Stortalentet fikk klar beskjed av læreren: – Det har vært noen krangler

La oss skru tiden tilbake til høsten 2012. På Lerkendal målte Rosenborg krefter mot topp europeisk motstand i gruppespillet i Europa League.

Et steinkast lenger opp i gaten, nærmere bestemt på Nissekollen Kunstgress, hadde en fem år gammel Sverre Halseth Nypan sitt første møte med fotballen i bydelsklubben Nardo FK.

– Da var jeg ikke noe god. På den første treningen tror jeg at jeg scorte selvmål og sprang hjem skrikende. Det var ikke noe artig, men så ble jeg overtalt til at jeg skulle prøve igjen, gliser Halseth Nypan til TV 2.

Og godt var akkurat det. For lite visste Halseth Nypan på det tidspunktet om at han selv skulle bli en del av A-laget på Lerkendal ti år senere.

– For det første er jeg egentlig bare veldig glad. Jeg har jo jobbet hardt for dette og jeg har egentlig bare lyst til at dette skal fortsette.

Historisk debut

På Lerkendal har det lenge vært snakket om det 15-årige stortalentet. Forrige helg ble også resten av fotball-Norge kjent med Sverre Halseth Nypan, da han fikk Eliteserie-debuten mot Jerv.

15 år og 322 dager gammel. Den yngste debutanten i Rosenborgs historie.

– Det var bedre enn jeg trodde. Jeg trodde at jeg skulle være mye mer nervøs, men samtidig så kjente jeg litt på det, da, innrømmer Halseth Nypan.

IMPONERTE: Sverre Halseth Nypan imponerte stort i sin første 90-minutter borte mot Jerv forrige helg. Foto: Tor Erik Schrøder

Men aller verst var det nok for pappa Arne Nypan, som fulgte det hele fra sofaen hjemme i Trondheim.

– Den første jeg sa det til var vel pappa. Han reagerte med at han sa: «ja, det var på tide». Men han var jo veldig nervøs da. Jeg tror han var mye mer nervøs enn det han viste til meg. Jeg hørte at han satt og skalv da jeg skulle spille på søndag, ler 15-åringen.

Med 4-2 gikk det imidlertid smertefritt. Nypan Halseth fikk 90 minutter - og æren av å be Kjernen opp til dans etter kampslutt.

–Det har vært en drøm siden jeg var liten. Det er ganske rart egentlig å stå her nå å spille for Rosenborg. Jeg har vokst opp med Rosenborg og hele familien er store Rosenborg-supportere. Jeg har vært på så og si alle hjemmekamper siden jeg var bitteliten. Jeg har vært en stor fan, forklarer han.

Fikk klar beskjed fra læreren

Den ungen trønderen har, til tross for et smått dårlig første møte med fotballen, alltid vært bestemt på at fotballspiller var det han skulle bli.

ROSENBORG-SUPPORTER: Halseth Nypan vokste opp et steinkast unna Lerkendal og har alltid vært Rosenborg-supporter på sin hals. Foto: Privat

Det har tidvis bydd på utfordringer for det som skjer på skolebenken.

– Det har kanskje vært noen krangler med lærerne da det gjaldt å komme seg tilbake til timen etter friminutt. Vi var jo en gjeng på Nardo som bare spilte fotball, så det har alltid vært fotball, sier han og fortsetter:

– Jeg snakket med læreren min en gang og fikk spørsmål om hva jeg ville bli når jeg ble stor. Da sa jeg at jeg skulle bli fotballspiller og hun sa «ja, det kommer nok ikke til å skje». Det er artig at det skjedde.

For den daværende Nardo-spilleren hadde ingen planer om å la seg stoppe av lærerens dystre beskjed.

Som 14-åring dunket han inn 45 mål på 17 kamper for det som var et suverent Nardo-lag.

Året etter sto Rosenborg på døra.

– Det var litt uvant og rart i starten. Jeg brukte litt tid på å komme meg inn i gruppa, men nå er det jo helt greit. Spillerne har hjulpet meg utrolig mye. Det er ikke de det står på. Det har vært kjempefint, sier Halseth Nypan.

