Tar andrelagsmodell i forsvar: − En knallbra kamparena

Norske toppklubber mener det gagner norsk fotball at andrelagene deltar i det ordinære seriesystemet. I bredden advarer man mot at toppene vil bli færre.

SATSER PÅ VIF 2: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga er et av lagene i Norge som er tydeligst på betydningen av å ha et godt andrelag høyt oppe i det norske divisjonssystemet. Foto: Terje Pedersen

For mens flere breddeklubber er sterkt kritiske til at det blir flere og flere andrelag på nivå tre og fire i norsk fotball, virker toppklubbene overbevist om at det gagner norsk fotball totalt sett at andrelagene har sin kamparena i norsk 2.- og 3. divisjon.

– 2. divisjon er en knallbra kamparena. Derfor var det viktig for Vålerenga å bruke energi på å holde laget i den divisjonen, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til TV 2.

Vålerenga er ett av fire Eliteserie-lag som neste år har sitt andrelag i 2. divisjon.

Da Vålerenga i starten av oktober kjempet om nedrykk fra 2. divisjon, var Fagermo krystallklar overfor Dagsavisen at klubben ønsket å stille best mulig lag hjemme mot Bærum. Det endte med en komfortabel 4-0-seier og til slutt med trygg plass.

– Det er økonomisk ganske tøft å spille i 2. divisjon, og det er dyrt for klubben, men vi har valgt å satse på det i et spillerutviklingsperspektiv, uttalte Fagermo til Dagsavisen.

I Rosenborg er man ikke i tvil om at det å ha andrelag i det ordinære divisjonssystemet, er positivt for norsk fotball.

– Jeg ser ikke på det som annet enn en kjempefordel. Du skaffer deg erfaring og får lært deg voksenspill. Det er et helt annet spill enn det du holder på med i aldersbestemt fotball. For vår del er det kjempeviktig læring, sier midlertidig leder av Rosenborgs utviklingsavdeling, Christer Basma.

– Jeg synes det er vanskelig å være bombastisk i denne saken. Toppfotballen vil tale for den ene siden, mens bredden vil tale for den andre siden. Jeg tror det hadde vært matnyttig å ta en skikkelig diskusjon på hvordan man skal løse det, sier Molde-trener Erling Moe.

RBK-AKADEMIET: Christer Basma jobber nå med spillerutvikling i Rosenborg-systemet. I likhet med de fleste andre toppklubber i Norge, er RBK tydelig på at det totalt sett er en styrke for norsk fotball at andrelagene spiller i det ordinære seriesystemet. Foto: Scanpix

I bredden frykter man nemlig at stadig flere andrelag i toppen av norsk fotball, kan bli et problem.

– I år rykker lag som KFUM 2 og Ullern 2 opp til 3. divisjon. Jeg skjønner jo at de ønsker seg opp, men hvem skal de spille mot til slutt om alle spillerne ender opp i de klubbene? Jeg frykter det blir noen dominerende klubber som blir som magneter på de beste spillerne når de i tillegg til et godt førstelag kan lokke med et bra andrelag, sier Jørgen Grydeland i Oslo-klubben Oppsal.

– Ingen i Europa har bredere tilnærming enn NFF

Ifølge Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund (NFF) er det i all hovedsak enighet blant toppklubbene om at man ønsker å ha andrelagene i det ordinære seriesystemet.

– Andrelag har vært – og er – en viktig utviklingsarena for våre største talenter. Det er en viktig arena for norsk spillerutvikling, sier leder for spiller- og trenerutvikling i NFF, Håkon Grøttland.

Han er åpen på at han selv har irritert seg grønn over andrelagsproblematikken som trener i 2. divisjon tidligere, men hans konklusjon er at det totalt sett er flere plusser enn minuser ved det.

– Hvis du skiller ut lagene i en egen serie, så tror jeg det blir en serie der det er roligere og mindre energi. Du får ikke de kampene der lagene ofrer tennene for å berge plassen eller rykke opp, sier Grøttland.

– Enkelte vil nok hevde at man i for stor grad legger til rette for de største talentene – og at man glemmer litt av bredden?

– Det er vel ingen forbund i Europa som har så bred tilnærming til spillerutvikling som det NFF har. Vi ønsker oss flest mulig klubber og spillere, så det er feil at vi kun har fokus på toppene. Når sant skal sies er det heller ikke det «toppene» vi primært snakker om her, siden de aller beste allerede vil gå rett inn på A-lagene, sier Grøttland.

Han får støtte av sitt syn på andrelagene av G17-landslagssjef Gunnar Halle, som selv jobber tett med flere av landets største fotballtalenter.

– Hvis man skal se egoistisk på det, for de yngste spillerne, så tror jeg det er positivt å ha et andrelag i seriesystemet. Jeg tror det er en veldig fin utviklingsarena for mange av de beste, unge spillerne som kan være på nippet til å komme med i en A-stall. Det er en viktig del av utviklingen deres, sier Halle.

– Kortere vei til et A-lag

I Rosenborg tror man veien til førstelagsfotball kan være kortere dersom man har et andrelag høyt oppe i seriesystemet.

– Hver eneste kamp du spiller på et andrelag, er en sjekk på hvor du står opp mot voksenfotballen. Du får kjenne på kroppen om du flyter eller ikke og lærer deg hvordan voksenfotball fungerer. Jeg tror veien til førstelagsfotball er kortere på den måten, sier Basma.

Han er samtidig tydelig på at han forstår frustrasjonen fra breddeklubbene med lag som varierer voldsomt i kvalitet.

– Dette er jo en sak som har utrolig mange sider, og i en slik sak vil man jo gjerne snakke ut i fra sitt eget ståsted. Det gjør det vanskelig å samle alle rundt en felles enighet, sier Basma.

I Norge har flere tatt til orde for at andrelagene bør skilles ut i en egen serie.

– Jeg tror det ligger en fare i at man isolerer seg mer og mer. Du dras bort til noe annet. Husk at i andre land har man et større mangfold og at det er mange flere spillere å ta av, sier Christer Basma.

– Ville beriket norsk fotball

Grydeland i Oppsal stiller spørsmål rundt hvem norsk 3. divisjonsfotball egentlig skal være til for.

Skal det være en ren utviklingsarena for talenter – eller skal breddeklubber kunne dyrke 3. divisjon som noe annet.

– Hvis målet er å fronte og heve produktet, og i tillegg bygge opp 3. divisjon som en attraktiv arena og en artig liga, så tror jeg det hadde beriket norsk fotball i langt større grad om man møtte lag som Holmlia enn KFUM 2 og Ullern 2, sier Grydeland.

Selv om motpolene er sterke, har man forståelse for motpartens argumentasjon.

– Men hvor skal du sette streken? Andrelagene går helt ned til de aller laveste divisjonene. Skal dette bare gjelde toppklubbene? Problematikken gjelder hele seriekjeden, påpeker Grøttland i NFF.



Uansett er partene enig om at man må se på løsninger til det beste for norsk fotball.

– Jeg tror man må bruke Fotballtinget til å se på hvilke alternativer som er mulig. Om det er å skille ut andrelagene eller at man for eksempler må forhåndsregistrere tropper før sesongen, vet jeg ikke svaret på nå, men man bør ha en grundig diskusjon slik at det ikke varierer så hinsides hvem man møter fra gang til gang, sier Jørgen Grydeland i Oppsal.