Strandbergs VIF-advarsel:

UTÅLMODIG: Stefan Strandberg er tilbake i norsk fotball og er klar for å ta plass i Vålerenga-garderoben. Den deler han med en rekke av landets største talenter. Så mange talenter er det, at 32-åringen frykter det kan være en hemsko for umiddelbar suksess. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I Marbella har TV 2 utfordret Vålerenga-kapteinen på hva som skal til for at Oslo-klubben igjen skal kjempe om seriegullet i Norge.

Per dags dato er han brutalt ærlig: Han tror Vålerenga er for langt unna klubber som Molde og Bodø/Glimt.

– Det er synd å si det, men jeg sitter med en følelse av at de er ganske langt foran oss per dags dato, sier han.

Det er gått knappe seks måneder siden forsvarsbautaen på det norske landslaget vendte hjem til norsk fotball.

I Vålerenga har han hittil stukket seg lite fram. Han har gjort få intervjuer og holdt seg i bakgrunnen.

- LANGT UNNA: Stefan Strandberg føler Vålerenga for øyeblikket er et stykke unna klubber som Molde og Bodø/Glimt. Her fra hotellet begge klubbene bor på i Marbella. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg har tatt det litt rolig i starten. Jeg har prøvd å ikke være så mye meg «sjæl». Men det er klart at litt etter litt må jeg bli litt mer meg selv og være litt tøffere, sier Strandberg.

– Gjør seg selv en bjørnetjeneste

Nå vet han mer om tingenes tilstand i Vålerenga. Og en med Strandbergs livserfaring vet gjerne litt om hva som kreves for at Vålerenga igjen skal bli et lag som kjemper om seriegullet.

Det er nå Strandberg kommer inn på Vålerengas talentfabrikk.

– Jeg tror Vålerenga skal være litt forsiktig med å gjøre seg en bjørnetjeneste. Akademiet har fått mye skryt, og det er vel fortjent. Men det er særs få enere Vålerenga har produsert de siste 15 årene, sier 32-åringen.

Han peker blant annet til etablerte landslagsspillere.

SKAL TA MER PLASS: Stefan Strandberg har ikke ønsket å gjøre for mye ut av seg i starten av Vålerenga-returen. Nå er han klar for å stille større krav, sier han. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg er kanskje den eneste, og jeg kommer ikke fra Vålerenga engang, sier Strandberg, som selv kom til klubben fra Mandalskameratene for første gang som 18-åring.

I 2022 hadde Vålerenga hele 15 spillere på aldersbestemte landslag.

Ingen norske klubber hadde flere.

I utgangspunktet er det utelukkende positivt. Det er ikke dét det handler om for Strandberg.

– Jeg tror det må spisses mer og brukes mer tid på de aller beste. Jeg tror det blir for mye mengde. Kanskje har vi for mange unggutter. Jeg tror ikke man nødvendigvis gjør de unge en tjeneste om det blir for mange av dem, sier Strandberg.

Sportssjefen erkjenner utfordring

Treningskampen mot Malmø på Marbella forrige uke viser litt av registeret Vålerenga har å spille på når det kommer til talenter.

Magnus Sjøeng (20), Aleksander Hammer Kjelsen (17), Magnus Riisnæs (18), Odin Thiago Holm (20), Omar Bully (20), Mathias Emilsen (20), Seedy Jatta (20), Dicko Eng (18) og Jones El-Abdellaoui (17) fikk alle spilletid.

Flere av disse er blant landets største talenter.

Ifølge sportssjef Joacim Jonsson er tolv av spillerne i A-stallen under 20 år. Seks av dem er født i år 2006.

– Uten at jeg har gått grundig gjennom det, vil jeg tro det er få i Skandinavia som matcher det. I Norge driver vi en egen idrett på dette området og topplagene har vel ikke så mange om de legger sammen alle sammen, sier Jonsson.

Han drar på.

– Verdien i troppen har potensial til å bli helt enorm, sier han.

FORSTÅR UTÅLMODIGHET: Sportssjef Joacim Jonsson forstår at de eldre spillerne i Vålerenga er utålmodig. Han erkjenner at klubben kanskje har for mange talenter i A-stallen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Men talentfabrikken til tross: Han erkjenner at Stefan Strandberg har et poeng.

– Stefan har helt rett. Vi har i overkant mange unge talenter i troppen, sier Jonsson.

For å få maksimalt ut av verdien i troppen, har Jonsson forstått viktigheten av å kjempe i toppen av tabellen og spille i Europa.

I dette overgangsvinduet håper Jonsson å gjøre noe med det.

– Det betyr at vi i en optimal verden bør ha inn to spillere til på over 25 år i dette overgangsvinduet. Men her er det viktig at vi treffer med kvalitet og personlighet, sier Jonsson.

Han viser til at klubben har tatt flere grep: Jan Frode Nornes er blitt hentet inn i trenerteamet. Støtteapparatet er utvidet.

Og så er blant annet Stefan Strandberg hentet inn.

– Stefan har vi hentet for å være den viktigste spilleren for sitt lag i Eliteserien. Vi er meget fornøyd med hvordan han er i hverdagen, sier Jonsson.

Viser til Braut Haaland og Ødegaard

Nå håper nevnte Strandberg at han kan være med på å gjøre talentene til etablerte spillere både på den norske og den internasjonale scenen.

Selv er Strandberg blitt 32 år gammel. Han har erfaringen og nå håper han å kunne dele den.

– Ute er miljøet tøffere. Her hjemme er det ekstremt mye mer fokus på helheten, på trivselen og den biten. Jeg tror norsk klubbfotball må stille tøffere krav. Her er det litt sånn at alle skal ha det bra. Jeg tror man stiller for lite krav, sier han.

RUTINERT: Stefan Strandberg har erfaring fra både italiensk, russisk og tysk fotball. Her fra tiden i Salernitana. Foto: Alessio Marini / IPA

Han er tydelig på at han, som klubbens kaptein, kommer til å stille tøffere krav framover. Han håper spillerne vil tåle det.

Selv er han klar på at han skal være et forbilde.

– Det handler om å ta vare på deg selv: Søvn, mat, drikke, restitusjon. Det å gå i spaet etter treningsøkten for å være klar til neste økt. Det handler om de små tingene og å hente marginer hele tiden, sier han.

Og hvis VIF-gutta ikke lar seg inspirere av Strandberg, har han et ess i ermet etter å ha vært tett på landslagskompisene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland de siste årene.

– De kunne levd livet og kost seg. Ja, de er sinnsyke talenter, men de gjør de kjedelige tingene. De gjør de tingene som tar tid for å være bedre forberedt enn alle andre, sier Stefan Strandberg.

GODE VENNER: Stefan Strandberg har blitt en av Ståle Solbakkens mest sentrale spillere. På landslaget har han virkelig funnet tonen med Erling Braut Haaland. Foto: Geir Olsen

Selv har han fått bedre og bedre kontroll på kroppen sin de siste årene. I løpet av de neste månedene venter både seriestarten og EM-kvalifiseringskamper med Norge.

Stefan Strandberg er klar på at han er klar.

– Jeg er supermotivert, kroppen er fin og jeg har mye å glede meg til i året som kommer. Jeg har egentlig trent bedre enn noengang, sier han.