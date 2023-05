Tordner etter blusskasting: – Vi skal finne dem og stille dem til ansvar

Daglig leder i HamKam, Bent Svele, raser etter at supportere kastet bluss inn på Intility-kunstgresset. Nå varsler han konsekvenser for de ansvarlige.

– Jeg er skuffet, trist og lei meg. Jeg er veldig forbannet, sier Bent Svele til TV 2.

Svele er daglig leder i HamKam. Tirsdag ble han vitne til at det ble kastet bluss inn på banen fra borteseksjonen på Intility Arena.

Kunstgresset tok fyr enkelte steder og etter at blussene var fjernet, var det store skader på kunstgresset.

Kabler til reklameskjermene bak mål var også svidd av, noe som sørget for svarte skjermer etter hendelsen.

To ganger ble det kastet bluss inn på banen. Dette sørget for stopp i spillet begge gangene.

Svele peker på at klubben før sesongen kommuniserte at ting ikke skal kastes inn på banen, det ble også kommunisert før kampen.

– Når noen bryter med det, da må vi reagere. Da må vi reagere hardt og kraftig, sier Svele.

Klubbtoppen legger også til at han har vært i kontakt med sentrale medlemmer av supportergruppen, Briskebybanden, som er like forbannet som ham selv.

– Man kan aldri gradere seg mot noen få idioter. Det er synd at noen idioter skjemmer ut klubben på fotballens festdag. Jeg må si unnskyld, sier Svele til TV 2.

På Facebook tar supportergruppen avstand fra det som skjedde:

Han forventer at Vålerenga kommer til å sende regningen i retning Hamar, noe han har full forståelse for.

Nå har han startet jakten på de ansvarlige. Én av dem er allerede identifisert av klubben.

– Vi må aksjonere og vi må aksjonere hardt! Dette har ingenting med supporterkultur å gjøre, dette er bare rene pøbelstreker, som ødelegger for jævlig mange, sier Svele som også jobber som håndballekspert for TV 2.

– Vi skal finne dem, identifisere dem og stille dem til ansvar.

FORTVILTE: Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng og de andre spillerne måtte stoppe kampen etter at bluss ble kastet inn på banen. Foto: Lise Åserud

Vålerenga-direktør usikker på om HamKam-supportere kastet bluss

TV 2 ble med da Vålerenga-direktør Erik Espeseth inspiserte kunstgresset etter kampslutt.

Der kunne han telle ti plasser hvor kunstgresset var brent bort.

– Det er ille. Dette er noe vi, HamKam og supporterne fordømmer. Dette skal ikke skje på fotballbaner, sier Espeseth.

Ifølge Vålerenga-direktøren har klubben gode overvåkningskameraer, som de nå vil gå nøye gjennom.

STOPPET: Kampen ble stoppet to ganger. Her står HamKam-keeper Lars Jendal og ser på blusset. Foto: Lise Åserud

Han legger også til at han ikke vet om det var HamKams egne supportere, selv om blussene ble kastet fra tribunen hvor HamKam-supporterne stod.

– Nå skal vi forsøke å identifisere dem. Vi vet at noen ble tatt ut av arenaen etter hendelsen, men etter det jeg har hørt, så var det ikke HamKams egne supportere.

– Hvem var det da?

– Det er slik det er blitt, at noen henger med. Noen som bare blir med, når det er mange mennesker tilstede, også lager de faenskap. Jeg kaller det faenskap, siden det er det dette er. Det er hærverk og en uting vi ikke skal ha på arenaene, sier Espeseth.



Vålerenga-toppen ønsker ikke å spekulere i hva kostnaden vil bli, men TV 2 snakket med en HamKam-ansatt på arenaen, som spekulerte i skader på flere hundre tusen.

– Det er umulig å si, men jeg ser at det er mange steder. De må skjære ut felt hvor dette har skjedd. Bare se i målgården, det er ti felt bare her. At det kan bli snakk om relativt store summer, det blir det nok, sier Espeseth til TV 2.

Kampen endte 3-0 til Vålerenga etter mål fra Seedy Jatta, Daniel Håkans og Henrik Bjørdal.