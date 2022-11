Start gikk på trynet: – For en fiasko!

Kristiansand 20220619. Starts trener Sindre Tjelmeland under OBOS-ligaen i fotball mellom Start og Stabæk på Søra-Arena i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder

Start – Kongsvinger 0-1

– For en fiasko for Start! Det er flaut for en klubb som har det største budsjettet etter Brann og Stabæk. De er heller ikke langt unna Stabæk, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen.

I de avgjørende kvalifiseringskampene til neste års eliteserie skal Kongsvinger ut mot Sandefjord etter at de vant 1-0 over Start søndag.

Det første av to oppgjør mellom Kongsvinger og Sandefjord spilles kommende onsdag, mens returkampen spilles fire dager seinere.

Scoringen som avgjorde kampen kom to minutter før full tid. Da fikk Lars Krogh Gerson sjansen fra straffemerket og satte ballen kontant i mål bak Start-keeper Jasper Torkildsen.

Da hadde gjestene spilt med ti mann i nesten en time.

– Helt utrolig

Start-kaptein Kristoffer Tønnessen mener de kun har seg selv å skylde på.

– Det er veldig skuffende når man spiller mot én mann mindre og ikke klarer å score mål. Vi har kun oss selv å skylde på. Vi klarer ikke å skape store nok og mange nok sjanser, så det er kun oss selv å skylde på, sier Tønnessen til Eurosport.

Starts Kristoffer Tønnessen Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Start-spiller Eirik Schulze sier at det er ekstremt bittert.

– Det er nesten helt utrolig slik som kampen utvikler seg at ikke et innlegg spretter vår vei. Det er litt udyktighet, og det er mye uflaks også. Det er uforklarlig, sier Start-spiller Eirik Schulze til Eurosport.

Dermed er det Kongsvinger som skal ut i Eliteserie-kvalik.

– Det var tøft med én mann mindre, men vi kjempet bra. Det er ikke alltid så vakkert, men så fikk vi en straffe, sier Kongsvinger-helt Lars Christian Krogh Gerson til Eurosport etter seieren.

Dramatikk

Et drøyt hektisk minutt i første omgang kunne fort blitt definerende for søndagens kvalikduell i Kristiansand. 28 minutter var spilt da Martin Hoel Andersen fikk en kjempesjanse til å sende Kongsvinger i ledelsen. Start-forsvarer Bjarni Antonsson blokkerte imidlertid avslutningen fra god posisjon med en heroisk inngripen.

Sekunder senere endte ballen i rommet bak KIL-forsvaret etter et langt og presist utspill fra Start-keeper Jasper Torkildsen. Hjemmelagets Basilio Ndong jaktet ballen og gikk i bakken etter å ha vært i kontakt med gjestenes Trace Murray. Dommer Mohammad Usman Aslam virket sikker i sin sak og trakk resolutt opp det røde kortet.

Dermed var Kongsvinger redusert til ti mann den siste timen. Det gjorde oppgaven svært vanskelig for mannskapet til Eirik Mæland, men oppgaven ble likevel løst.

På tampen ble det enda mer dramatisk da Kongsvinger ble redusert til ni mann ved at Fredrik Holmé ble utvist. Han pådro seg sitt andre gule kort.