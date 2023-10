– Tårene trillet

På under ett år har fire Brann-spillere operert for Gilmore's Groin. Sistemann ut er Ruben Kristiansen. Brann-legen vil ikke endre noe på hvordan laget trener.

Ruben Kristiansen skjærer grimaser. Små bevegelser gjør vondt. Det er under en uke siden Brann-stopperen lå på operasjonsbordet i München i Tyskland.

GLEDE: Både lege og pasient er fornøyde etter gjennomført operasjon. Foto: Privat

Dr. Ursula Muschaweck er ekspert på Gilmore's Groin-operasjoner.

Men selv en durkdreven kirurg klarer ikke gjøre dette smertefritt.

– Det verste var da jeg skulle hjem med flyet og måtte bytte i København. Da hadde smertestillende gått ut av kroppen, så da visste jeg ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, det gjorde så vondt, forteller Ruben Kristiansen.

FERSKT: Beviset på at han har vært pasient henger fortsatt rundt høyre håndledd. Foto: Tore Gloppen / TV 2

Brann-veteranen holder seg mest mulig i ro. Det holder med en liten tur til postkassen, så blir smertene i overkant.

En dyne har fått plass i sofaen i stuen. Under den ligger 35-åringen og forsøker å få kroppen til å leges.

Skummel signatur

Operasjonen han har gjennomgått er ikke risikofri.

KLAR: Her trilles Ruben Kristiansen inn til operasjon i München. Foto: Privat

Før inngrepet settes i gang, må hver pasient signere papirer på at klinikken ikke står igjen med ansvaret om pasienten skulle være så uheldig å miste testiklene.

Usikkerheten er noe man føler på, ifølge Kristiansen.

SOVER: Det er ikke narkose, men en annen type bedøvelse som benyttes under operasjon av Gilmore's Groin. Her har Ruben Kristiansen sovnet før inngrepet. Foto: Privat

– Man våkner jo helt alene på et rom. Jeg lå der og ante ingenting om hvordan det hadde gått, så det er jo litt spesielt. Man er helt uvitende helt til hun kommer inn og sier at det har gått bra.

Rutine

Det er andre gang Ruben Kristiansen har måttet gjennomgå operasjon for Gilmore's Groin. En tilstand få vet hva kommer av.

– Det er litt diffust, det der, sier mannen under dynen, før han fortsetter:

– Folk snakker om intensitet, at det er lite pause. Man jobber med kroppen intensivt over tid, uten at den får nok hvile.

GLAD: – Man blir glad og lettet når det er over, sier Ruben Kristiansen hjemme i sofaen etter operasjonen. Foto: Tore Gloppen / TV 2

– Men vi som har fått det denne sesongen har det til felles at vi er raske. Jeg vet ikke om det kan ha noe å si, sier den nyopererte.

Ruben Kristiansen har slitt lenge. Mange kamper ble spilt med smerter, og med smertestillende. I midten av juni ble det forsøkt med et langt avbrekk fra kamper, men tre kamper på rad mot slutten av juli og begynnelsen av august ble dråpen.

– I Brann virker det å være en normal skade, men folk som kommer fra andre klubber har aldri hørt om Gimore's Groin før.

OPERERT: Ole Didrik Blomberg ble operert for Gilmore's Groin i august, men er ennå ikke tilbake på treningsfeltet. Foto: Markus Engås / TV 2

Brann-trener Eirik Horneland krever mye av spillerne. Få, om noen, klubber i Norge har like høy intensitet på treningsfeltet.

– Vi trener oss igjennom det, har Horneland sagt til TV 2.



Med en fersk og nyervervet begrensning i eget bevegelsesmønster, snakker Kristiansen om hverdagen som Brann-spiller.

– Vi blir en glad gruppe hvis vi har to kamper i uken, for da vet vi at onsdag og torsdag ikke blir så tøff.

– Samtidig er vi en gruppe som har lyst på trøkk og intensitet. Vi ønsker alle å bli bedre, sier Kristiansen om den syltynne balansegangen mellom å presse kroppen til det ytterste, uten å falle utfor kanten.

STØTTEBANDASJE: Bordet ved sofaen er fylt av støttebandasjer og piller. Foto: Tore Gloppen / TV 2

Legen svarer

Før søndagens møte med Lillestrøm er det syv spillere som er på skadelisten.

Niklas Castro, Magnus Warming og Jonas Torsvik er de tre som er nærmest et comeback.

Klubbens lege, Arne Instebø, sier til TV 2 at han regner med at Castro og Warming vil kunne bidra om én til to uker.

Selv sa spillerne til Bergens Tidende torsdag at de håper å være med på benken mot LSK.

Kristiansen og Ole Didrik Blomberg er begge operert for Gilmore's Groin. Ingen kan si med sikkerhet når noen av de to hurtigtogene kan være spilleklare.

LEGE: Arne Istebø er Brann-lege og forklarer hvorfor laget trener så intensivt som de gjør. Foto: Rudi Jakobsen/TV 2

Klubblege Arne Instebø ønsker velkommen på Idrettsmedisinsk avdeling på Brann Stadion.

– Konklusjonen på disse belastningsskadene er rett og slett den rivende utviklingen i kvaliteten på laget vi ser effekten av, sier Instebø om hvorfor så mange er ute med skade.

– Har dere trent for hardt?

–Nei, det mener jeg at vi ikke har.

– Det å drive toppidrett er jo i utgangspunktet å pushe grenser. Skal man utvikle seg så må man ligge på grensen for å bli bedre. Da hender det at vi av og til krysser grensen, sier Brann-legen.

Fra sofaen er Ruben Kristiansen enig i legens uttalelser.

– Vi ønsker å pushe grenser, vi ønsker å bli bedre, sier mannen som pushet grensen litt for langt og nå tygger smertestillende.

GILMORE'S GROIN: Lege Arne Instebø peker på området der Gilmore's Groin sitter. Det er en slitasjeskade i festet mellom lysk og nederste del av mage. Foto: Rudi Jakobsen/TV 2

–Alle er enige om at vi skal vinne fotballkamper. Da må vi nesten gjøre det som skal til for å få det til, sier Arne Instebø til TV 2.

Det hele handler for Branns del om å finne den rette balansen mellom veldig høy intensitet i arbeidet og å unngå skader.

– Jeg vil tro at en sprinter som setter verdensrekord vil si at han var på sitt beste, men da er man samtidig også nærmest skaden også, sier Instebø om balansegangen.

