Svarer Molde-sjefen: – Vi er en TikTok-klubb

Helt siden søndag, da Magnus Wolff Eikrem uttalte at Rosenborg skulle stå æresvakt mot Molde kommende søndag, har debatten rast.

Mandag kom imidlertid RBK med sitt nei til æresvakt, da de gjennom en pressemelding blant annet skrev følgende:

«Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt.

Onsdag var både Kjetil Rekdal og resten av Rosenborg-spillerne tilbake på feltet etter to dagers fri. RBK-sjefen virker ikke særlig imponert over debatten som har pågått de siste dagene.

– Jeg har ikke brydd meg om den i det hele tatt. For meg så er det kampen klokka sju på søndag som er viktigst, det er der mitt fokus ligger. Det er vel sånn at det alltid er forskjellige meninger om ting. Jeg tror det har blitt ståhei uansett hvilken utvei det hadde blitt, sier Rekdal til et samlet pressekorps.

Twitter-klubb

Molde-trener Erling Moe ga tidligere i uka tydelig utrykk for hva han mente om RBKs æresvakt-nekt.

– Det virker på dem som de har blitt en Twitter-klubb. De lar Twitter bestemme det som klubben skal gjøre. Det er merkelig og ikke den beste måten å ta bestemmelser på, synes jeg, sa han til Discovery.

Nå får han svar fra Lerkendal.

– Jeg tenker at vi er mer enn TikTok-klubb egentlig, jeg. Så det er min mening om det, gliser RBK-kaptein Markus Henriksen når han blir konfrontert med Molde-sjefens uttalelser.

Trønderen mener denne saken har blitt blåst ut av proposjoner.

– Jeg ser ikke noe poeng med det. Det sportslige og den prestasjonen Molde har gjort fortjener all respekt. De har vært bunnsolide. Så er det ingen tradisjon på å stå æresvakt, har det vært det ville det vært noe annet, spør du meg. Det er en liten sak som har blitt veldig stor. Det er flere klubber de senere årene som har sagt nei, der det ikke har blitt noe styr rundt det, men nå tror jeg det er litt ekstra siden det er Molde mot Rosenborg.

Glad for temperatur

At det kommer til å tennes til når Rosenborg gjester Aker Stadion søndag, virker det uansett å være liten tvil om.

Det liker en viss moldenser i hvitt og svart.

– Er det ikke litt bra at det koker litt da? Da får vi litt interesse rundt fotballen i Norge, sier Rekdal og legger til:

– Rivalitet må vi tåle. Vi anerkjenner og gratulerer Molde med et veldig fortjent seriemesterskap. Det er ingen her som har sagt noe annet, som jeg har fått med meg. Alle er imponerte over det de har gjort i år. Så er det sikkert delte meninger om tradisjon, ikke tradisjon, og hvordan en gjør ting. Nå er det i alle fall bra interesse rundt kampen, det er positivt.