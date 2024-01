Storavis kobler Glimt-Knutsen til Liverpool

Den spanske sportsavisen Marca lanserer Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen som en av kandidatene til å overta Liverpool etter Jürgen Klopp.

– Jeg tror at vi skal være veldig ærlige og si at det er en oppgave som er litt for stor for en enkel gutt fra Arna i Bergen, sier Knutsen til TV 2.

Fredag slapp Klopp bomben: Han er ferdig i Liverpool etter sesongen.

– Du hadde ikke sagt nei til Liverpool?



– Nei, det blir bare tull å svare på, svarer Knutsen muntert.

SNART FERDIG: Jürgen Klopp ledet Liverpool til 5-2-seier søndag. Det var hans første kamp etter at han fredag annonserte at dette blir han siste sesong i Liverpool. Foto: Jon Super / AP / NTB

Marca har brukt analyseverktøyet Coachinside til å komme frem til Knutsen.

Etter å ha lagt inn kriterier som 4-3-3, evnen til å gjøre vellykkede grep fra benken og lojalitet til egen spillestil, sitter den spanske avisen igjen med Knutsen som en av få kandidater til Liverpool-jobben.

Knutsen: – Hyggelig

Marca viser til at Knutsens Bodø/Glimt og Klopps Liverpool har klare likheter i spillestilen. I tillegg scorer begge høyt på evnen til å endre kampbilder og har en klart foretrukket formasjon.

Manglende erfaring fra en toppliga trekkes frem som en ulempe.

SMILER AV KOBLINGEN: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Jeg tenker at det er hyggelig at Glimt blir lagt merke til. Jeg tror at det er litt urealistisk, men det er hyggelig, sier Knutsen om koblingen.

– Det forteller at måten vi tenker og jobber på, er bra. Jeg tror at vi skal forholde oss til det, sier Bodø/Glimts suksesstrener.

Knutsen trekkes frem av Marca sammen med Paris Saint-Germain-trener Luis Enrique og Xabi Alonso i Bayer Leverkusen. Avisen mener at Luis Enrique i likhet med Knutsen har klare likheter med Klopp.

FANSENS FAVORITT: Bayer Leverkusen-trener Xabi Alonso, som spilte i Liverpool fra 2004 til 2009. Foto: Sascha Schuermann / AFP / NTB

Omfattende analysearbeid

Ifølge The Athletic startet Liverpool søket på en ny manager allerede i november da Klopp fortalte om sin avgjørelse internt.

Nettstedet skriver at Liverpools datagruppe har analysert trenere over hele verden de siste to månedene, men at klubben så langt ikke har gjort noen formelle henvendelser.

Flere engelske medier har de siste dagene meldt at Liverpool ønsker å ansatte en ny sportsdirektør før managervalget tas. Jörg Schmadtke, som kom inn i forkant av overgangsvinduet i fjor sommer, forlater Liverpool når overgangsvinduet stenger denne uken.

Klopp om etterfølgeren: – Det er det siste de trenger

Tidligere Liverpool-spiller Xabi Alonso nevnes som en favoritt av The Athletic og flere engelske aviser. Alonso tok over et nedrykkstruet Bayer Leverkusen og ledet dem til sjetteplass forrige sesong. Denne sesongen topper baskerens lag Bundesliga to poeng foran Bayern München.

Marca ser imidlertid store ulikheter mellom Liverpool og Bayer Leverkusen.

Roberto De Zerbi (Brighton) og Julian Nagelsmann (Tyskland) er også blant de mange navnene som har blitt nevnt i sammenheng med Liverpool.