad for at jeg ikke fikk svar på det, for jeg har utrolig sterk tro på det vi holder på med, og har ikke behov for at noen skal rokke ved det, sier han.

– Ingenting vi liker mindre

Sportssjef Lars Petter Andressen sier han snakket i telefonen med Kjetil Knutsen på nyttårsaften, om noe helt annet, da han begynte å ane ugler i mosen.

For da de skulle avslutte samtalen, nevnte Andressen at han var på vei til å møte Helstrup.

– Da ble Knutsen litt rar. Jeg vet ikke helt hva det var, men det var et eller annet jeg tenkte på. Da jeg møtte Gaute like etterpå og han fortalte meg om det, tenkte jeg: «Nå skjønner jeg.»

Sjokkbeskjeden kom på kontoret til Helstrup på Romssa Arena.

– Jeg gikk rett inn på spillerlogistikken vår: Hva skal vi gjøre her? Hva skal vi gjøre der? Har du troen på det her? Og så ville han videre fra det, smiler Andressen.

– Hvordan reagerte du?

– Man blir litt overrasket, men samtidig ikke så overrasket. Vi vet at mange har vært ute etter Gaute, og at det var et tidspunkt han kanskje kunne reise videre på. Og så blir man litt overrasket, eller ganske mye overrasket, over at det er Glimt.

– Fra et supporterperspektiv og en Tromsø-greie, så er det ingenting vi liker mindre enn at Tromsø-folk havner der, sier TIL-sportssjefen.

LITT LEI: Lars-Petter Andressen sier Glimt-kuppene ikke er hans favorittema, men svarer likevel. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Som også måtte se sin speider og nære samarbeidspartner Jo Nymo Matland gå samme vei.

På spørsmål om han synes alt gikk ryddig for seg da Glimt hentet sin tredje TIL-ressurs for vinteren, blir han stille i noen sekunder.

– Vi kan ikke ta dem på noen sånne ting, men det kunne sikkert vært noen flere samtaler underveis, sier han og kaller det «en vanskelig greie»:

– Det er ikke vanlig at folk tar sånne folk. Hva er en speider verdt? Han sitter med mye info, vi er midt i et vindu som er ganske viktig for oss. Det var noen sånne kompliserte ting.

– Hva faen? Du også?

I tillegg til at både Helstrup, Gundersen og Matland har byttet ut rødt og hvitt med gult i vinter, har lokalavisene iTromsø og Nordlys skrevet at Bodø/Glimt vurderer å signere TIL-keeper Jakob Haugaard til sommeren.

Nå svarer dansken.

– Det er for meg bare spekulasjoner. Journalistene og avisene vet mer enn jeg gjør. Mitt fokus er på TIL, sier Haugaard.

GODT HUMØR: Jakob Haugaard under innspillingen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Men hva hvis?

– Det blir spekulativt. Er det noe jeg har lært i min karriere, er det at du ikke kan forutsi en magefølelse. Det handler ikke om Bodø/Glimt. Det handler om så mye forskjellig.

– Er det annerledes for deg som utenlandsk spiller enn for Tromsø-gutter?

– Man kan være så kynisk og si at hvis Jostein og Gaute kan gjøre det, hvorfor kan ikke en utenlandsk spiller ikke gjøre det? Ikke at det nødvendigvis skal være meg. Men det er et godt eksempel på at er man oppvokst i Tromsø og i TIL, er tydeligvis ikke dét noe som stopper folk fra å gjøre det. Det kan vi i hvert fall konkludere med, sier Haugaard.

Som har fått høre det av lagkameratene etter spekulasjonene i lokalavisene.

– «Hva faen? Skal du også stikke sørover nå?» Den har jeg hørt mange ganger. Jeg ler litt av det, sier mannen med TIL-kontrakt ut året.