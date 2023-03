Stod frem for Rosenborg: – Ustoppelig

Rosenborg - Stabæk 3-0 (2-0)

Anna Jøsendal og Synne Skinnes Hansen var svært toneangivende for Rosenborg med både scoringer og målgivende pasninger.

Duoen var selvfølgelig svært glad for den gode starten.

– Tre poeng, tre mål. Akkurat sånn vi ville at det skulle begynne, sier Skinnes Hansen etter kamp.

Kampens andre målscorer legger ikke skjul på at de fikk stor plass å boltre seg på.

– Vi fikk veldig mye rom i dag. Vi kan egentlig gjøre hva vi vil.

GLAD: Anna Jøsendal (t.v) og Synne Skinnes Hansen blir intervjuet av TV 2s Christina Paulos Syversen etter kamp. Foto: Ulrik Engesmo/ TV 2

Stabæk ble sendt hjem til Bekkestua med 0-3 i sekken.

TV 2s fotballekspert Marit Clausen var skuffet over leveransen fra gjestene:

– Jeg hadde sett for meg at de kom til å være bedre organisert defensivt. De slipper til Rosenborg for lett. Fremover vet jeg ikke om de har en eneste sjanse. Et skuffende Stabæk-lag, konkluderer Clausen.

KLOKKEKLAR: TV 2s fotballekspert Marit Clausen. Foto: Ulrik Engesmo / TV 2

Pangstart

Kampen ble i realiteten avgjort i første omgang:

Før ti minutter var spilt bredsidet midtbaneterrier Cesilie Andreassen inn årets første Toppserien-mål på elegant vis.

Tretti minutter senere var det angrepsspiller Synne Skinnes Hansens tur: 2-0 og trønderske smil i solskinnet på Koteng Arena.

Jøsendal fikk scoringen sin

Etter hvilen fortsatte Rosenborg i samme spor. En meget livlig Anna Jøsendal fikk belønning for en god kamp og satte inn 3-0 – assistert av målscorer Skinnes Hansen.

Spesielt sistnevnte mottak skryt fra TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Skinnes Hansen har vært helt formidabel og ustoppelig på sin høyre side, sa eksperten.

Det kunne blitt langt større sifre – hjemmelaget, som av TV 2s ekspertkorps er blitt tippet helt på topp i årets seriespill, hadde to baller i metallet.