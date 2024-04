Tordner etter dette: – Ødelegger for alle

– Det er totalt idiotisk, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på bildene fra Østfold-derbyet.



Lokaloppgjøret mellom Fredrikstad og Sarpsborg måtte stoppes en kort stund i åpningsminuttene da det ble kastet bluss ned på kunstgresset.

Også før avspark var det bluss på banen.

Bluss-kastingen skaper også sterke reaksjoner i Supporter-Norge.

– Pyro på tribunen er kult. Pyro på banen er idiotisk. Greier man ikke å bruke pyro på en god måte, trenger man ikke å bruke pyro. Så enkelt er det, sier talsperson for Norsk Supporterallianse (NSA), Ole Kristian Sandvik, til TV 2.

– Så forbanna håpløst



Det er et samlet Fotball-Norge som jobber for å få bruke pyroteknikk.

REAGERER: Talsperson i Norsk Supporterallianse, Ole Kristian Sandvik. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Frykter du at dette skal øke motstanden og skepsisen?

– Selvfølgelig. Det er helt naturlig. Hvis de ikke er voksne nok til å bruke til pyro, så er det bare å la være, sier Sandvik til TV 2.



– Vi kommer til å snakke med alle supportere om dette her. Det handler om fornuftig bruk av pyro. Det er noe vi er for, men vi er imot kasting, for det ødelegger for alle andre. Det kan føre til farlige situasjoner. Det er noe vi kommuniserer med alle ledere av supporterklubber jevnlig, sier Sandvik.



NSA har også kommet med en uttalelse der de fordømmer kastingen.

Kastingen av bluss vi ser fra bortefeltet i Fredrikstad er fullstendig uforsvarlig og i strid med alt alle konstruktive krefter som arbeider for kontrollert bruk av pyro forsøker å få til. Vi verken kan eller kommer til å forsvare dette. — NSA (@NSAstyret) April 13, 2024

– Kommer det en påminnelse om det nå?

– Forhåpentligvis er det første og siste gang denne sesongen. Nå får vi håpe resten av Fotball-Norge viser seg verdig til å bruke pyroteknikk, så får Sarpsborg ta en runde med seg selv.

KLAR TALE: Leder i Forza Tromsø, Morten Killingberg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Morten Killingberg, som er leder av supportergruppen Forza Tromsø, reagerer også på bildene fra Fredrikstad.

– Det er så forbanna håpløst. Var det én ting som ble kommunisert under pyro-debatten på NSA-seminaret i vinter, så var set: Ikke kast bluss på banen, skriver han på X.

08-profiler med oppfordring

Sportssjef i Fredrikstad, Joacim Heier, sitter med blandede følelser.

– Først og fremst er det fantastisk at dette (Østfold-derbyet) er tilbake, for det er veldig bra for regionen, interessen, rekrutteringen og hva det skaper for næringslivet. Sånn sett er det kjempebra. Når man inviterer til fest, er det kjedelig hvis gjestene kommer og ødelegger parketten din. Det er ikke et imponerende nivå. Bortsett fra det er det en herlig ramme, sier han til TV 2.

MÅLSCORER: Sarpsborg-kaptein Jo Inge Berget. Foto: Thomas Andersen / NTB

Sarpsborg-kaptein Jo Inge Berget kommer med en oppfordring til egne fans:

– Det er en kjemperamme her, og det er det vi vil ha, men man må passe på ikke å gå for langt. Det skal være kult for alle på stadion. De kan tenne litt, men hold det sikkert, sier Berget til TV 2.

Lagkompis Magnar Ødegaard, som er ute med skade, er inne på det samme.

– Vi ønsker ikke det, vi heller. Vi ønsker at det skal være trygt på kamp. Samtidig synes jeg det er litt kult på en måte, men minst mulig av det utpå banen, i hvert fall, sier Ødegaard til TV 2.