– En ganske dritt sesong

I januar i år ble han belønnet med proffkontrakt. Det siste året har 15-åringen kombinert skolegang på Strinda videregående skole og A-lagsfotball i Rosenborg.

Helt fornøyd med året som har gått er han imidlertid ikke.

– Det har egentlig vært en ganske dritt sesong. Det startet med skadeperioden i mars, tror jeg, på samling. Jeg ble taklet og ødela ankelen, så var jeg ute i én måned.

Siden ballet skadeproblemene på seg for Halseth Nypan. En ødelagt ankel, en overbelastning i kneet og en strekk i hofteleddsbøyeren har holdt unggutten ute i store deler av sesongen.

– For å være ærlig gikk det egentlig bra. Jeg må si at familien min stresset nesten mer enn det jeg gjorde. Rosenborg var veldig gode til å følge meg gjennom trening. Jeg ble mye sterkere og la på meg litt kilo i den perioden. Det har egentlig bare hjulpet meg. Jeg har blitt en bedre spiller etter skadeperioden, enn det jeg var før, sier han.

Overgår Ødegaard

For timene i styrkerommet har utvilsomt gitt resultater.

Sammenlignet med en annen, brukbar, norsk fotballspiller som debuterte som 15-åring, Martin Ødegaard, mener Rosenborg-sjef Kjetil Rekdal at hans elev er foran.

– Sverre er nok større og sterkere fysisk på samme tid enn det Martin Ødegaard var, men så var han kanskje enn annen type spiller enn Sverre, som er en allrounder. Det blir ikke riktig å sammenligne de to. Vi håper og tror at Sverre skal spille seg til fast plass på Rosenborg og være her noen år. På en eller annen god dag så går han videre, sier Rekdal til TV 2.

– Jeg vil ikke si at jeg er helt på det nivået enda, men det gikk jo bra med han. Og selvfølgelig, det kan jo gå bra med meg også, sier hovedpersonen selv.

For trønderen har, til tross for sin unge alder, føttene godt plantet på bakken.

– Det har vært mye. Mye tanker, mye nytt og mye oppmerksomhet. Men så har det også vært veldig artig. Det er jo sånn jeg vil ha det og jeg håper bare at det fortsetter sånn, sier han om all oppmerksomheten.

Fotball og skolegang

Med sine overveide og velformulerte svar er det lett å glemme at Halseth Nypan egentlig bare er som guttungen å regne.

Dagene består stort sett av Rosenborg-trening på morgenen, deretter rett på skolen, før han så hiver av seg sekken og setter seg foran PlayStation når han kommer hjem.

Når dette er hverdagen som 15-åring er det lov å være litt stolt.

– Ja, det vil jeg si. Jeg vet jo hvor hardt jeg har jobbet for det og det er fint å vite at man har nådd det målet. Så er det ikke ferdig nå, det er bare å fortsette videre. Det skal ikke stoppe her, lover han.

En annen ting som ikke skal stoppe er skolegangen. Der har pappa Arne satt ned foten.

– Jeg er jo enig. Jeg forstår hvor viktig det er å ha skolen etter fotballkarrieren og ha et liv etter det. Jeg prøver å gå ferdig videregående.

SKAL FULLFØRE: Nypan Halseth er bestemt på at han skal fullføre videregående. Foto: Per-Atle Karlsen

Men det er liten tvil - det er stadig fotballen som kommer i første rekke.

Så spørs det på hvilken arena vi får se unggutten kommende helg. A-laget spiller sesongens siste hjemmekamp mot Sarpsborg på søndag, men allerede på lørdag skal G16-laget møte Strømsgodset i cupfinalen.

– Planen var at han skulle spille finalen. Så er det jo vi som har førsteprioritet selvfølgelig. Vi får se an de nærmeste dagene hvordan ståa er hos oss med alternativer på midtbanen, så får vi se, sier Rekdal.

Hovedpersonen selv er imidlertid klar for å spille begge.

– Det er det ikke jeg som bestemmer og det er egentlig fint. Jeg har jo lyst til å spille begge. Hadde det vært opp til meg hadde jeg gjort det, avslutter den blide 15-åringen.