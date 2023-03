Tok av etter Bohinen-tweet: – Det er uheldig

– Jeg tenker det var ubetenksomt av ham, men tanken hans var vel ikke å kritisere banen, det var vel mer å skape en debatt på gress og kunstgress. Men det er klart det var uheldig. Det ser vi på reaksjonene som kom.

Det sier Jon Tunold til TV 2. Han er daglig leder i Stabæk Fotball.

Det han sikter til er en tweet som Stabæk-trener Lars Bohinen la ut på sin profil tirsdag ettermiddag. I Twitter-meldingen er det en video av et brunt Nadderud-gress med teksten: «Her skal det spilles eliteseriekamp om 14 dager. For eller imot kunstgress?».

– Den er ganske brun. Det er fortsatt noen uker igjen, men den har tatt skade av vinteren. Det er ikke tvil om det, sier Tunold.

Han forklarer at det er været som har mye av skylden til at banen er som den er knappe to uker før seriestart. Han peker på en ekstraordinær vinter.

– Det har regnet på dagen og frosset på natten. Vi hadde vel omtrent ti centimeter med stålis da vi satte på varmen i midten av februar. Det er en åpen bane med mye vind og det er kaldt. Banemennene har gjort alt de kan for å få den klar, forteller han.

TV 2 var også på besøk hos Lillestrøm onsdag. De kunne vise frem en grønn og flott gressmatte som står klar til seriestart.

Sportssjef i Lillestrøm Simon Mesfin poengterer at han ikke er fagmann på gress, men at han har vært lenge nok i klubben til å vite hvordan banemannskapet jobber med gressmatta.

– Det er ikke tvil om at klubben har lagt mer ressurser i det de siste årene for å få den fin. Det er nok kombinasjonen av kompetanse og ressursene vi legger i det.

SPORTSSJEF: Simon Mesfin er strålende fornøyd med sin egen hjemmebane. Her fra dagen Lillestrøm signerte Vebjørn Hoff tidligere i år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hva tenker du om kontraster fra Åråsen til Nadderud?

– Det er ikke noe tvil om at det er store kontraster. Uten at jeg er ekspert, så handler det kanskje om at det er en kommunal bane, mens her eier vi banen selv. Men jeg vet ikke helt hvordan driften på banen i Stabæk er.

Ruben Gabrielsen er tilbake i Lillestrøm igjen. Han er klar for å starte å kjempe om tre poeng i kampene etter en lang oppkjøring. Han forteller til TV 2 at han tok en titt på Åråsen-matta her om dagen, og han likte det han så.

Når TV 2 viser videoen som Bohinen la ut av Nadderud-matta er ikke midtstopperen særlig sjokkert.

– Men er den ikke alltid sånn da? Jeg føler ikke det er noe overraskende. Jeg føler den er sånn hvert år. Man får ikke gjort så mye med været heller… Vi får det i hvert fall til, så jeg vet ikke helt hva vi gjør, sier han.

– Hvordan er banemannskapet her i Lillestrøm?

– Det er et par legender som går rundt der og slenger drit og jobber med banen. De gir banen mye god kjærlighet og det gjør de til oss spillere også.

Videoen som Bohinen la ut på Twitter har i skrivende stund nesten 370 000 visninger. Den har også omkring 175 kommentarer, hvor mange av de er kritiske til Bohinen.

Stabæk-trener Lars Bohinen ønsker ikke å si noe knyttet til debatten om kunstgress og gress. Til Tunolds utspill om at Twitter-meldingen var ubetenksom og uheldig, og ikke ment som et angrep på eget banemannskap, er Bohinen klar.

– Det hadde selvsagt ikke noe med banemannskapene våre å gjøre. De har jobbet hardt. Det var så enkelt som det så ut som: er man for eller i mot kunstgress. Reaksjonene er jo helt hinsides. Twitter på sitt verste, skriver han i en tekstmelding til TV 2.