Stabæk tar det fortsatt på største alvor

Generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Karl Petter Løken, sier til VG at de ikke kommer til å følge opp rasisme-saken i søndagens kamp på Nadderud.

– Kamprapporten konkluderer med at det er vanskelig å påvise hva som ble sagt på Nadderud, sier Løken til VG.



– Det er utrolig viktig at Brice faktisk sier i fra og setter fokus på det. Jeg syntes Stabæk håndterte det på en veldig god måte. Kampen ble stoppet og hendelsen ble informert om på speakeranlegget, sier Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt til TV 2.



Mot slutten av første omgang under eliteseriekampen mellom Stabæk og Bodø/Glimt reagerte Brice Wembangomo på en kommentar han angivelig mente å høre fra tribunen.

– Jævla svarting.



REAGERTE: Brice Wembangomo reagerte på en kommentar fra tribunen da han skulle ta et innkast mot slutten av førsteomgangen. Foto: Terje Pedersen

Mushaga Bakenga og Bob Bradley tok umiddelbart en prat med fansen underveis i kampen, og det utspilte seg noen spesielle scener på Nadderud.

– Brice forteller at dette er noe han har hørt, og det tar vi på største alvor. Vi har ikke funnet noen andre som har hørt det, eller noe som er fanget opp på lyden, uttaler Stabæk Supports leder Bjørnar Posse Sandboe.



Supporterlederen understreker at dette er noe supportermiljøet tar sterk avstand fra, og er nå i tett dialog med klubben.

– Vi hadde hele styret, supporterkoordinator, sikkerhetssjef, daglig leder og en rekke ressurspersoner i sving i går. Målet må være at dersom det har skjedd, så skal vi klare å finne ut av det, forklarer Sandboe.



UOVERSIKTLIG SITUASJON: Det var ingen som kunne bekrefte at de hadde hørt kommentaren som ble slengt mot Bodø/Glimts høyreback. Foto: Terje Pedersen

Stabæks daglige leder, Jon Tunold, sier til TV 2 at han aldri har vært involvert i en rasismesak under hans tid i Stabæk.

Nå tar klubben situasjonen på største alvor.

– Vi fanget opp at det var noe som hadde skjedd, så både jeg og sikkerhetssjefen var over på andre siden for å kartlegge hva som hadde skjedd. Vi fortsatte med det utover 2. omgang, samtidig som vi snakket med fotografer og folk som var i nærheten, sier Tunold.



TOK GREP: Stabæks daglige leder, Jon Tunold, handlet raskt sammen med sikkerhetssjef for å finne ut hva som hadde skjedd. Foto: Erik Monrad -Hansen

– Vi snakket med Brice etter kampen, og vi tviler ikke på at han har hørt det han sier. Spørsmålet er om han har mistolket det som har blitt sagt. Det er vanskelig å si, for det er ingen som kan bekrefte det han har hørt, fortsetter Stabæks daglige leder.



– Vi står litt i sjakkmatt

Tunold og klubben har hatt grundige gjennomganger for å finne ut av hendelsen.

– Vi har gått gjennom TV-bildene og lyden flere ganger for å høre om det ble ropt noe i den situasjonen. Det er heller ikke mulig å finne noe der. Vi står litt i sjakkmatt med tanke på å kartlegge hva som har skjedd, utdyper Tunold.



Stabæks daglige leder har full tiltro til Stabæk Support.

– Jeg har veldig tillit til Posse som leder for Stabæk Support, og han ville aldri tolerert en slik hendelse. Det er veldig trist for de og for oss at dette dukker opp, så det må vi finne ut av, sier Tunold.



TOK AFFÆRE: Stabæk-trener Bob Bradley oppsøkte Stabæk Support umiddelbart under kampen for å finne ut av hva som hadde blitt sagt. Foto: Terje Pedersen

Kan bli kraftige sanksjoner

Bjørnar Posse Sandboe og Stabæk Support jobber nå for å finne konkrete bevis. Sanksjonene kan bli tydelige.

– Klubben har et sanksjonsreglement som vi da må følge, og i dette heter det inntil 35 kampers utestengelse og holdningsendringsprogram. Dette er kategorien med høyest strafferamme, forklarer Sandboe mandag.



Brann ga nylig en supporter en tilsvarende reaksjon for rasistiske tilrop.

Daglig leder Tunold er fornøyd med hvordan klubben håndterte den ubehagelige situasjonen.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan klubben og de involverte tok situasjonen. Alt fra sikkerhetssjef til Bradley og Bakenga. De taklet situasjonen veldig bra. Det eneste vi som klubb kan gjøre er å takle denne situasjonen best mulig. Det føler jeg vi har gjort også, konstaterer Tunold.