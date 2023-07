Strandberg mener realiteten har truffet Vålerenga: – Jeg ble slaktet av alt og alle

INTILITY STADION (TV 2): «Sirkus Vålerenga» lever fortsatt i beste velgående, ifølge Stefan Strandberg. Nå oppfordrer VIF-kapteinen sin egen klubb til å ta et oppgjør med seg selv.

Stefan Strandberg må nesten trekke litt på smilebåndet over tingenes tilstand i klubben han er kaptein i.

− Det er som da jeg var i Vålerenga for 15 år siden. Det er Sirkus Vålerenga fortsatt, sier Strandberg.



Trenersparking, bunnstrid, Layouni-returen og en daglig leder som er uønsket av fansen, er bare noen av sakene som har preget Vålerenga i det siste.

− Alt er litt kaos her. Det er aldri kjedelig å være i Vålerenga, utdyper Strandberg.



Selv har han bidratt med sitt for å sette fyr på Oslo-klubben i år.

I vinter advarte han blant annet om at det var for mange unggutter i Oslo-klubben. I april måtte han offentlig beklage et TV 2-intervju, der han var nådeløs mot egen klubb.

Elleve kamper ut i årets sesong mener Strandberg at han hadde et poeng.

− Vi har slitt veldig poengmessig, det er det ikke tvil om. Jeg ble slaktet av alt og alle for det jeg har sagt i vinter og vår, men det er det som er realiteten. Det er kanskje tøft å høre, sier Strandberg.



− Må stake ut en felles retning

Med en fortid i både russisk, tysk og italiensk fotball, er det ingen tvil om forventningene er store til Strandberg i Vålerenga.

Han har selv vunnet seriegull med Rosenborg i Norge og vet hva som kreves.

Nå kommer han med en klar oppfordring til egen klubb:

− Klubben er nødt til å stake ut en retning og så må man jobbe slavisk etter det. Men hvordan det skjer, er ikke opp til meg å bestemme, sier Strandberg.



Men han er krystallklar på at klubben må dra samlet i samme retning.

− Er det en utfordring at man ikke drar i samme retning?

− Det er vanskelig å si. Men at vi trenger å røske opp i ting, det er det ingen tvil om, sier Strandberg.

− Hva legger du i det?

− At man må finne ut av det og stake ut en kurs, og så må alle jobbe etter det, sier han.

− Hadde dratt om jeg ikke hadde hatt troa

Dessuten håper han på stabilitet. Per dags dato har Vålerenga ingen permanent hovedtrener.

− En trener er viktig for et lag. Jan Frode (Nornes) er fantastisk dyktig, så på kort sikt er det ingen problem. Men klubben trenger stabilitet. Man må vite hvordan klubben skal være framover, sier Strandberg.

LEDER: På landslaget er Stefan Strandbergs Norges stoppersjef. Foto: Fredrik Varfjell

− Er du klar til å være den lederen klubben trenger i tiden framover?



− Jeg har alltid vært en leder så lenge jeg har spilt fotball. Jeg gjør mitt beste og prøver å lede og guide så mye jeg kan, sier Strandberg.

Stefan Strandberg er klar på at han fortsatt har troa på at VIF kan løfte seg mot toppen av norsk fotball.

− Ja, hvis ikke hadde jeg ikke vært her. Da hadde jeg dratt. Jeg har fremdeles lyst å spille fotball og levere på et høyt nivå. Om jeg ikke hadde troa på å få klubben på rett kjøl igjen, så hadde det ikke vært noe gøy å være her, sier Strandberg.