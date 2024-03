Sverre (17) fikk City-beskjed av sjefen: – Ekstremt

På Trondheims-tur kunne Sverre Nypans agent avsløre at «alle» vil ha RBKs gullkalv. Ståle Solbakken mener 17-åringen er i en unik posisjon, mens trøndernes sportslige leder går for rekordsalg.

Han blir sett på som et av landet desidert største talenter.

I fjor høst landet Rosenborg-spiller Sverre Nypan en avtale med Rafaela Pimenta, stjerneagenten som blant annet har Erling Braut Haaland i stallen sin.

Før 2024-sesongen braker løs er et av de store spørsmålene på Lerkendal hvor lenge man får beholde sitt 17 år gamle vidunderbarn.

– Det er et bra spørsmål. Sverre har jo selv en stor effekt på hvor lenge det blir. Der han står akkurat nå har han et ekstremt stort potensial. Det er ingen som helt vet hva som er taket for Sverre Nypan. Det eneste vi kan si er at det trolig er ganske høyt, sier Alfred Johansson til TV 2.

STRESSER IKKE: Selv stor oppmerksomhet og interesse fra verdens største klubber klarer ikke å vippe Sverre Nypan av pinnen. For han er det Rosenborg som gjelder. Foto: Per-Atle Karlsen

«Vi kunne sendt deg til City»



RBKs nye sjef vet å kjenne igjen talentfulle fotballspillere når han ser dem.

I løpet av sin tid som trener på for FCKs U19-lag har Johansson hatt ansvaret for spillere som Rasmus Højlund, Victor Kristiansen og Roony Bardghji, for å nevne noen.

I vinter startet 33-åringen så sitt samarbeid med Nypan, og det tok ikke lang tid før svensken kom med en klar beskjed til sitt nye stortalent.

EKSTREMT: Alfred Johansson kaller Nypans potensial «ekstremt», men RBK-sjefen er allikevel tydelig på at det er mye som fortsatt må utvikles. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg sa til han etter vi hadde spilt mot Las Palmas U19-lag at akkurat nå hadde vi kunnet sendt deg til Manchester Citys U19-lag og du hadde trolig spilt, sier han og fortsetter:

– Men om du skal spille for Manchester Citys A-lag i fremtiden så behøver du å bli bedre. Du må bli bedre i ditt presspill, du må bli bedre i ditt pasningsspill og så videre. Det er det eneste fokuset jeg har. Jeg vil hjelpe alle spillerne vi har med å oppnå deres fulle potensial og derfor har vi fokus på at de skal bli bedre dag for dag.

Solbakken: – Det er mange feller

TV 2 vet at representanter fra blant annet Manchester United var på Lerkendal for å se på Nypan forrige sesong. Også klubber som Manchester City og Chelsea skal være blant 17-åringens beilere.



En annen tidligere FCK-mann, landslagssjef Ståle Solbakken, mener Nypan nå står overfor en unik situasjon.

ROM FOR UNGGUTTA: I privatlandskampen mellom Norge og Jordan i fjor ga Ståle Solbakken Antonio Nusa og Oscar Bobb sine første minutter for A-landslaget. Foto: Stian Lysberg Solum

– Han er en spiller som antageligvis kommer i en posisjon hvor han får muligheten til å velge karrierevei. Ikke alle får det. Da gjelder det, for han som alle andre, å velge riktig, sånn at du ikke må ta de stegene tilbake. For en landslagssjef vil jo alltid ordet spilletid spille inn, sier Solbakken til TV 2, som er tydelig på at A-landslagsdøren er åpen for den talentfulle midtbanespilleren.



– Det har vi ikke vurdert enda, men hvis han tar alle de riktige stegene og dette går fort, så tror jeg at alle som har fulgt med på landslaget siden vi tok over ser at vi tar ut de beste, og vi tar ut de beste fra Eliteserien. Vi ga jo debuten til Nusa (18) og Bobb (20) i fjor. Han skal i alle fall bli sett, for å si det sånn.

DEBUTERTE MED SCORING: Norges Antonio Nusa scoret under privatlandskampen mellom Norge og Jordan på Ullevaal Stadion. Foto: Stian Lysberg Solum

Han advarer allikevel RBK-unggutten mot å forhaste seg i sitt neste klubbvalg.

