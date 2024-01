Stjernens agent slakter Viking: – De holder ham som gissel

– Jeg må videre nå, sa den slovenske midtstopperen til Stavanger Aftenblad etter at han ankom lagets treningsleir på Gran Canaria i helgen.

Nå tar hans agent Denis Selimovic bladet fra munnen. I et intervju med TV 2 kaller han Viking-ledelsens oppførsel «en skam», mener Brekalo blir holdt «som gissel», og krever at spilleren enten blir solgt eller får lønnen sin doblet. Sportssjef Erik Nevland i Viking sier uttalelsene «får stå for hans regning».

Overgangssagaen rundt Brekalo, som ble tatt ut på årets lag i Eliteserien av TV 2, har pågått i godt over et år. Før sesongen i fjor forlenget han kontrakten med Viking til å gjelde ut 2025.

Etter en strålende start på sesongen for både Brekalo og Viking var sloveneren brennhet under sommervinduet, da danske FC Midtjylland la over 45 millioner kroner på bordet for å hente ham. Viking takket nei for å prioritere gull- og medaljekamp.

I løpet av høsten falt Viking fra første- til fjerdeplass i Eliteserien, og Brekalo mistet flere av de siste kampene på grunn av en lyskeskade. I vinter har sloveneren vært under kniven for å få bukt med problemene.

De siste ukene har amerikanske Orlando City lagt inn flere bud på Brekalo, forteller hans agent Selimovic. Han hevder at det siste budet skal ha vært på rundt 22 millioner kroner med en videresalgsklausul på 15 prosent.

Budet har blitt avslått av Viking. Det får Selimovic til å steile.

– Det de gjør mot denne gutten, er en skam, sier han til TV 2.

«Se på de idiotene»

Agenten uttalte seg først til Nettavisen. På spørsmål om det ikke er forståelig at Viking avslår et bud på halvparten av det Midtjylland var villige til å betale i sommer, svarer han:

– De gamblet og tapte. Nå må de ta ansvar. Jeg skjønner hva som skjer. Hvis de selger ham nå, kommer folk til å si «se på de idiotene, de solgte ham ikke for 45 millioner og de tok heller ikke medalje». Men det er ikke Brekalos problem. Verdien hans har aldri vært så høy.

– Men de holder ham som gissel på grunn av det budet, sier Selimovic.

Agenten mener det er helt urealistisk å få 45 millioner for Brekalo nå. Han peker på alderen (25), de nylige skadeproblemene og Vikings svake høstsesong som noen av grunnene til dette.

– Budet som Midtjylland kom med, skjer én gang hvert tiende år. Hvorfor aksepterte de ikke det da? De sa nei til det og nektet David å sikre seg økonomisk etter karrieren. Greit. Men da må de vise ham respekt nå, sier Selimovic og legger til:

– Vi sier ikke at de skal selge ham for 10 millioner kroner. Dette er et godt bud og det er ingen andre klubber på markedet som vil ha ham. Det er en skam.

– Doble lønnen hans!

Ifølge Selimovic argumenterer Viking med at Brekalo kan bli værende til etter sommerens EM, der han er aktuell for den slovenske troppen. Det holder ikke, svarer agenten:

– Vi har ingen garantier. David rekker bare å spille noen få seriekamper før EM. Hva hvis han skader seg igjen? Hva hvis han ikke spiller fra start? Hva hvis Slovenia blir knust? Hva hvis han ikke engang blir tatt ut?

Det eneste alternativet til et salg, i hans øyne, er en bedre kontrakt med Viking.

– Doble lønnen hans! Han ville fortsatt ikke vært i nærheten av lønningene i Bodø/Glimt. Han burde vært en av ligaens fem best betalte spillere, sier Selimovic.

– Han er verdt mer

Vikings sportssjef Erik Nevland svarer slik på uttalelsene til Selimovic:

– Alle uttalelser får stå for agentens regning. Vi ønsker veldig gjerne at David skal få muligheten til å gå og spille på et høyere nivå, men vi mener han er verdt mer enn 20 millioner kroner. Det er det agenten ønsker vi skal akseptere. Det mener vi spilleren er verdt mer enn.

– Hva mener dere han er verdt?

– Det blir en forhandlingssak. Men vi mener han er verdt mer.

SVARER: Sportssjef Erik Nevland i Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

– Kjenner du deg igjen i beskrivelsen om at dere holder ham som gissel?

– Det får stå for hans regning. Jeg tror ikke jeg vil kommentere så mye rundt det.

– Hvor førende for verdsettingen deres er det at dere avslo et bud på 45 millioner kroner i sommer?

– Det er ikke førende i det hele tatt, egentlig. Men det ligger jo der.

– Tror du at dere kan få prisen opp i det samme igjen?

– Det tviler jeg på, men jeg er ikke så interessert i å kommentere summer sånn.

– Er det aktuelt å doble lønnen hans?

– Det er ikke noe jeg ser noen grunn til å kommentere nå.

– Hvordan vil du beskrive forholdet til Brekalos agent?

– Det er ikke vits i å si så mye om. Det sier nok når han går ut på denne måten, sier Nevland.