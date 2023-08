To ting gir håp om seriegull – men Viking kan felle seg selv

Med sin niende strake seier er Viking for alvor med i gullkampen. Skulle de gå helt til topps i årets sesong, klarer de noe de ikke har klart siden 1991.

– Det som er likt nå med 1991 er at Viking har både 14, 15 og 16 spillere som kan komme innpå og gjøre en forskjell. Det er det som gjør at Viking kan være med helt til slutt, sier tidligere Viking-spiller og liveblogger for Aftenbladet Ingve Bøe til TV 2.



– Bredden i laget var helt klart en avgjørende faktor i 1991. Vi hadde unge, fremadstormende spillere i tillegg til mer erfarne spillere, så det var en god miks. Dagens lag har fått den bredden med den konkurransen som er, i tillegg kjenner de nok kanskje på det som vi kjente på den gang at ting bikket vår vei og det var stang inn hele veien, sier tidligere Viking-midtstopper og styremedlem i klubben Ulf Karlsen.

Bøe og Karlsen var faste på Viking-laget i gullsesongen for over 30 år siden og har både tro og ønske om at 2023 skal bli et år for historiebøkene - men for at det skal skje må Viking unngå særlig én ting.

– Troen er der og du kan si den er elektrisk i Stavanger. Men det er klart at om David Brekalo forsvinner, mister vi en bauta. Markus Solbakken har også tatt vanvittige steg de siste kampene, og det er spillere vi ønsker å beholde, poengterer Bøe og legger til:



GULLHELT Viking og Ulf Karlsen(t.h.) tok seriegull i 1991. Her i duell med Stabæks Kjell Roar Kaasa. Foto: Aleksander Nordahl

– Kommer det nok millioner på bordet forsvinner de nok, men jeg tenker at Viking kan vente med å selge flere spillere til neste år.



Karlsen tror også Viking velger å selge om det kommer et godt nok tilbud, men er klar på at klubben da trolig selger seg ut av gullkampen.

– Viking skal være der at skal selge og være et springbrett for de spillerne som vil ta nye steg. Så om de får et høyt nok bud og Brekalo vil dra, så drar han. Det vil være et gedigent tap om han drar.



– Har lært av fjoråret



Forrige sesong ledet Viking Eliteserien helt til 17. mai og Viking-fansen trodde på gull. Det endte med skuffelse.

– I fjor hadde de ikke låst seg til den spillestilen de kan best som er 4-3-3. Nå har de rendyrket den, de utfyller hverandre bra og har tatt gode grep og steg fra fjoråret. Akkurat her og nå fungerer den løsningen gunstig, sier Bøe og henviser til løsningen med to likestilte hovedtrenere i Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim.



– Viking har lært av fjoråret der Spillerlogistikken og sportssjef Erik Nevland fikk mye kritikk. Den spillerstallen vi ser nå skal de ha veldig mye ros for. Sett fra utsiden virker det som Viking gjør alt rett. Det er en klubb som virker å være i fullstendig harmoni, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Mathisen mener Viking skal ha skryt for å ha stått i kritikken og holdt fast ved trenerlogistikken.

– De gikk ut som klubb og sa at de skulle stå med Jensen og Aarsheim, at de ikke skulle fordele noe skyld og stå sammen i det. Det må vi si at de har gjort veldig lurt i.



Vikings store fordel

Med tolv kamper igjen står Bodø/Glimt og Viking likt med 41 poeng. Mathisen holder en knapp på de gulkledde fra nord, men peker på en klar fordel hos Viking.

– Viking skal ikke ut og kjempe i Europa, det skal Bodø/Glimt denne sesongen. Viking er ikke favoritter, men de er absolutt med i kampen om gull og det er vanvittig moro. Jeg skjønner godt at Viking-fansen både drømmer, snakker og har et reelt håp om å ta gull i 2023, sier TV 2s fotballekspert.

Også Bøe tror Viking har en reell sjanse.

– Jeg har troen, men det er tolv kamper igjen og de skal spilles først. Jeg tror Viking, som alle andre lag, gjør smart i å ta én kamp av gangen. Men det er klart at hvis den soliditeten de viser nå fortsetter, så blir det jo seriegull.



Karlsen er enig i at Viking har en klar fordel i at de ikke skal ut og spille i Europa, men tror en reprise av 1991 kan bli tøft.

– Jeg tror de kan ta medalje, men gull kan bli vanskelig. Spesielt med tanke på at de har spillere som kanskje blir solgt. Medalje kan vi håpe på, men om to spillere drar, kan det bli avgjørende.