Tok grep for å tåle tett kampprogram

Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen har vært kjent for sitt tøffe treningsregime. Men i en tid hvor kampene kommer som perler på en snor, har det nå skjedd endringer på treningsfeltet.

KAMP NUMMER 50 FOR ÅRET: Kjetil Knutsen, Amahl Pellegrino og Bodø/Glimt har hatt en travel vår, sommer og høst. Foto: Geir Olsen/NTB

Siste innspurt av Eliteserien, medaljekamp og tøffe kamper i Europa. Da blir kampprogrammet tett, og hviletiden mindre for Bodø/Glimt-spillerene.

I lang tid har Glimt-trener Kjetil Knutsen vært kjent for å føre et strengt og tøft regime på treningsfeltet.

Men nå skal derimot fløyta ha fått en litt annen lyd, skal man tro Eliteseriens toppscorer og Glimt-spiller Amahl Pellegrino.

– Jeg tror nok det sinnssykt harde regimet som man er vant til i Bodø/Glimt er blitt trappet litt ned treningsmessig. For man har merket at det tar mye krefter. Så vi har ikke trent like hardt som vi har gjort de tidligere årene. Man er rett og slett blitt nødt til å ta noen grep, og så være klar til hver kamp som kommer, sier Pellegrino til TV 2.

Molde har allerede sikret seriegullet i 2022, men de gulkledde nordlendingene har likevel fortsatt mye å spille om. De to øvrige medaljene er ikke avgjort og det er tett mellom lagene i toppen. I tillegg spiller Glimt tøffe Europa-kamper i midtuken.

– Vi er det laget som har spilt flest kamper i løpet av en sesong, så man merker jo det. Det har vært mye skader, og viktige spillere som har vært og som fortsatt er ute. Derfor har vi slitt litt på grunn av det. Oppkjøringen før sesongen ble jo også kort, og da merker man kjøret vi har vært gjennom nå, fortsetter seriens toppscorer.

– Historisk i norsk sammenheng

Også Glimt-trener Knutsen erkjenner at kampprogrammet setter spor, men velger likevel ikke å klage på den travle hverdagen.

– Vi huket av kamp nummer 50 for året mot Vålerenga. Det er historisk i norsk sammenheng, men det har vi sagt at vi aldri skal bruke som unnskyldning. Men det er krevende, innrømmer Glimt-sjefen.

– Det krever mye fysisk og mentalt, men vi har klart det bra i perioder. Veldig bra til Europa-kampene og så har det blitt litt mindre bra til seriekampene, fortsetter Knutsen.

Glimt-sjefen letter derimot ikke like mye på sløret som sin toppscorer, og mener hverdagen mellom kampene, i stor grad er lik som før.

– Vi forbereder oss likt inn mot hver motstander, og gjør det som må gjøres fysisk for å hente seg inn. Det er en sulten spillergruppe, som hver dag ønsker å blir bedre, avslutter Knutsen.