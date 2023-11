– Summen av alt har vært helt perfekt

– Jeg tror knapt nok en trener i verden kunne gjort den jobben som Kjetil (Knutsen) har gjort i Bodø/Glimt de siste fem årene.



Lovordene kommer fra Aasmund Bjørkan. Han har vært med på klubbens utrolige suksess de siste årene.

Søndag sikret de gulkledde fra nord sitt tredje seriemesterskap på fire år.

Under ukens episode i TV 2 podkasten «Spiss Vinkel» snakker Bjørkan om flere interessante punkter:

Detaljene bak klubbens suksess

Utskiftningene i troppen de siste sesongene

Kjetil Knutsens enorme jobb

– Det er helt utrolig at Bodø/Glimt fra en by på 50 000 innbyggere har vunnet Eliteserien tre av de fire siste årene, uttaler Bjørkan.



Bragden er stor, der oppskriften bak ikke er forbeholdt tilfeldighetene.

– Tre gull på fire år, hvorfor blir det sånn?



– Det har blitt gjort en god jobb over tid med en tydelig retning. Vi har en flott gruppe med høyt potensial. Hele klubben har et «mindset» om at man kan bli litt bedre hver dag, forteller Bjørkan.

Utskiftningene har vært mange de siste sesongene.

– På de siste fire årene så har vi jo nesten hatt fire forskjellige lag. Det har vært enorme utskiftninger. Når man lykkes og gjør det bra, så åpner det seg muligheter for enkeltspillere, fastslår Bjørkan.



SAMMENSVEISET: Alle har dratt i samme retning i Bodø, og resultatene har kommet på løpende bånd de siste sesongene. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi har ikke blitt svekket av de salgene vi har gjort

Han er klar på hvilke faktorer som har ført Bodø/Glimt til toppen av norsk fotball.

– Bodø/Glimt som klubb har turt å satse. Det er veldig lett å lene seg litt tilbake, selge noen spillere og tenke at nå har man berget neste års budsjett. Klubben har vært utrolig dyktig på videreutvikling. For å kunne videreutvikle oss, må vi reinvestere i spillere med høyt potensial, sier Bjørkan.



– Kombinasjonen av sulten til å hele tiden utvikle seg og alle utskiftningene, har vi som klubb håndtert på en veldig god måte. Vi har fått inn fine gutter som passer i vår kultur.



Bodøværingen utdyper videre:

– Vi har ikke blitt svekket av de salgene vi har gjort. Vi har klart å videreutvikle oss hele tiden. En ting er å gjøre det bra i Norge, men det er også viktig å henge med i Europa. Det er viktig for norsk fotball og vår «standing», konstaterer Bjørkan.



GULLJUBEL: Bodø/Glimt-spillerne kunne slippe jubelen løs sammen med sine trofaste supportere. Foto: Mats Torbergsen

– Kjetil har gjort en enorm jobb

Aasmund Bjørkan, Kjetil Knutsen og resten av teamet har skapt underverker i Bodø.

– Hvordan vurderer du motivasjonen til Kjetil Knutsen, og hva er det neste som er mulig å oppnå der som tenner han?



– En av de tingene som kjennetegner Kjetil (Knutsen) er den enorme sulten til å ta nye steg. Det er på vegne av seg selv, på vegne av klubben og på vegne av teamet han leder. Han har enorm sult, så motivasjonen til Kjetil tror jeg man aldri kan sette spørsmålstegn ved, poengterer Bjørkan.



HØYT VERDSATT: Kjetil Knutsen har gjort en imponerende jobb med Bodø/Glimt gjennom flere sesonger. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Han har gjort en jobb i klubben som har vært helt enorm. Det er en utrolig bra timing med de styrkene han kom inn til klubben med, og måten de rundt utfyller han på. Summen av alt dette har vært helt perfekt for Kjetil, Bodø/Glimt og norsk fotball, konkluderer Knutsens assistent.