Sverre (16) imponerte igjen: – Kommer til å bli en stor, stor spiller

Supertalentet Sverre Nypan markerte seg igjen da Rosenborg tok sin andre seier for sesongen.

Rosenborg - Haugesund ?? - ?? (0-0)

Selv etter å ha blitt redusert til ti mann forsvarte Haugesund seg godt mot et Rosenborg som ikke fikk det til å stemme offensivt.

Men etter timen spilt sendte Sverre Nypan og Morten Bjørlo Lerkendal til himmels.

– Det var veldig artig å få spille foran 21.000. Det er noe jeg kommer til å huske veldig lenge. Jeg må egentlig bare takke Morten for assisten, for den var ikke ferdigscoret den der. Vi stod og stanget litt med en mann mer, og vi følte vi burde scoret, sier Nypan til TV 2 og legger til:



– Når ballen gikk inn, var det deilig å få et mål. Men jeg synes vi skulle hevet oss enda litt mer etter scoringen, fortsetter 16-åringen.



– Sverre Nypan er en meget lovende spiller og viktig for Rosenborg. Han gjør det smart, og se på den fra Bjørlo med hans gode høyrefot. Nypan og Bjørlo sender Lerkendal til Himmels. Nypan kommer til å bli en stor, stor spiller på Lerkendal, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.



Rødt kort

Etter 28 minutter fikk Magnus Christensen gult kort for å ha taklet Kristall Ingason. Seks minutter senere var Haugesund-forsvareren igjen for hard i taklingen, denne gang mot Morten Bjørlo.

Christensen fikk sitt andre gule kort på få minutter og måtte i garderoben. Haugesund var dermed redusert til ti mann.

RØDT KORT: Magnus Christensen ble utvist etter å ha pådratt seg to gule kort på seks minutter. Foto: Ole Martin Wold

Forsvarte seg godt

Rosenborg hadde slitt før Haugesunds utvisning, men selv med en mann mer hadde RBK problemer med å skape sjanser. I løpet av de første 45 minuttene hadde vertene på Lerkendal én stor sjanse, og de fortsatte å skape lite i starten av den andre omgangen.

– Som i andre kamper sliter jeg med å se hva som egentlig er Rosenborgs offensive plan. Jeg tror det begynner å bli en noe stresset Kjetil Rekdal på benken, for han hører at Kjernen er misfornøyd. Han ser også et lag som absolutt ikke fungerer mot denne typen motstand, sier Mathisen i FotballXtra.

Men i det 57. minutt kunne både Kjernen og Rekdal juble da Sverre Nypan, som ikke fikk avsluttet selv, serverte Morten Bjørlo som banket ballen i krysset.

– Vi trengte en seier nå, så det var deilig å se den gå inn. Det var ikke godt nok det vi leverte i dag, heller. Men vi tok en seier og må bygge videre på det, sier Bjørlo til TV 2.



16 år gamle Nypan ble sesongens første RBK-spiss som scoret i kampen mot Bodø/Glimt forrige runde.

