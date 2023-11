Sprengkulde truer Eliteserie-avslutningen:

– 17

Nei, dette er ikke stilkarakterene i et hopprenn i den verste vinterkulden, men TV 2s værvarsel over hvor kaldt det vil føles å være til stede på ulike fotballarenaer i helgen når norsk fotball skal avgjøres.

– Å fytti katta! Det blir kaldt. Jeg er glad det ikke er en utrent person som meg som skal konkurrere i en sånn kulde, for å puste inn så kald luft i lungene tror jeg ikke er bra, sier TV 2s værsjef Eli Kari Gjengedal.

For så kaldt er det meldt, at de som faktisk er vant til å konkurrere i slik bitende kulde roper et lite varsku på vegne av norsk fotball.

– Hvis det bikker minus 20 grader ville jeg avlyst, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.



ARGUSØYNE: Værvarselet på Valle i Oslo, der Geir Bakkes Vålerenga sin skjebne forsegles i helgen, følges tett av Norges Fotballforbund. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

På Kongsvinger, der klubben søndag skal spille kvalifiseringskamp til Eliteserien, er det meldt minus 16 grader.

Ifølge TV 2s værtjeneste Storm vil det føles som minus 20 grader.

– Følt temperatur handler om luftfuktighet og vind. Jo kraftigere vind, jo kaldere vil det bli. Og følt temperatur er det reelle som faktisk betyr noe for folk flest, forklarer Eli Kari Gjengedal.

Værvarselet Slik er værvarselet på utvalgte arenaer til helga. VALLE, OSLO: -13, føles som –17

KONGSVINGER: -16, føles som –20

DRAMMEN: –16, føles som –21

SANDEFJORD: -9, føles som -14

Værvarselet gjør at Kongsvinger som klubb nå tar forholdsregler.

– Jeg må sjekke dette opp med NFF, for vi kan ikke drive med virksomhet som er helseskadelig, sier klubblege Jonas Patrik Riemann.

– Ingen kuldegrense

TV 2 har tirsdag vært i kontakt med Norges Fotballforbund for å høre hvilket regelverk som gjelder.

– Det finnes ingen grense på grader. Det er fordi at luftfuktighet og vind spiller en vesentlig rolle. Dette avgjøres av dommerdelegat og klubblegene på stedet, forteller Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund.



ERKJENNER UTFORDRING: Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund. Foto: Lise Åserud / NFF

Spillerorganisasjonen FIFPRO anbefaler imidlertid å avlyse treninger og kamper om det blir kaldere enn minus 15 grader.

I langrenn sier reglene at renn avlyses i Norgescup dersom det er kaldere enn minus 18 grader. I World Cup er grensen satt til minus 20 grader.

– Hvis det blir så kaldt, er det en vurdering fotballforbundet må ta. Det er tøft å konkurrere når det er så kaldt. Fotballspillere får jo veldig ofte makspuls også, siden det er korte sprinter og du bruker lungene optimalt, sier Northug.

Han mener imidlertid det vil være tøffere for en fotballspiller enn for en langrennsløper å konkurrere i bitende kulde.

– Ja, det vil jeg si. På samme måte som det er verre å gå en sprint enn en femmil, fordi du er nærmere makspuls. Dessuten er ikke fotballspillere vant til det på samme måte, sier Northug.

I GRENSELAND: Petter Northug er vant til å konkurrere i kulden. Han mener værvarselet som er meldt i Norge til helga gjør det på grensen til forsvarlig å spille fotballkamper. Foto: Geir Olsen / NTB

Han mener temperaturene det er meldt rundt om i landet, gjør at det er helt på grensen om det er forsvarlig å spille

– Min erfaring er at det er et veldig stort skille på minus 20 og minus 15 grader. Om det blir minus 20 ville jeg avlyst, men blir det minus 15 ville jeg spilt kampen, sier Northug.

– Hva med minus 18?

– Da er det helt på grensen til å være uforsvarlig, sier han.

Kan bli trøbbel

Siden det er siste serierunde som gjenstår, og nesten alt står på spill både i topp og bunn, kan man stå overfor en kjempeutfordring dersom en eneste kamp blir utsatt.

– Det blir vel ekstra viktig å få gjennomført disse kampene samtidig?

– Det blir det. Det er det som er den store ekstra dimensjonen oppe i dette, sier Nils Fisketjønn.



– Hva skjer om en kamp ikke blir avholdt på oppsatt tidspunkt?

– Det får vi ta når den tid kommer. Det er klart det vil være et uheldig scenario, men det kommer litt an på hvilken kamp det er snakk om, sier han.



Han erkjenner at man står overfor en utfordring, men forsikrer om en tett dialog mellom forbund og klubbene.

– Strekkes den norske sesongen for langt?

– Det har vært enighet i norsk fotball gjennom mange år om at vi strekker sesongen på høsten. Vi har lag som spiller europacup langt ut i desember. Og neste år, dersom de går videre, vil de spille helt ut i januar, svarer han.



En annen utfordring kan være at banene blir frosne, men værvarselet tyder på at det blir tørt rundt om i landet.

I Kongsvinger rapporterer man å ha kontroll. Det samme gjelder for eksempel hos Strømsgodset.

– Det blir veldig kaldt, men akkurat nå ser banen bra ut. Vi er ikke veldig bekymret per nå, sier Bjørn Furuheim, arrangement- og sikkerhetssjef i Strømsgodset.