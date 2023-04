Strandberg legger seg langflat etter TV 2-intervju – beklaget til lagkameratene

Få minutter etter det skuffende 0-2-tapet mot Sarpsborg 08 søndag kveld stilte Vålerenga-kapteinen opp til intervju med TV 2.

– Det er ikke der klubben skal være ut ifra de lovnadene jeg fikk. Det er kjedelig og det er jævlig kjedelig for meg og. Det er ikke til å legge skjul på, var blant annet ordene som falt fra munnen til Strandberg.

Sent søndag kveld hadde VIF-kapteinen fått summet seg. Han framstår som en angrende synder og ønsker i dette intervjuet å få fram mer av hva han virkelig tenker om situasjonen i VIF om dagen.

– Først og fremst vil jeg si at det var dumt av meg å gjøre intervjuet rett etter match siden jeg var såpass het som jeg var. Da kommer det ut noen dumme ting. Det er frustrasjon over at vi har tapt, det er frustrasjon over en dum feil jeg gjorde før andremålet og da kommer det ut ting som er lite gjennomtenkt. Det er rett og slett dumt av meg, sier Strandberg til TV 2.

Han legger heller ikke skjul på at han er lite fornøyd med TV 2s vinkling etter kampslutt.

«Strandberg hardt ut mot egen klubb: – Jævlig kjedelig for meg», var tittelen i pushvarselet som ble sendt ut like etter kampen.

VIF-kapteinen sier samtidig at han står inne for deler av meningsinnholdet i intervjuet, som blant annet at Vålerenga bør hører hjemme høyere på tabellen enn dagens situasjon tilsier, men samtidig innser han at han gikk for langt.

– Det er viktig å være ærlig og si ting som de er, men i dag sa jeg ting som var veldig dumt av meg. Det angrer jeg veldig på, og det beklager jeg overfor alle som er glad i klubben. Jeg har også beklaget til spillergruppa. Jeg har lagt meg flat, sier han.

– Det kommer fra et godt sted

I sosiale medier har enkelte antydet at Strandberg, ved å være kritisk til egen klubb, har satt seg selv foran klubben. Det mener han bestemt er feil.

– Grunnen til at jeg sier de tingene jeg sier, er jo fordi jeg har et brennende ønske om at klubben skal lykkes. Alle som kjenner meg vet at likegyldighet er det verste som kan skje. Om det blir stille fra meg, er det ikke bra. Men dette er Stefan Strandberg på godt og vondt. Jeg vil så mye. I de fleste sammenhenger klarer jeg å holde det inne, men så bikker det dessverre over noen ganger. Men vit at det kommer fra et godt sted. Det er fordi det ligger en enorm kjærlighet i bunn der, sier han.

– Kan du forstå at enkelte stiller spørsmål ved om du virkelig ønsker å være i klubben?

– Det er helt feil. Jeg hadde ikke trengt å komme hjem. Det var ingen tvang. Men det var et valg jeg tok, jeg er visekaptein i klubben og har spilt her i mange år. Det henger ikke på greip at jeg ikke ønsker å være i klubben, sier han.



Selv om han legger seg langflat, står han delvis for meningsinnholdet han har frontet utad i det siste. Men igjen, påpeker han: Det handler om at han ønsker det beste for klubben.

– Alle ser jo det samme som meg, både supportere og de som jobber i klubben. Vi ønsker alle at Vålerenga skal være et topplag. Da må det bygges, og det må nok bygges med litt flere steiner over litt lengre tid enn mange av oss hadde sett for oss. Det jeg prøver å få fram handler bare om at jeg ønsker at klubben skal ta steg, sier Strandberg.