Svarer etter grov hets: − Hadde håpet familien min ble holdt utenfor

Det koker igjen i supportermiljøet i Vålerenga.

«Spz, du er kreft for klubben»



«Sju år – null fremgang»

«Mehran, en av oss!»

Dette er bare noen av beskjedene ansatte i Vålerenga ble møtt med på bannere i nærheten av Intility Arena tirsdag.

Forkortelsen «Spz» refererer til daglig leder Erik Espeseth, som tidligere har vært åpen om personangrep fra egne supportere. Det hele skjer dagen etter at det ble kjent at klubbens markedssjef, Mehran Amundsen-Ansari, har sagt opp sin stilling i klubben.

GIR SEG VED SESONGSLUTT: Mehran Amundsen-Ansari har sagt opp jobben sin i Vålerenga.

Espeseth svarer

Tirsdag ettermiddag snakker Espeseth ut om hetsen han er blitt utsatt for.

– Som daglig leder må du alltid være beredt på å bli møtt med kritikk. Vålerenga er en klubb som mange er engasjert i. Det er veldig bra. Men jeg synes formen på noe av kritikken har gått over streken, og jeg hadde håpet at familien min kunne ha blitt holdt utenfor, skriver Espeseth i en epost til TV 2.

– «Sju år - null fremgang», skriver også noen VIF-fans. Hva slags fremgang mener du selv at du kan vise til i løpet av din tid i klubben?

– Fotball er teamwork og jeg har vært leder for en dyktig gjeng. Sammen har vi blant annet doblet sponsorinntektene, kommet oss godt gjennom en pandemi, og hevet markedsarbeidet.

UØNSKET: VIF-supporterne levner ingen tvil: De ønsker daglig leder Erik Espeseth ut av klubben. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– «Vi kommer ikke til å gi oss før han er borte», sier Ikaros Oslo i en uttalelse. Hvor går smertegrensen din når det kommer til å bli værende i en jobb på tross av sterk misnøye blant fansen?

– Jeg rapporterer til styret i Vålerenga fotball AS, og forholder meg til dem.

– Har du vurdert å si opp?

– Nei.

– Toppet seg i går

Klanen-talsmann Christian Arentz mener mange supportere har følt et behov for å uttrykke seg etter nyheten om markedssjefen.

– Det er jo en frustrasjon som får sitt utspring, og som toppet seg i går etter at nyheten om Mehran sprakk, og da følte enkelte for å uttrykke sitt ståsted, sier Arentz til TV 2.



Han forteller at det ikke er koordinert fra Klanens side sentralt.

– Det gjøres på eget initiativ. Vi har hele tiden sagt at vi ønsker at supportere skal uttrykke sine meninger, men man må holde det saklig. Det er en balanse mellom å uttrykke sine meninger, og hets, sier Arentz.

− Klubben blør omdømmemessig

I løpet av sine tre og et halvt år i klubben, har Mehran Amundsen-Ansari blitt en svært populær mann i Vålerengas supportermiljø.

Han er klar på at han ikke har noen ny jobb å gå til 1. januar, men utover det ønsker han ikke å utdype sin egen oppsigelse overfor TV 2 tirsdag.

− Det jeg vil si er at jeg er svært takknemlig overfor støtten jeg har fått fra supporter-Norge og samarbeidspartnere siden det ble kjent, sier Amundsen-Ansari.



Mandag, få timer etter at oppsigelsen ble kjent, stilte han imidlertid opp i supporterpodkasten «Den 69. Mann».

Der påpeker han at det for familien var riktig med en endring nå. Amundsen-Ansari viser til gode resultater kommersielt − men erkjenner at han føler en slags topp kanskje er nådd.

Og så kommer 36-åringen inn på at saken med Erik Espeseth har tæret på både han og klubben.

− Omdømmemessig har det gått en vei, og det har gått nedover. Jeg har sagt ganske klart fra om at vi blør. Det er ikke til å legge under en stol at kampanjen som har blitt kjørt mot daglig leder har tæret på alle. Også for Erik har det vært vanskelig. Men omdømmemessig er det litt knekken dette her, sier han blant annet.

Espeseth svarer følgende på den påstanden:

– Mehran har helt rett i at vårt omdømme er under press når vi ligger på nedrykksplass, og det har vært mye støy i media denne våren, sier VIF-lederen.

TAGGET NED: Veggen ved inngangen til Intility har blitt tagget. Foto: Vålerenga Kokos

– Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Mehran Amundsen-Ansari?

– Jeg har et profesjonelt og godt forhold til Mehran.

– Mener du selv at du har blitt en belastning for klubbens omdømme?

Alle som er i ledende posisjoner i klubben har et ansvar ift. omdømme til klubben.

− Ingen tvil om konflikt

Blant VIF-supporterne trekkes Amundsen-Ansari fram som en supporterfavoritt med en samlende kraft.

– Vålerengas beste signering de siste 10–15 årene, skriver grupperingen Ikaros Oslo.



I TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» var oppsigelsen tema mandag. TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er ikke i tvil om at det ligger en konflikt i bunn.

− Det er det ingen tvil om. Her har det skjedd ting som han føler han ikke kan stå inne for eller har lyst å være med på, og det er dramatisk og kritisk for Vålerenga. Når flinke folk føler seg tvunget til å hoppe av skipet, så er det et typisk tegn på at veldig mye ikke er riktig i klubben, sier Amankwah.



Vålerengas daglige leder er også bedt om å svare på den uttalelsen:

– Jeg kjenner ikke detaljer i årsaken til at Mehran slutter i jobben. Han har gjort en flott jobb, er i en spennende alder i arbeidsmarkedet, og er gjennom det attraktiv. Vi er takknemlige for at han har vært her i nærmere 4 år og skulle gjerne hatt han her lenger, sier Espeseth.

Sentralt i Klanen har man en oppfordring. Talsmann Arentz erkjenner at det er en balansegang om hvor tydelig man kan være.

– Vår oppfordring er å være tydelige på hva man mener, men å holde det saklig, sier Arentz til TV 2.