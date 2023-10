Stemples som drittsekk

SNILL GUTT: – Når jeg knytter fotballskoene, tar på drakten og går ut på banen, så switcher jeg om. Men når kampen er over, er jeg snill som en liten gutt, sier Mathias Fjørtoft Løvik. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

Mathias Fjørtoft Løvik kan se uskyldig ut ved første øyekast. Men den 19 år gamle krølltoppen - som imponerte i manndomsprøven mot Viking sist - får stempelet drittsekk av Yaw Amankwah foran søndagens gigantoppgjør mot Bodø/Glimt.



– Det han har, som mange unge spillere mangler, er «her-er-jeg-attituden». Vi har for få drittsekker i Eliteserien; i så måte er Løvik et herlig tilskudd, sier TV 2s fotballekspert med glimt i øyet.

KAMP-I-KAMPEN: Etter denne duellen var Mathias Løvik nærme å få sitt andre gule kort mot Viking og Zlatko Tripic. I så fall måtte han stått over søndagens kamp mot Bodø/Glimt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Amankwah kommenterte Molde-Viking sist søndag. I 4-0-seieren over laget som da ledet Eliteserien plaget høyrebacken livet av Zlatko Tripic.

– Dette var en kamp-i-kampen. Og jeg tenkte på forhånd at dette kom til å bli en veldig tøff test for Løvik, mot en spiller som er mye mer erfaren og som har mye tjuvtriks. Men Molde-spilleren lot seg ikke vippe av pinnen, briljerte med sine egne tjuvtriks og spiller helt opp mot grensen til det lovlige. Det er den drittsekkfaktoren han tilfører, i tillegg til at han er en god spiller, mener Amankwah.

– Betyr alt for meg



Noen dager etter Tripic-duellen møter TV 2 unggutten utenfor Aker Stadion. Han var først ikke så sugen på å stille til intervju, med begrunnelsen «det har vært for mye PR». Men etter en liten dose overtalelse stiller han til intervju på fridagen sin

Det er ingenting ved fremtoningen utenfor banen som tilsier at at han fortjener et stempel i nærheten av det Amankwah har delt ut.

19-åringen er både høflig, blid og tar seg god tid til de som kommer bort for å slå av en prat. Han er nærmere merkelappen beskjeden enn brautende.

– Utenfor banen er jeg nok en av der roligste folkene man kan treffe på. Men når jeg kommer på banen; da skjer det noe, forteller han.

– Da kommer temperamentet og lidenskapen for Molde frem, legger han til.

Løvik har nemlig spilt for klubben siden han begynte med fotball. Sammen med foreldrene har han gått på stadion så lenge han kan huske for å følge laget i sitt hjerte. 19-åringen har en lillebror på juniorlaget til MFK, mens han selv ble tatt opp i A-stallen i fjor - noe han omtaler som «guttedrømmen som gikk i oppfyllelse».

– Jeg prøver å bli en spillertype som folk liker å se på. Klubben betyr alt for meg. Da skulle det bare mangle at jeg ikke skal blø for drakta når jeg først får sjansen.

Provoserende

Mot Tripic hadde han utallige dueller. Etter en av dem fikk Løvik gult kort, og fulgte opp med å provosere den rasende Viking-veteranen med å glise ham opp i ansiktet i etterkant.

– Jeg har lyst til å være en liten drittsekk, forklarer han. Og utdyper:

– I det legger jeg at man ikke skal fremstå som en junior, men heller skyte frem brystkassa, være tøff og kjøre på. Det er viktig å være litt idiot når man får sjansen som unggutt. Man skal dytte litt, klype litt og trå til litt ekstra hardt i duellene. Men ikke over grensa - så klart.

DRØMMER: Mathias Fjørtoft Løvik er Manchester United-supporter. Og drømmer om en gang i fremtiden å få spille for favorittklubben. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

Løvik er opptatt av at det ikke må bikke over, slik det var nær ved å gjøre sist søndag. Da kunne han lett fått sitt andre gule kort da han sparket ned Tripic helt mot slutten av kampen i en aldri så liten hodemist.

– Først og fremst ønsker jeg å være en offensiv spiller som er artig å se på. Det er hovedfokuset, ikke at jeg skal irritere andre. Men det kan jo skje av og til, sier han og ler.

Mistet hodet

Akkurat det siste der skjedde da cupfinalebilletten var sikret mot Kjelsås i forrige uke, og han bøyde seg over en nedbrutt 2. divisjonsspiller og brølte i pur glede.

– Jeg mistet hodet litt, innrømmet han i etterkant.

– Har du alltid vært litt provoserende overfor motstanderne?

– Jeg har alltid hatt litt temperament, men aldri vært helt idiot - om man kan si det sånn. Jeg var ganske stille før, men da jeg kom opp på A-laget, så har sett hva som kreves her og lært av dem, svarer Løvik.

DUELLEN! Mathas Løvik bestod manndomsprøven mot Zlatko Tripic, og fikk skryt av Viking-spilleren etter kampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Da Zlatko Tripic og Mathias Løvik stilte opp side-om-side i TV 2-studio etter søndagens batalje, svarte Viking-spilleren - som selv er kjent for sine tjuvtriks - dette på spørsmål om han tror MFK-unggutten har lært et og annet fra ham:

– Jeg håper det. Da kommer han langt i fotball. Mathias er et av de mest spennende talentene i landet. Han er gøy å spille mot og Molde trenger slike spillere, svarte en sporty og raus Tripic i nederlagets time.

Har litt å revansjere

Denne sesongen har Løvik spilt 19 kamper for MFK i Eliteserien. Venstrefoten har blitt flyttet over til høyresiden på grunn av alle skadene på laget som ligger på femteplass på tabellen.

– Alt blir speilvendt i forhold til det jeg er vant til, men samtidig så har jeg vokst opp med å spille på begge kantene, så jeg er heldig som kan brukes begge steder. For en spiller på min alder, så handler det om å være klar når sjansen kommer.

I vårkampen mot Bodø/Glimt startet han imidlertid på benken, men kom innpå like før slutt og ble involvert i 2-2-scoringen til Ulrik Saltnes og hjemmelaget på overtid.

– Da tapte jeg hodeduellen i forkant av 2-2-målet, så jeg har litt å revansjere der.

– Hva er det som møter dere?

– Det er et av Norges beste lag. Vi må være på samme nivå som mot Viking om vi skal ta dem. Da går det meste.

Åtte poeng skiller Molde og Bodø/Glimt før kampen på Aker stadion.

– Har du gitt opp det helt store?

– Nei, nei. Vi gir aldri opp. Alt er mulig.