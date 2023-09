Stikk til gamleklubben: – Vil være en skandale

Vikings spydspiss Lars-Jørgen Salvesen (27) er ikke i tvil om at presset ligger på gamleklubben i nord.

Viking vant slaget om Rogaland, og Stavanger-klubben innehar tabelltoppen med tre poeng mer enn Bodø/Glimt, som skal til Lerkendal og møte Rosenborg søndag.

Angrepsspiller Lars-Jørgen Salvesen kommer med en klar beskjed om gullkampen.

– Det er jo klart at det er Glimt som har alt presset på seg, med tanke på den stallen, spillerne og de økonomiske musklene de har. Så hvis ikke Glimt vinner serien, så er det en skandale, sier sørlendingen, som har en fortid i Glimt, til TV 2 etter seieren i Haugesund.

– Harde ord?

– Nei! Det er helt åpenbart. Men det er gøy for oss å yppe oss litt, så skal vi ta en kamp av gangen, og se om vi holder inn, svarer 27-åringen.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, er ikke uenig i at Glimt er favoritter.

– Det er ingen tvil om at Bodø/Glimt har de beste forutsetningene for å vinne gull. De har et budsjett og noen spillerlønninger, som Viking ikke er i nærheten av, sier han, men poengterer:

– Når det er sagt, så er det jo Bodø/Glimt som har satt seg i denne situasjonen selv – uten hjelp fra en rik onkel eller tante.



FOSSER VIDERE: Viking jubler etter Zlatko Tripic sin 2-0-scoring. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Forteller om samtale

Siddisene har vunnet elleve av sine tolv siste kamper i Eliteserien. I forkant av FKH-seieren, forteller Salvesen at Viking-spillerne hadde en samtale der de snakket om presset som kommer med gode resultater.

– Selvfølgelig blir det er trøkk rundt oss, både i media og hos supporterne – og det må vi tåle å stå i. Det hadde vi en samtale om tidligere denne uken. Det har vært gøy de siste ti kampene, men det kommer til å bli et enda større press de neste ti, sier spissen.



Han er tydelig på at presset er noe spillergruppen må omfavne i ukene som kommer.

– Det må vi som gruppe, og enkeltpersoner, stå i. Vi kommer til å være favoritter i en rekke kamper vi stiller opp i, men vi må bare ta én kamp avgangen.

GULLKAMP: Bodø/Glimts keeper Nikita Haikin og Vikings Lars-Jørgen Salvesen. Sistnevnte kommer med et stikk retning Glimt. Foto: Carina Johansen / NTB

Mathisen tror det blir en svært spennende siste tredel av eliteseriesesongen.

– Det er fortsatt Bodø/Glimt som er favoritter til å vinne gull, men jeg tror Viking er med hele veien inn – og at dette blir avgjort i en ekstremt spennende sluttspurt.

Han trekker særlig fram ett moment som spiller i de mørkeblåes favør.

– Viking har kun Eliteserien å konsentrere seg om, og det er en stor fordel. Viking har også den nødvendige bredden og kvaliteten i stallen til å takle skader og suspensjoner, og nå tror jeg selv Viking-spillerne snakker om at dette er tidenes mulighet til å vinne Eliteserien, sier TV 2s fotballekspert.



– Det man drømmer om

Det var flere tusen Viking-supportere som tok turen til Haugesund. Kaptein Zlatko Tripic hyllet bortefansen etter kampen.

– Måten de har mobilisert på i hele år har vært helt ekstremt. Det de har gjort her i dag er historisk. De er fantastiske ambassadører for supporter-Norge. Jeg blir egentlig litt rørt, sa Tripic om støtten fra Viking-supporterne.

HYLLES: De er fantastiske ambassadører for supporter-Norge, sier Tripic om Viking-supporterne. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Angrepskamerat Salvesen bruker store ord for å beskrive rammen supporterne skapte under derbyet.

– Det er det man drømmer om som liten – det er det gøyeste med å være fotballspiller. Denne rammen, og måten supporterne mobiliserer på … Du ser dem på båten der de synger, og det er vanvittig gøy å være med på. Det gir oss det lille ekstra for å motivere oss, mener 27-ringen.