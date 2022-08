Tar et oppgjør med negative nordmenn

Se Dinamo Zagreb-Bodø/Glimt på TV 2 og TV 2 Play onsdag kl. 20.30

Bodø/Glimt vant 1-0 hjemme mot Dinamo Zagreb i forrige uke. Onsdag venter siste hinder før gruppespillet i Champions League.

Glimt-laget reiste ned til Kroatia mandag for å forberede seg til skjebnekampen. Det er ventet fulle tribuner og fiendtlig stemning på Maksimir Stadion. Den beryktede supporterklubben, eller ultras til Dinamo Zagreb, Bad Blue Boys (BBB), har flere ganger vært innblandet i voldelig bråk.

– Ikke grunn til å bli skremt

Tirsdag pratet Glimt-trener Kjetil Knutsen med media. Knutsen mener Glimt ble løpende for mye etter ballen i det første oppgjøret.

– Vi må løfte noen faser av spillet vårt. Vi må tørre å være oss selv, men med en smartness i tilnærmingen. Vi møter et sterkt kontringslag. Det er et angrepslag, så vi må være kompakte og smarte i press-spillet, sier Knutsen.

Han er ikke redd for heksegryten som venter.

– Vi må nyte øyeblikket. Det er ikke grunn til å bli skremt av stemningen. Du må tenke at du er privilegert som får spille slike kamper, sier Knutsen.

– Må tenke seg om en gang til

Med avansement til Champions League vil millionene renne inn på konto for Bodø/Glimt. Derfor er det flere norske fotballfans som helst ser at laget ikke klarer å kvalifisere seg til det gjeveste selskapet i Europa. Knutsen tar et oppgjør med nordmenn som håper Glimt mislykkes i Europa.

– Hvis det er delte meninger om det, tror jeg ikke vi skjønner betydningen av at norske lag deltar i Europa og at vi sammen utvikler norsk fotball. Det er et ganske enkelt svar på det. De som opplever det som negativt for norsk fotball må tenke seg om én gang til, sier Knutsen.

En av dem som håper på Glimt-avansement er statsminister Jonas Gahr Støre. Før det første oppgjøret oppfordret han nordmenn til å legge klubbtilhørighet til side for å heie på Glimt. Det utløste et skred av reaksjoner.

Nok en kveld der Bodø er stedet; tid for å legge din egen klubb-tilhørighet til side og sammen heie på Bodø Glimt når de møter Dinamo Zagreb for kvalik til Mesterligaen kl 21! Heia: 👍⚽️ @Glimt — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) August 16, 2022

Midtstopper Marius Høibråten synes det er ekstremt gøy å spille avgjørende kamper i Europa.

– Det handler om å slippe seg løs. Skal vi tenke konsekvenser allerede nå vet vi at vi ikke vil prestere på vårt beste, sier Høibråten.

Knutsen tror at fansen bli en byrde for Dinamo Zagreb dersom Glimt lykkes med sin plan.

– Dette er en bonuskamp. Det er 90 minutter. Klarer vi å håndtere kampen taktisk og samtidig være Bodø/Glimt, tror jeg publikum kan pipe, sier Knutsen.

Den spanske stjernedommeren Antonio Miguel Mateu Lahoz dømmer playoff-oppgjøret. Lahoz dømte Champions League-finalen mellom Chelsea og Manchester City i 2021.

– Vi får dommere på det øverste nivået. Det var et fantastisk team som dømte den første kampen. Vi hadde veldig lite fokus på det. Vi merker at nivået på dommerne er på det aller høyeste nivået. Han har dømt Champions League-finalen, og vi vet at vi er i gode og trygge hender, sier Knutsen.

Han tror hjemmelaget vil savne midtbaneankeret Josip Misic.

– Spillerne er gode individuelt. Nummer 27 (Josip Misic) er ute med kort. Det tror jeg er et tap for dem. Vi tror at nummer 7 (Luka Ivanusec) kommer inn sentralt. De har et offensivt lag med stort register. Vi er forberedt både på de individuelle kvalitetene i laget og det kollektive på siste tredjedel, der de angriper med mye folk og mange bevegelser inn i boksen vår, sier Knutsen.