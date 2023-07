Svarer på den massive VAR-kritikken

Supportere på flere Eliteserie-arenaer har vist sin misnøye mot VAR-bruken i norsk fotball ved gjentatte anledninger den siste tiden.

I søndagens runde kom nok en VAR-kontrovers da det tok omtrent syv minutter å sjekke Odds 1-0-scoring i kampen mot Vålerenga.

Også i TV 2-studio var frustrasjonen stor.

– Det er veldig frustrerende at det tar så lang tid. Jeg syns det var vanskelig å skjønne hva som ble sjekket. Kanskje det hadde vært en løsning å la folk få vite hvorfor det tar så lang tid og eksakt hva som blir sjekket, sier TV 2-kommentator Espen Ween.

Kommer med forslag

TV 2-ekspert Yaw Amankwah har også et forslag til hvordan VAR kan bli bedre.

– Mitt forslag vil være å ha en tidsbegrensning på tre minutter. Hvis det er så marginalt at man ikke klarer å finne det på den tiden, så lar man dommerens avgjørelse stå, foreslår Amakwah.

Den tidligere toppspilleren mener at situasjoner som den i Odd-kampen ikke kan skje igjen.

– Det finnes ingen rett avgjørelse etter syv minutter, mener bergenseren.

– Det tar momentum ut av kampen. Det er nesten så man må varme opp igjen for spillerne. Det ødelegger fotballopplevelsen.

Dommersjefen svarer

Den norske Eliteserien er nå halvspilt, men dommersjef Terje Hauge mener at det er for tidlig å konkludere angående VAR. Men han innrømmer at det er forbedringspotensial på spesielt ett punkt.

– Bruk av tid er det kritiske slik jeg ser det, sier Hauge til TV 2.

Se hele intervjuet der Hauge også forklarer hvorfor det ble brukt syv minutter i Odd-Vålerenga.

– I dag tok det dessverre syv minutter, det skal det ikke gjøre.

Han peker også på en mulig løsning for å gjøre det raskere.

– Det som må bli bedre er bruk av tid på fakta relaterte avgjørelser, som offside. Flere kameraer inn kan gjøre dette enklere.

– Forstår du supporternes frustrasjon?

– Jeg forstår spørsmålet ditt. Så jobber jeg innenfor VAR faglig. Det er NTF og NFF som må svare på det spørsmålet angående supporterne. Men ja, vi registrerer det og gjør hver dag alt det vi kan av forberedelser, sier Hauge.