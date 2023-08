Tilbake i Molde: – Merker at det er litt rar stemning her

MOLDE (TV 2): Vel tre år etter at han måtte forlate Molde, er Vegard Forren (35) tilbake i byen for å knuse gamleklubbens drøm om Champions League.

– Når det er fint vær, så er dette den beste byen i Norge, sier Vegard Forren til TV 2.

Denne uka er han tilbake i byen der han i to perioder (fra 2007-2013 og 2013-2019) var den store forsvarsklippen for byens fotball-stolthet.

Målet med returen er å knuse Moldes drøm om Champions League.

– Det er klart at det hadde smakt ekstra deilig. Jeg skal ikke legge skjul på det, sier Forren til TV 2.

I så fall skrives en historie med eventyrklubben Klaksvík som nesten er for god til å være sann.

– Jeg merker at det er litt rar stemning her, litt sånn nervøs stemning. Jeg merker at de som har stoppet meg på gata, er litt usikker og litt redde. Jeg tror de har fått med seg at vi ikke er en gjeng med turister på tur, sier Vegard Forren.



GODT TATT IMOT: Vegard Forren og KÍ Klaksvík kom til Molde allerede søndag. Han har familie i byen og fikk blant annet deltatt i en barnebursdag i går. Foto: Jonas Høiseth Aagaard

Det eksempelet understrekes da en lagkamerat av Forren passerer ham underveis i intervjuet med TV 2 i Storgata i Molde.

– Når vi har sånne elektrikere som han her på laget, så skal selvfølgelig Molde vinne trygt og komfortabelt mot oss. Men det skal bli fint å være med å plage dem helt inn, sier Forren.

– Veldig spesielt

Han og KÍ Klaksvík kom til Molde allerede søndag kveld.

Selv har Forren benyttet anledningen til å besøke familie og venner. I går rakk han til og med innom en barnebursdag.

– Først og fremst er det bare godt å komme hjem til familie og kjente, sier Forren om returen til byen han lenge har bodd i.



Flere hilser og tuter på Forren. Mottakelsen i Molde har han ingenting å utsette på.

Likevel er det utvilsomt at returen til Aker stadion tirsdag kveld blir av den uvanlige sorten.

– Det blir veldig spesielt, sier han.



I 2020 måtte Vegard Forren forlate Molde etter å ha tatt penger fra lagkameratenes botkasse. I ettertid sto han fram og innrømmet gamblingproblemer.

Forren fikk sjansen i Brann, men sommeren året etter var han ferdig også der.

– Nå er det over, fortalte Forren nylig til TV 2 at han tenkte da.

I lokalfotballen bygde han seg opp igjen etter nedturene.

Og så, i januar, tok tidligere Molde-legende Magne Hoseth med seg Vegard Forren til KÍ Klaksvík på Færøyene.

– Surrealistisk er et ord som brukes ofte. Men det er det beste ordet jeg kommer på, sier Vegard Forren om historien som har endt i en avgjørende fotballkamp mot Molde – i Molde.

SJOKKERTE MOLDE: Selv om KÍ Klaksvík vant det første oppgjøret 2-1, mener Vegard Forren at Molde er kjempefavoritter før returoppgjøret. Han mener alt presset ligger på Molde. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Eikrem: – Da legger jeg opp

Enda mer spesielt blir det av at Molde-legendene Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad er trenerne til KÍ Klaksvík.

Historien er som sagt nesten for god til å være sann.

– Jeg assosierer jo de tre med Molde, men samtidig er de konkurransemennesker. Det er nok den kampen de kunne tenkt seg å vinne mest. I de 90 minuttene der er de ikke vennene våre. Da må vi skape en «alle mot dem»-følelse, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til TV 2.



Ønsket om å slå ut Molde, bekreftes av Forren.

– Det sier seg nesten litt selv. Molde har betydd utrolig mye for meg, og jeg håper at de et år kommer seg til Champions League. Men kanskje ikke i år, smiler han.



TILBAKE: Vegard Forren mener laget hans har rundt 20 prosent sjanse for å slå Molde ut av Champions League-kvalifiseringen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Hvordan vurderer du sjansene for å slå ut Molde?



– Før den første kampen var det kanskje 98-2. Nå er det kanskje 80-20 i prosent. Det er en god forbedring det, sier Vegard Forren.



Magnus Wolff Eikrem har opplevd det meste med Molde. Men Champions League-drømmen, har enn så lenge vært nettopp en drøm.

– Det hadde betydd alt. Det er den store drømmen. Vi vet at det kommer til å bli utrolig tøft, men forhåpentligvis får vi full stadion mot Klaksvík og klarer å lage en liten heksegryte, sier han.



– Hvis du får spilt et gruppespill med Molde, da har du vel rundet det meste?



– Da legger jeg opp, sier Wolff Eikrem og smiler bredt.