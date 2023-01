Stopperkjempe tilbake i Lillestrøm

Lillestrøm bekrefter at de har hentet Ruben Gabrielsen tilbake til Åråsen – nesten ni år etter at han forlot klubben til fordel for Molde.

Gabrielsen har skrevet under på en femårskontrakt.

Midtstopperen kommer fra den amerikanske MLS-klubben Austin.



Etter at Gabrielsen forlot Molde i 2019, har han også spilt i Toulouse og FC København.

– Jeg vil gjøre det jeg ikke har gjort for den klubben her, men gjort med alle andre klubber - det er å ta medalje. Jeg gjorde det i Molde, Toulouse, København og Austin. Så det er medalje jeg trenger her. Det er det jeg skylder mest og føler mest på. Det er på tide at jeg gjør noe fornuftig her også, sier Gabrielsen til klubbens nettsider.

LSK-stopper Igoh Ogbu (22) er på vei til Slavia Praha. Ifølge TV 2s opplysninger er Lillestrøm enige med den tsjekkiske klubben om en overgang verdt over 20 millioner kroner.

Ogbu reiser til Tsjekkia for å sluttføre overgangen og gjennomføre den medisinske testen før han signerer kontrakten.