Stefan Strandberg legger opp etter blodpropp: – Et stort sjokk

Det opplyser Vålerenga om i en pressemelding.

Klubben skriver at Strandberg like før jul ble operert for prolaps i ryggen, og at han etter planen skulle starte opptrening i starten av februar.

– Etter operasjonen på Martina Hansens Hospital inntraff en komplikasjon som førte til en livstruende blodpropp i hele venstre bein og opp i magen. Strandberg måtte derfor gjennom en omfattende hasteoperasjon på Ullevål sykehus i midten av januar, opplyser lege Erik Rosenlund i Vålerenga Fotball Elite.

Strandberg kaller det en «livskrise».

– Jeg har spilt fotball hver dag siden jeg lærte meg å gå, og var absolutt ikke klar for å gi meg. Nå er alt tatt ifra meg. Fotballkarrieren er over. Jeg var klar for å kjempe for Vålerenga og landslaget, og dette er et stort sjokk. Akkurat nå er jeg bare glad for å være i live, men trenger tid på å la alt synke inn, sier Strandberg.

– I løpet av kort tid ble livet mitt snudd opp ned, men jeg har gode støttespillere og ønsker en rolle i fotballen også i framtida. Den nærmeste tiden handler om å bearbeide det som har skjedd, og bruke perioden fremover med mine nærmeste, sier han.

– Livet hans

Strandberg spilte 36 landskamper for det norske A-landslaget. Klubbkarrieren begynte i Mandalskameratene og tok ham til blant andre Vålerenga, Rosenborg, Krasnodar og Salernitana.

– Fotball er livet hans og det er identiten hans, som han sier. Det å sette seg de kortsiktige og langsiktige målene hele tiden. Når det blir revet bort, så er det en rar og uvant situasjon å komme i, sier trener Geir Bakke til TV 2.

MØTTE PRESSEN: Vålerenga-trener Geir Bakke. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Så er det de andre tankene. Omfanget av det som har skjedd, og det skal bearbeides. Det er mye som skal bearbeides på en gang. Jeg skal ikke være talerør for ham, men jeg kan formidle såpass.

Han hadde ett år igjen av kontrakten med Vålerenga.

– Det er en spesiell situasjon. Det er sjokkartet slikt sett. Så får man legge fotballen til side, når det her har skjedd og være glad for at det har gått så bra med Stefan. Fotballen blir helt underordnet i dette og vi vil støtte Stefan. Det sier seg selv, sier sportssjef Joacim Jonsson til TV 2.

– Men det er en tøff dag. Spesielt for ham, men så er det et sjokk for oss også.

PREGET: Joacim Jonsson på Intility tirsdag. Foto: Torstein Wold / TV 2

Informerte spillerne

Tidligere tirsdag informerte Stefan Strandberg lagkameratene i Vålerenga.– Han var opptatt av at de skulle få vite det før det kom i media.

– Det var mellom spillerne, lederne og Stefan. Det var en fin stund.

– Det er vemodig. Det kunne gått ordentlig galt, og da blir fotballen litt underordna. Han kom inn og hadde en fin prat med spillergruppa og trenerapparat og fortalte litt om hendelsesforløpet og hva som har skjedd, og den nedslående beskjeden at han ikke kan spille fotball mer. Det var mye følelser i sving for alle parter, men det viktigste er at det går bra med ham og familien, sier trener Geir Bakke til TV 2.



Vålerenga gjør det klart at de vil ta vare på Strandberg, gi ham støtte med det medisinske apparatet og stå for de kontraktsmessige forpliktelsene ut 2024.

– Vålerenga mister sin kaptein og bærebjelke, men det aller viktigste er at det ikke gikk enda verre med Stefan. Han har hatt en fantastisk karriere, og vi ønsker å takke han for innsatsen på banen. Hans attitude og smartness som spiller vil gjøre han til en god trener på sikt, sier Jonsson.

– Det er ikke ønskelig å miste kapteinen sin slik. Han er en leder, en god fotballspiller og landslagsspiller. Vi har mistet bjelken i laget, men slik kan skje. Vi kan ikke forutse det, så får vi se hvordan vi håndterer det i tiden fremover, sier Bakke.