– Alle de klubbene han kommer til å få tilbud fra vil helt sikkert si at han vil få mye spilletid. Her gjelder det å finne det laget som passer, den rollen som passer og den stilen som passer. Det er ikke alltid så lett, sier landslagssjefen og legger til:

– Det er mange feller man kan gå i der og det er mange ting man helt sikkert ikke er helt herre over selv, men det er veldig få som har den muligheten som han kommer til å få. Jeg hørte om han lenge før jeg så ham.



Satser på rekordsalg

Mannen som har i oppgave å sørge for at Rosenborg får igjen mest mulig penger for Sverre Nypan, er sportslig leder Mikael Dorsin.

Selv om både han, RBK og Nypan var tydelig på at det ikke var aktuelt med noe salg i vinter, legger ikke Dorsin skjul på at han har stilt seg selv spørsmålet om hvor lenge de får beholde 17-åringen på Lerkendal.

GÅR FOR REKORD: RBKs sportslige leder Mikael Dorsin er tydelig på at Sverre Nypan blir en billig mann å hente fra Lerkendal. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Ja. Det er jo spennende. Det er mye interesse og snakk når man leverer på et såpass høyt nivå i så ung alder. Det er alltid interessant fra store klubber. Da kan det gå fort, men vi er ikke stresset, sier Dorsin til TV 2.

Nypans pappa og rådgiver, Arne, hadde tidligere i vinter besøk av sønnens representant Maxwell, som er en del av agentselskapet til Rafaela Pimenta.

Da var det imidlertid lite snakk om «juniors» fremtid.

«ALLE» VIL HA: I en samtale med pappa Arne Nypan, kunne rådgiver Maxwell fortelle at alle de store klubbene ville ha sønnens signatur. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg forventet egentlig at han kom til å snakke om det og at det kanskje var litt derfor at han kom, men nei. Det var kun for å ha en relasjon. Han nevnte ikke en eneste klubb. Det eneste han sa var at alle ville ha Sverre, men så skiftet han tema. Han ville ikke snakke om det, forklarer Arne Nypan til TV 2.



Om alt går som det skal virker det allikevel som om alle parter tror det fort kan komme et bud eller fem til sommeren. Den dagen det skjer må det trolig en rekordsum til for å få unggutten bort fra Trondheim.

– Prislappen holder vi hemmelig. Jeg tror alle skjønner det, med hvordan markedet ser ut og hvordan han har levert i den alderen. Vi holder den for oss selv, men den er vel relativt høy i norsk målestokk.

– Blir det rekordsalg?

– Vi får se. Jeg vil ikke si noe sånt, men vi satser på det, tenker jeg, humrer Dorsin.



Rosenborg er fokus

Hjemme hos familien Nypan, og også blant hans representanter, er det uansett hverdagen som nå står i fokus.

Rundt middagsbordet et steinkast fra Lerkendal, snakkes det nemlig svært sjeldent om fremtiden.

HER OG NÅ: Hva som eventuelt skjer rundt Sverre Nypan i fremtiden, virker uinteressant både for far og sønn. Fokuset er her og nå. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

– Det er veldig lite. Vi har ikke nevnt klubber eller noe. Han er ikke interessert i det. Han lever i nuet og i Rosenborg. Han står opp hver morgen og er fullt ut opptatt av at det der skal gå bra, sier pappa Arne, og legger til:



– Om han fortsetter å prestere og om han fortsetter utviklingen, som han spesielt gjorde gjennom fjorårssesongen, så er det tegn på at han kanskje har de forutsetningene som kreves for å gå videre. Det synes jeg vil være et viktig moment. Hvis han ikke tar steg og er så synlig som han var i fjor, så sier jo det også noe om hvor klar han eventuelt er for å ta et nytt steg.



På Marbella spurte TV 2 Sverre Nypan selv om han trodde at han kom til å bli på Lerkendal i hele 2024, hvorpå han svarte følgende:

FÅR SKRYT AV FATTER'N: Arne Nypan ler godt når han får høre hvordan sønnen svarer på spørsmål om fremtiden. Foto: Per-Atle Karlsen

– Der synes jeg du spiller meg dårlig, altså. Ja. Per nå, ja.

Det svaret får pappa Arne til å bryte ut i latter.

– Jeg synes det var et godt svar, jeg. At han er på Lerkendal i hele 2024 kan fort skje ja, avslutter han.