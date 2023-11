Statistikken forbløffer: – Tror aldri noen har sett noe lignende før

Lørdag kl. 17.30: Se HamKam – Viking

Viking har gjennom hele sesongen bitt seg fast i medaljestriden og ligger foreløpig på 4. plass i Eliteserien – tolv poeng bak ledende Bodø/Glimt.



PAUSEPRAT: Morten Jensen har hatt noen solide pauseprater gjennom sesongen. Foto: Carina Johansen

Men heldigvis for Viking spilles en kamp i 90 minutter. For ser man kun på «pausetabellen», er det nåværende topplaget Viking et skikkelig bunnlag.

Viking har nemlig aldri gått til pause med ledelse på 13 kamper på SR Bank Arena hittil denne sesongen. Pausetabellen viser at Viking ligger på en 16. plass med null seire, ti uavgjort og tre kamper der de har ligget under på eget kunstgress.

– Vi liker ikke å lede fotballkamper til pause, spøker Viking-trener Morten Jensen, før han blir litt mer alvorlig:

– Det er nok litt sammensatt. Det har ofte vært stillingskrig i førsteomgangene på hjemmebane, og så har vi ikke vært flinke nok til å score på sjansene. Men ja, det er en veldig merkelig statistikk, innrømmer Viking-treneren.

HELT I BUNN: Slik ser tabellen ut ved pause på hjemmebane i Eliteserien. Foto: Footystats.org

– Helt merkelig



TV 2-ekspert Jesper Mathisen er forbløffet over Vikings statistikk på hjemmebane til pause.

– Ja, Viking er det desidert svakeste laget når du ser på hjemmekamper til pause. Der har Viking langt bak nummer 15 på tabellen, konstaterte Mathisen i Fotballkveld etter Vikings 3-4-tap mot Tromsø.



– Det har vært et eller annet galt med Vikings førsteomganger, der de blant annet har sluppet inn enkle mål, mente han.

Trener Morten Jensen skjønner ar ekspertene reagerer, men minner om at en kamp ikke er over før dommeren blåser av etter 90 minutter.

– På hjemmebane har det ofte vært uavgjort til pause, og etter pause har vi klar å bikke kampene i vår favør. Igjen, det er en litt merkelig statistikk, men heldigvis varer kampene i 90 minutter og ikke 35, 45 eller 75 minutter. Det er 90 minutter som gjelder, og gjennom 90 minutter har vi vært gode, minner han om – vel vitende om at Viking gjennom hele sesongen har bitt seg fast i medaljestriden etter 90 minutter pluss tilleggstid.



FORBLØFFET: TV 2-ekspert Jesper Mathisen er forbløffet over at Viking hittil denne sesongen aldri har gått til pause med ledelse på hjemmebane. Foto: MARIUS SIMENSEN

– Helt sykt, egentlig



Vikings kaptein og hærfører Zlatko Tripic innrømmer at spillerne selv også er forbauset over at de aldri har gått til pause med ledelse på egen hjemmebane denne sesongen.

– Nei, det er en helt sinnssyk statistikk. Vi har jo fått det med oss, og det er jo sykt at vi fortsatt er med og kjemper om medaljer sånn sett, sier Tripic, og legger til:

– Men det viser jo at vi ikke blir slitne og fortsetter med å bryte ned motstanderne. Når det er spilt 50–60 minutter spiller vi med mer energi enn motstanderne, og vi setter inn gode spillere fra benken. Det er det veldig få lag i denne ligaen som klarer, og det er positivt, poengterer han.

Tripic røper at trenerne ikke foretar seg noe «hokus pokus» eller noen flammende motivasjonstaler i pausene som gjør at Viking lykkes med å snu kampene.

– Nei, vi gjør faktisk ikke så mye annerledes i pausene, men det kan handle om at lagene vi møter bruker mye energi i førsteomgangene og blir mer slitne enn oss i andreomgang, medgir han.

Og:

– Samtidig er jeg jo litt overrasket over den statistikken, det er jo en litt artig og morsom statistikk. Det at vi faktisk ligger på andreplass, og ikke har ledet en kamp på hjemmebane til pause, er jo helt merkelig. Jeg tror ingen har sett noe lignende før, konstaterer han.

MERKELIG: Morten Jensen, her sammen med Bjarte Lunde Aarsheim, innrømmer at det er merkelig at Viking aldri har ledet på hjemmebane til pause. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi spotter ting



Hovedtrener Morten Jensen tror mye av årsaken til at Viking ligger på jumboplassen hvis en kun ser på hjemmetabellen til pause er at motstanderne først og fremst ligger lavt i Stavanger.

Samtidig minner han om at både trenerteamet og spillerne bruker pausene godt.

– Vi ser på strukturen hos motstanderne og spotter ting vi kan endre på en god måte, og i tillegg har vi noen taktiske bytter og viktige bytter fra benken. Det handler ikke om at vi ikke er motivert før kampene starter, for å sin det sånn, sier Jensen, og slår fast:

– Jeg er uansett veldig glad for at vi ligger nederst på hjemmetabellen ved pause, og at det ikke er omvendt – at vi skulle ledet til pause og tapt til slutt, sier han.

NY PLAN: Vikings Zlatko Tripic hinter om at Viking kanskje burde tenkt at de ligger under med to mål før kampene starter. Foto: Carina Johansen

Tripic kommer med et aldri så lite tips til hva Viking kan ha på tavla før kampene som gjenstår i Eliteserien. For både han og lagkameratene er selvsagt svært lystne på å endre på den begredelige statistikken.

– Kanskje vi skulle hatt på tavla neste gang at vi startet kampen med minus to mål. Det er ikke mange hjemmekamper igjen, men vi vil selvsagt endre på den statistikken og lede til pause, konstaterer Tripic og smiler lurt.