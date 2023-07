Svarer på styrelederens Twitter-oppgjør: – Føler det ligger noe mer bak

GIKK UT PÅ TWITTER: Styreleder i VIF, Tuva Ørbeck Sørheim, skriver på Twitter at hun ikke liker det Vålerenga-fansen har uttrykt mot daglig leder Erik Espeseth den siste tiden. Her fra et møte med Kong Harald. Foto: Terje Pedersen / NTB

I juni ble Dag-Eilev Fagermo sparket som Vålerenga-trener etter en lang periode med svake resultater.

I etterkant har supporterne ment at det burde gjøres flere utskiftninger i klubben, deriblant daglig leder Erik Espeseth.

Fredag rettet VIFs styreleder Ørbeck Sørheim kritikk mot supporterne for behandlingen Espeseth har mottatt den siste tiden.

– De seneste ukene har det vært ganske mørkt, med et voldsomt hardkjør mot klubbens daglige leder. I Vålerenga skal det være høyt under taket og rom for diskusjoner, men det er et godt stykke derfra til det som kan ligne en kampanje som grenser mot sjikane, skriver hun på Twitter.

Reagerer

Talsmann i Klanen, Sebastian Hytten, mener at supporterne ikke har gått over grensen.

– Vi har forståelse for at hun må forsvare egne ansatte, samtidig som vi tenker at det er en rar måte å formidle kritikken på, sier Hytten til TV 2.

FÅR STØTTE: VIFs styreleder Tuva Ørbeck Sørheim reagerer på meldingene som har kommet inn rettet mot daglig leder Erik Espeseth. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Han fortsetter:

– Vi sliter med å forstå det positive man får ut av å gå ut på den måten.

Nettavisen har også omtalt saken.

TV 2 har vært i kontakt med Ørbeck Sørheim lørdag. Hun ønsker ikke å utdype ytterligere.

– Ville bare uttrykke at jeg syntes personangrepene har vært drøye, skriver styrelederen i en SMS.

– Ubehagelig tid

Espeseth har kun blitt gjenfortalt hva Ørbeck Sørheim har skrevet, men er glad for støtten.

UT I SOSIALE MEDIER: Styreleder i Vålerenga, Tuva Ørbeck Sørheim, reagerer på meldingene som har kommet rettet mot daglig leder Erik Espeseth den siste tiden. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er hyggelig at hun skriver det hun gjør og støtter opp i en ubehagelig tid, synes jeg, sier Espeseth til TV 2.

Den daglige lederen understreker at han har forståelse for at supporterne er frustrert og skuffet. Vålerenga ligger på en foreløpig 13. plass i Eliteserien og står med ti poeng på ti kamper.

– Jeg skulle gjerne sett at vi skapte bedre resultater, men det som går på meg personlig føles ubehagelig og jeg opplever det som vanskelig.

Espeseth har ikke vært på Twitter den siste uken og dermed selv sett lite av kritikken som har kommet.

– Jeg har blitt anbefalt å legge bort sosiale medier for en periode med tanke på at det har stått såpass negative ting om meg.

– Det blir tøffere om man hele tiden skal gå inn å lese, så det har vært litt for å skåne meg selv.

Likevel har han sett noen av meldingene som er rettet mot ham.



– Det som føles ubehagelig er når det går veldig på person, og det jeg har blitt fortalt er at det står ting som kan karakteriseres som personangrep. Jeg har sett noen av meldingene selv og det er harde karakteristikker som ligger der, forteller Espeseth.

– Må få lov å ytre seg

Hytten i Klanen sier til TV 2 at de har en tett dialog med styreleder Ørbeck Sørheim, men at de ikke har snakket sammen før hun uttalte seg på Twitter.

Han sier at Klanen ikke kjenner seg igjen i kritikken om at det har gått for langt.

– Samtidig føler man at det ligger noe mer bak der, sier Hytten.

– Som medlemmer av klubben må man få lov å ytre sine meninger om en klubb og hvordan den styres, men det er viktig at det holdes saklig og relevant og at man ikke tråkker over streken, understreker Hytten.

SVARER: Vålerengas supportere, Klanen, under en eliteseriekamp mellom VIF og Lillestrøm på Intility Arena. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

