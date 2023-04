Ti Godset-spillere smittet med korona – seriestarten mandag i fare

Under to døgn før seriestarten i Eliteserien spøker det for oppgjøret mellom Lillestrøm og Strømsgodset.

KORONA-TRØBBEL: Jørgen Isnes og Strømsgodset har blitt rammet av et stort koronautbrudd bare to dager før starten i Eliteserien. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Lørdag kveld melder Eurosport om et stort korona-utbrudd i Strømsgodset og at serieåpningen mot Lillestrøm mandag kan være i fare.

Sent lørdag kveld bekrefter daglig leder, Magne Jordan Nilsen, disse opplysningene overfor TV 2.

– Jeg kan bekrefte at vi har positiv Covid-test på 10 spillere i troppen. To nye senest i dag. Ut over det ønsker jeg ikke gå mer i detalj fordi situasjonen per nå er uoversiktelig, skriver han i en SMS til TV 2.

I 23-tida lørdag kveld er det derfor vanskelig å spekulere i hvordan dette påvirker mandagens seriestart på Åråsen.

Forbereder seg på kamp

På Åråsen har man virkelig bygget opp til at mandagens seriestart skal bli en fotballfest. Det er snart solgt 8000 billetter.

Per dags dato er meldingen til supporterne at man forbereder seg på at det blir kamp.

– Vi er foreløpig ikke direkte involvert i saken. Men jeg har snakket med Godset og NFF for et døgn siden. Foreløpig er dette en ikke-sak for oss, skriver sportssjef Simon Mesfin i en SMS til TV 2.

Han skriver at klubben forbereder seg til å være klare til kamp mandag.

Kan kreve sjekk av annen lege

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er imidlertid skeptisk til at kampen blir spilt som planlagt mandag.

– Med så mange spillere syke vil jeg tro det er små muligheter for at kampen faktisk spilles som planlagt, sier Mathisen.

I NFFs reglement om «utsettelse på grunn av sykdom eller akutte hendelser», heter det at lag etter søknad kan få utsatt kamp.

– Den myndighet kampen sorterer under kan kreve at de aktuelle spillerne skal undersøkes av en annen lege, står det i reglementet.

Mathisen er spent på hva klubbene og NFF vil kommunisere ut søndag – dagen før seriestarten.

– Det vil jo være utrolig kjedelig for alt av spillere og supportere som hadde gledet seg til serieåpning, men når store deler av stallen er smittet forstår naturligvis alle involverte at det smarteste er å utsette, sier Mathisen.