Svakt Vålerenga refses for derbytap: – Skrekkelig

Lillestrøm – Vålerenga 2–0 (1–0)

En svak Vålerenga-sesong i bunnen av tabellen kunne trengt en opptur i derbyet mot Lillestrøm på Åråsen.

Oppgjøret var preget av rotte-banner mot Geir Bakke som i sommer forlot LSK til fordel for VIF på sjokkerende vis.

På banen gikk det på tverke for Geir Bakke og hovedstadslaget. Vålerenga skapte svært lite, og rotet det til bakover.

To Lillestrøm-mål signert Martin Ove Roseth og Mathis Bolly sørget for at hjemmelaget vant fortjent på Åråsen.

– Jeg syns Lillestrøm er det beste laget, erkjenner Bakke.



Tok fyr etter kampen

Etter kampslutt smalt det. Stefan Strandberg reagerte på at Lillestrøm-målvakt Mads Hedenstad Christiansen feiret foran VIF-fansen.

– De har kastet bluss og fyrverkeri hele kampen, så et lite ha det-vink er på sin plass, sier keeperen til TV 2.



– Det smalt bluss, knallskudd og golfballer. Et lite vink er bare gøy, la han til senere.



– Vi har satt Vålerenga på plass, ikke Geir Bakke, svarer han.



Gjermund Åsen sier følgende om bråket:

– Det var vel litt sånn provokasjoner frem og tilbake. Det er mye følelser i sving. Det ene laget vinner og det andre tapet. Det er bare at vi skiller der, sånn at det ikke blir noen slåsskamp utpå der. Det var greit løst, mener Åsen.



Spesielt prestasjonen til Vålerenga før pause refses.

– En skrekkelig førsteomgang de leverte. Det var nesten ikke angrep. Noe av det svakeste av Vålerenga denne sesongen, og det sier ikke fint lite, for de har vært dårlig. Dette var utrolig svakt, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller etter den svake førsteomgangen.



Vålerenga er før resten av runden ferdigspilles på 12. plass i Eliteserien. Et poeng over kvalikplass - tre poeng over direkte nedrykksplass.

– Det er skuffende. Vi blir med på deres lek. Vi er nødt til å ta ned og spille fotball. Det gjør vi ok pluss i 2. omgang. Det er for dårlig, men vi kan bare deppe i dag og i morgen, sier Vålerenga-stopper Stefan Strandberg.

Grusom VIF-omgang

De første 25 minuttene var tafatte og uten action. Men så fikk Lillestrøm hjørnespark.

Den stanget Martin Ove Roseth kontant i mål.

– Gamle Åråsen rister, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.



Det var en fortjent ledelse i en omgang uten de store høydepunktene.

– Vi stresser for mye med ball. Vi må ha eget spill i større grad, sa VIF-trener Geir Bakke i pausen.

Forsvarstabbe

Vålerenga kom seg mer inn i kampen, men etter 68 minutter glapp det for det unge forsvarsspilleren Magnus Riisnæs. Han rotet med ballen, og da hugget Mathis Bolly til.

Den gamle helten fikk hele banehalvdelen for seg selv, rundet Jacob Storevik, og trillet inn 2–0.

– For et innhopp. For et øyeblikk, sa Alsaker.



– Slik skjer. Han er en av de beste spillerne våre. Jeg forventer at han legger det fort bak seg, sier Stefan Strandberg om Riisnæs-tabben.

Vålerengas sluttspurt ble aldri truende nok.

For Lillestrøms del er det lite å spille om resten av sesongen, hvor det verken blir medaljekamp eller nedrykksstrid. Vålerenga trenger å plukke poeng for å ikke bli passert av lagene på nedrykksplassene.