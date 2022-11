Tore Bjørseth Berdal (34) blir ny daglig leder i Rosenborg

Dyrhaug slutter for å bli ny president i Norges Skiforbund.

Berdal har fungert i stillingen siden Dyrhaug ga seg. Han ble konstituert i stillingen 12. juni 2022.

Berdal er tidligere skiløper. På tampen av karrieren satset han langløp og vant blant annet Vasalopp i 2019. Han vant også Marcialonga i 2020.

Etter at han la opp, ble han leder for langløpslaget Team Koteng. Han har også vært investeringsansvarlig i selskapet til Rosenborgs tidligere styreformann Ivar Koteng.

Berdal har en mastergrad i industriell økønomi og teknologiledelse fra NTNU.

– Gjennom prosessen har vi hatt dialog med mange gode søkere, og i finaleheatet satt vi med en håndfull sterke kandidater. I RBK trenger vi en daglig leder som går foran og setter standarden, er god i forsvar, jobber hardt, er kreativ og spiller andre gode og er med på å sørge for at vi vinner kamper på og utenfor banen. Vår samlede vurdering er at Tore Bjørseth Berdal er riktig daglig leder for RBK, sier styreleder Cecilie Gotaas Johnsen til rbk.no.

Bjørseth Berdal ser frem til å fortsette i jobben han har hatt siden tidlig i sommer.

– Jeg er utrolig glad for å få jobben. Det er et stort ansvar og jeg har stor respekt ovenfor rollen jeg har takket ja til. Samtidig gleder jeg meg til å være med på å utvikle Rosenborg videre sammen alle mine dyktige kolleger på Brakka og Koteng Arena, sier Bjørseth Berdal.

