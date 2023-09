Sverre Nypan (16) forlenger med Rosenborg

>

RBK-fansen har tatt farvel med yndlingen Carlo Holse, som etter alt å dømme blir klar for tyrkiske Samsunspor fredag.

Men nå kan trønderklubben by på langt hyggeligere nyheter: Nå er det nemlig klart at vidunderbarnet Sverre Nypan (16) har signert en ny kontrakt med trønderne.

– Det føles rett å signere ny kontrakt med Rosenborg nå. Jeg trives veldig godt i Rosenborg og måten vi spiller på nå. Med den utviklingen jeg har hatt i det siste, føles det helt rett å signere ny kontrakt nå, sier Sverre Nypan til RBK.no.

Dette er stortalentets tredje A-lagskontrakt for vidunderbarnet, som fyller 17 år den 19. desember.

Nypans forrige avtale strakk seg ut 2025. Nå er det lagt på ett år til, slik at han er bundet ut 2026.

– Rosenborg betyr veldig mye for meg, det har det alltid gjort. Jeg har vært supporter fra dag én og har fulgt med Rosenborg siden jeg var bitteliten. Det å få spille for Rosenborg nå, er veldig stort. Derfor har jeg skrevet under en ny kontrakt, sier Nypan.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror underskriften er gull verdt.

– Nypan kommer til å bli solgt for rekordsum fra Rosenborg den dagen han forlater Lerkendal, og det at de nå får skrevet ny kontrakt med han er ekstremt viktig, sier han.

Eksperten mener det også sier alt om Nypans forhold til klubben.

– Det er også et bevis på at Nypan og hans rådgivere setter Rosenborg høyt og at de har veldig lyst at klubben skal få godt betalt for han den dagen salget skjer. Hvis han hadde hatt lyst kunne han garantert reist til en storklubb og sikret fremtiden sin allerede nå, men jeg tror det Rosenborg er et perfekt sted for han å være en liten stund til, mener Mathisen.