Supporterleiar ueinig med eigen spelar: – Den stråmannen kjøper eg ikkje

Stabæk-spelar Mushaga Bakenga snakka om ein «ukultur» blant supporterane, etter at dommaren fekk ei flaske i hovudet. Det reagerer leiar for supporterklubben på.

TO RØDE KORT: Dommer Rohit Saggi delte ute to røde kort til Stabæk i kampen mot Vålerenga. Foto: Heiko Junge / NTB.

At Stabæk vant 2–1 over Vålerenga kom i skuggen, etter at hovuddommar Rohit Saggi vart treft av ei flaske på veg inn i spelartunnelen etter kampslutt.

– For meg er det eit varsku. No står vi på den øvste scena, og eg har lyst til å seie til alle saman at vi må skjerpe oss heile gjengen, sa Saggi til TV 2 etter hendinga.

Tysdag opplyste Saggi til VG at han fekk lett hjerneristing som følge av flaska. Han skal også møte leiinga i Noregs Fotballforbund på Ullevaal Stadion.

– Tysdag skal eg på eit møte med NFF sentralt for å sjå på kva vi kan gjere for å hindre at dette skjer i framtida og for å sette søkelyset på korleis vi kan skape endring, sa han til VG.

Han har fått støtte frå fleire hald. Blant anna Stabæk-spelar Mushaga Bakenga, som scora det eine målet. Han skildrar ein «ukultur blant ein del supporterar»

– Det er slik at barn lærer av eldre, så dette er nok ikkje feilen til den stakkars guten som blei revet med, men de eldre supporterane som har tillate seg å vise seg at denne sida kan vere «greitt», fortset Stabæk-spissen.

«UKULTUR»: Mushaga Bakenga uttalte seg etter kampen at det er trist med denne ukulturen blant nokre supporterar. Foto: Trond R. Teigen

Dette er ikkje styreleiar og informasjonsdirektør i Stabæk Support, Bjørnar Posse Sandboe, einig i.

– Eg kan ikkje sjå føre meg at eit vakse menneske verken før eller etter denne hendinga har sagt at dette er «greitt», så den stråmannen kjøper eg ikkje, skriv han i ein mail til TV 2.

Han meiner at hendinga er unison fordømma frå alle hald.

– Nokre gonger gjer barn «fucka» ting, utan at dei vaksne har sagt det er greitt.

IKKJE EINIG: Styreleiaren i Stabæk Support, Bjørnar Posse Sandboe, beklagar for hendinga på vegne av supportarane. Men han er ikkje einig om at det er ein ukultur på tribunen. Foto: Stabæk Support.

Beklagar

Posse Sandboe beklagar hendinga på vegner av klubben og supporterane.

– Som klubb og supporter må vi berre beklage, vedkommande som kasta må ha mista besinnelsen.

Det skal ha vore ein mindreårig som kasta brusflaska på dommaren.

Han veit ikkje kva som skjedde og fortel at han ikkje har høyrt forklaringa til vedkommande.

– Det var høg temperatur i store delar av andre omgang i går, men om ein er ueinig med dommaren eller andre så får ein seie det med ord, skriv han.

Tidlegare toppdommar Per Ivar Staberg meiner at det har blitt eit «tøffare klima» på tribunane i Eliteserien. Denne påstanden er ikkje Stabæk-supporteren einig i.

– Det kjenner eg meg ikkje igjen i. Eg har vore på tribunen i snart 30 år og eg har ikkje opplevd at det er noko verre no enn før. Supporterklubbane har gjort ein stor jobb for å slå ned på hets som går på rase, kjønn og slikt, skriv han.

Likevel er Posse Sandboe einig med dommar Saggi om at det er noko som må gjerast.

– På Eliteserien-arena vil det vere mykje tenning og støy, men eg tenker at de som dømmer 10 år gamle jenter bør få sleppe rasande foreldre på sidelinja. Vi treng at dommarar har ei ålreit oppleving.

Drar ikkje parallell med Sverige

Også TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt gjekk hardt ut etter gårsdagens hending. Han trekker også fram at det har vore fleire alvorlege hendingar i Sverige, seinast i helga.

– Vi må ikkje la det bevege seg i den retninga som vi ser andre stader. Men ein arrangørklubb kan aldri gardere seg mot at eit barn hiv ei flaske, påpeika Thorstvedt.



Posse Sandboe meiner det ikkje kan samanlikne flaskekastinga med det som skjer i Sverige.

– Det kjem varslar om «svenske tilstandar» med jamne mellomrom. Men at AIK og Djurgården lagar bråk har ikkje spesielt mykje med Eliteserien å gjere. Vi har våre klubbar, våre folk og våre hendingar, og det er dette vi må stelle oss til.

Han fortset:

– I dag seier vi tydeleg ifrå at det ikkje er greitt å kaste flasker eller andre ting. Det var 4507 tilskodarar som oppførte seg fint i eit heitt lokaloppgjer med 2 raude kort og veldig mykje VAR-drama. Tilskodar nummer 4508 skal få skammekrok, spanskrøyr og opplæring i korrekt bruk av panteautomat.