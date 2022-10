Stabæk mot opprykk – kun syltynn teori kan stoppe dem

Et mirakel må til for at det ikke skal bli opprykk på Lars Bohinen og co.

ELITESERIEN-SPILL: Lars Bohinen tok over Stabæk underveis i sesongen, og har styrt dem mot opprykk til øverste nivå. Foto: Rodrigo Freitas

Sandnes Ulf-Stabæk 2-2

Bærumsklubben har nå tre poeng å gå på til KFUM på tredjeplass.

De har i tillegg 16 mål bedre målforskjell, som betyr at to helt ekstraordinære – og tilnærmet umulige – resultater må til at det ikke skal bli opprykk.

I siste runde møter Stabæk Mjøndalen hjemme, mens KFUM møter Brann borte.

Stabæk-supporterne var i skyene etter kampen. De tok seg inn på banen i Sandnes og feiret sammen med spillerne.

Sandnes Ulf ligger an til å spille eliteseriekvalifisering sammen med KFUM Oslo, Start og Kongsvinger.

Ranheim vant 3-2 hjemme over Raufoss og kan ta kvalifiseringsplassen om de rykker forbi Sandnes Ulf etter den siste serierunden.

Brann er forlengst seriemester. I Fredrikstad ble det ny seier 3-1 etter scoringer av Ole Didrik Blomberg, Sivert Heltne Nilsen og Isak Hjorteseth. Olav Øby reduserte for Fredrikstad.

Skeid slo Kongsvinger 4-0 hjemme etter scoring av Kristoffer Hoven, Ousmane Diallo Toure og Simen Kivia-Egeskog (2). De forblir på kvalifiseringsplassen uansett hva som skjer i siste serierunde. Åsane på plassen over Skeid tapte 1-2 hjemme mot Bryne.

Grorud var i likhet med Stjørdals-Blink klar for nedrykk for en stund siden. Lørdag tapte Grorud 0-3 borte for Mjøndalen.

Start vant 2-1 borte over Sogndal.