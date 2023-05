Strandberg: – Folk kan gjerne slakte meg

Søndag: Følg Eliteserien-runden i FotballXtra på TV 2 Play fra kl. 17.00.

En åpenhjertig Stefan Strandberg har skapt flere overskrifter så langt denne sesongen. Etter 3-1-seieren mot Rosenborg forklarer sørlendingen bakgrunnen for noen av uttalelsene.

– Folk kan gjerne slakte meg og si at jeg er en jævla idiot. Men jeg er ærlig. Jeg sier at vi er ekstremt ujevne, og det kommer vi til å fortsette å være. Jeg skulle gjerne sagt noe annet, men det er sånn det er, sier Stefan Strandberg til TV 2.

– Toppnivået vårt er fantastisk. På sitt beste er våre offensive spillere noen av de beste i ligaen. Det er for ujevnt, men i dag er det heldigvis litt mer stabilt.

Vålerenga-kapteinen mener at laget uansett vil variere med tanke på antall unge spillere.



– Vi har ekstremt mange unge gutter og fantastisk gode talenter. Jeg har vært ung en gang selv. Jeg ville spille hver kamp. Martin Andresen kunne mer fotball enn meg og visste at jeg trengte tid.

– Ungguttene, som er gode, vil alltid variere. Når man har for mange av dem, blir prestasjonen ujevn. Når man er i en liten bølgedal, er det ofte bra å få hvile litt og fokusere på seg selv. De skal utvikle seg.

Sørlendingen mener at for mange unge spillere, øker risikoen for varierende prestasjoner. I 3-1-seieren mot Rosenborg var unggutten Seedy Jatta (20) en svært viktig brikke da han scoret et klassemål og fikset straffe.

– Når man bruker så mange av gangen, så vil det svinge. Men for all det, det er et fantastisk akademi vi har. Det er masse verdi i det.

– Det er ingenting jeg ønsker mer enn at de skal være fantastiske hver gang. Men jeg har levd et langt fotballiv selv og vet hva jeg snakker om.

Fagermo: – Greier vi det, så blir vi gode

Dag-Eilev Fagermo mener at ungguttene utgjør en svært viktig del av Vålerenga-laget.

– Vi har en veldig ung stall. Vi har ikke et så veldig ungt lag. Det er en fin miks nå, mener VIF-treneren.

– Vi må ha kontinuitet. Vi har en U21-landsagskeeper i mål. Vi har en fra U19 på midten. Riisnæs kommer inn i dag sammen med Odin, og de to gutta er gode. Vi har en U21-spiss.

Nå mener Fagermo at mye av nøkkelen blir å beholde ungguttene i klubben.

– Vi har en sentrallinje med mye talent og erfaring rundt. Det er det som er Vålerenga. Vi må ha kontinuitet, greier vi det, så blir Vålerenga gode, sier Fagermo.

– Klarer vi å beholde disse uten å selge og selge, da blir Vålerenga gode.