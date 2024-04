Tordner mot United-besøk: – Trist å se

Se TV 2s Deadline Day-sending i kveld fra kl. 20.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.



Onsdag formiddag sprakk nyheten om at Rosenborg tar imot Manchester United på Lerkendal 15. juli.

– Jeg ser alltid alle Rosenborgs kamper i løpet av et år. Men i år blir det nok ett unntak. Det er om å gjøre å få ungene på Lerkendal før Premier League tar dem.

– I et langsiktig perspektiv er dette å skyte seg selv i foten, skriver tidligere talsperson i Kjernen Kenneth Kjelsnes på X.



TIL NORGE: Manchester United kommer tilbake til Norge og skal spille treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal 15. juli. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Dette sier Kjernen

TV 2 tar en prat med nåværende Kjernen-talsperson Bjørn Skar.

Supportergruppen spretter ikke champagnen etter Manchester United-nyheten.

– Det første man kan si er jo at det fremstår litt merkelig at man i kjølvannet av en ny markedsstrategi inviterer den største konkurrenten (engelsk fotball, journ.anm.) til egen merkevare til Lerkendal. Sånn sett fremstår det litt underlig, sier Skar til TV 2.

MISNØYE: Deler av RBK-fanskaren misliker United-besøket. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Han opplyser at det ikke blir noen organisert synging fra Øvre Øst fra Kjernens side.

– Vi er prinsipielt imot slike showkamper, som kun har et kommersielt formål, men vi har forståelse for at klubben velger å gjøre det – gitt situasjonen klubben er i økonomisk. Men det vil ikke være noe organisert synging fra Øvre Øst, opplyser talspersonen.

Reagerer: – Trist å se

Supportergrupperingene «Ultras Nidaros og FN13» reagerer kraftig på nyheten.

– Det er trist å se at realiteten i dag er at vi er nedgradert til å måtte invertere en av de fremste representanter for den moderne fotballen inn i vår egen stue for at de skal vise seg fram.

– I en global fotballverden er dette lag vi kjemper mot i kampen om oppmerksomhet og dyrkingen av lokal tilhørighet og kultur, heter det i en uttalelse på X.

De opplyser at det ikke blir noen organisert synging fra deres side heller.

Daglig leder: – Vi har hatt en dialog

Rosenborgs daglige leder Tore Bjørseth Berdal møter TV 2 til en prat etter nyheten.



– Hvorfor Manchester United, og hvorfor nå?

– Det er et år der vi ikke spiller i Europa, så da passer det godt å få inn noen kamper. Vi har jo et mål om å spille to kamper i uka tiden fremover – og da er det godt å trene på det. Så er dette også noe som både gir et godt sportslig og økonomisk utbytte, sier Berdal til TV 2.

Rosenborg-toppen blir konfrontert med kritikken fra deler av Rosenborg-fansen.

– Vi har hatt en god kommunikasjon med supporterne våre gjennom hele prosessen, så vi har vært klar over deres holdninger til det. Vi har veid litt for og imot, og landet på at dette var riktig for klubben å gjøre.

– Hvilke med- og motargumenter har dere sittet igjen med?

– Det er det at det er et sportslig utbytte, samtidig som at det gir et økonomisk utbytte for klubben. Så er motargumentene at det er folk som mener at dette ikke er veien å gå, svarer Berdal.

ÅPNER: Tore Bjørseth Berdal beretter om vurderingene bak United-besøket. Foto: Frank Lervik / TV 2

Johansson: – En god mulighet



RBKs sportslige leder Mikael Dorsin ser på sin side fram mot å møte den engelske storklubben på eget gress.

– Vi får spilt en kamp på sommeren der vi forhåpentligvis kan få et fullt stadion. Vi skal ikke ut i Europa heller, så da får man møte europeisk motstand.

RBK-trener Alfred Johansson skulle helst sett at klubben møtte europeisk motstand gjennom sportslige resultater, men mener kampen representerer en fin mulighet.



– Vi vil jo gjerne ha den type kamper – helst gjennom at vi kvalifiserer oss gjennom sportslige resultater. Men nå får vi muligheten til å spille en slik kamp, og spillerne og støtteapparatet ser på det som en mulighet å lære noe nytt, sier svensken.

GLEDER SEG: RBK-sjefen ser fram imot å møte Manchester United. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hva tenker du om kritikken?

– Alle har rett til å ha sin egen mening. Men her har vi hatt en mulighet til å få en bra match, og det tror vi er en god mulighet for spillergruppen, sier Johansson til TV 2.

Ole Sæter (28) gleder seg til å møte Premier League-klubben.

– Jeg synes det er artig. Det er kult få møte verdens største fotballag. Norske Manchester United-fans får muligheten til å se klubben sin, så det tenker jeg er en positiv greie, sier Sæter, som selv sier at han ikke har et forhold til noen engelske lag.

Lagkamerat Sverre Nypan har vært supporter av Manchester-klubben hele livet.

– Det er selvfølgelig en drøm. Jeg har fulgt med på det laget helt siden jeg var liten. Det er noen forbilder som jeg forhåpentligvis møter, sier Nypan.

– Hvem håper du mest på å møte?

– Marcus Rashford, Casemiro, Bruno (Fernandes) og de store spillerne hadde det vært veldig kult å møte.

Datoen krasjer

Det blir imidlertid lite sannsynlig at Manchester United har med seg mange stjerner til Trondheim.

Dagen før kampen spilles nemlig EM-finalen, og en rekke av de beste europeiske spillerne vil nok være på ferie eller fortsatt med i kampen om trofeet.

På samme dag som kampen spilles det også finale i Copa América – dermed er det lite sannsynlig at de største søramerikanske stjernene tar turen.

– En langsideplass vil koste et sted mellom 1.275 og 1.325 kroner, mens en kortsideplass vil være en hundrelapp mindre, sier Berdal til Nidaros.

Berdal får spørsmål fra TV 2 om prisnivået.

– Billettprisene er på samme nivå som billettene har vært på når Manchester United har vært i Oslo for å spille de siste årene.

SAMME PRISNIVÅ: Isak Hansen-Aarøen og Manchester United møtte Leeds på Ullevaal i fjor sommer. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Det er klart at de er relativt høyt, men vi mener at det er et riktig prisnivå, og har troen på at vi skal selge ut Lerkendal, sier Berdal om billettprisene.

– Er det et korrekt prisnivå med tanke på at en rekke stjerner vil være fraværende? Har dere troen på at det er A-laget til Manchester United dere møter?

– Det er A-laget til Manchester United som kommer. De har sagt at de skal stille med det som er tilgjengelig av spillere, så vi håper at det er mange stjerner som skal utpå her sammen med våre stjerner, sier RBKs daglige leder med et smil.

– Skjønner du at folk reagerer på prisene?

– Prisene er høye sammenlignet med Eliteserien-priser, men hvis du sammenligner med Premier League, så er det under det.

Søndag tar Rosenborg turen til Drammen for å møte Strømsgodset.

Kampen ser du klokken 17.00 på TV 2 Play!