Strandberg hardt ut mot egen klubb: – Det er jævlig kjedelig for meg

Vålerenga - Sarpsborg 08 0-2

0-2 hjemme mot Sarpsborg 08 var ikke den hjemmepremieren Vålerenga hadde sett for seg. Innbytter Kristian Fardal Opseth rakk å senke vertene etter at han kom inn i det 57. minutt.

I forkant av det andre målet rotet landslagsspiller Stefan Strandberg det til. Sørlendingens svake klarering smalt rett i et Sarpsborg-hode.

– Det er fullstendig kortslutning i forsvaret til Vålerenga, sa TV 2-ekspert Yaw Amakwah.

Ramon Lundqvist utnyttet feilen og serverte Fardal Opseth for andre gang på kort tid da sogningen fikset nok en scoring. Det var nok til å sikre seieren.

VIF-kaptein Strandberg var brutalt ærlig etter tapet.

– Vi fortjener vi ikke mer. Vi er ikke bede. Det er kjedelig å si, men vi må være ærlige, sier Strandberg til TV 2.

– Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det er der vi er per dags dato. Det er trist.

Kapteinen er klar på at det ikke var dette han så for seg da han returnerte til Norge.

– Det er ikke der klubben skal være ut ifra de lovnadene jeg fikk. Det er kjedelig og det er jævlig kjedelig for meg og. Det er ikke til å legge skjul på.

– Det er ikke dette jeg så for meg. Det er trist, men en realitet, sier Strandberg.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo vil ikke si for mye om Strandbergs uttalelser.

– Stefan må snakke for seg selv. Det er ytringsfrihet i Norge og i Vålerenga. Jeg vet ikke hva han er blitt lovet, sier Fagermo til TV 2.

– Utrolig deilig

Kristian Fardal Opseth var i perlehumør etter seieren.

– Det er utrolig deilig. Det er sterkt å vinne 2-0 her, sier tomålshelten til TV 2.

– Var det et genialt bytte eller burde du startet?

– Genialt bytte, svarer Fardal Opseth med et bredt smil.

Slik var målene

Etter 57 minutter ble Steffen Lie Skålevik byttet ut. Inn kom Kristian Fardal Opseth. Og kun to minutter senere fikk Billborn uttelling for det grepet.

VIF-keeper Sjøeng klarte ikke å stoppe det harde skuddet fra Lundqvist og på returen var Fardahl Opseth giftig.

– Han er på returen som han skal være. Det er skolebok-eksempel på hvordan en spiss skal være i de situasjonene, sier Amankwah.

– Det er en ny utrolig god redning av Sjøeng, men han får ikke nok på den.

Målet ble VAR-sjekket, men Fardal Opseth var akkurat på rett side av offsidelinjen.

– For et innhopp og for et bytte av Billborn, sier Langli.

Spissen ble byttet inn to minutter før han scoret 1-0-målet.

Vålerenga tok over det meste etter baklengsmålet. Men etter 80 minutter doblet innbytteren.

En svak Stefan Strandberg-klarering gikk rett i hodet på en Sarpsborg-spiller. Ballen falt til Lundqvist som serverte Fardal Opseth på elegant vis. Alene med keeper var sogningen treffsikker nok en gang.

– Det er fullstendig kortslutning i forsvaret til Vålerenga. Det er vanvittig godt sett av Lundqvist. Og Fardal Opseth er våken og sulten, sa Amankwah.

– Det er slurv av Strandberg. Og VIF blir brutalt straffet, sa Langli.

Det andre målet klarte aldri Vålerenga å svare på. Dermed endte det 0-2 i hovedstaden.