Sportssjef føler seg sveket: – Jeg kjenner det i hjertet

Fredag hadde Mads Berg Sande sin første trening med Brann etter overgangen fra Haugesund.

– Det er skikkelig deilig. Det er fint å se rundt meg å se bergensfjellene, sier Sande til TV 2 fra treningsbanen på Nymark, utenfor Brann Stadion.



Bergenseren skulle bli Brann-spiller uansett i januar, men FKH slapp ham noen måneder før kontrakten i Haugesund gikk ut.



Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen skulle helst sett det hadde skjedd enda tidligere.

– Haugesund har vært veldig firkantet på det. Så skjedde en utvikling, og så sa FKH vi kjøpe ham for en sum vi var veldig tilfreds med.



Prisen rapporteres av Bergens Tidende til å være opp mot én million kroner.

Eller som sportssjef i FKH Eirik Opedal sa det i TV 2s Deadline day-sending:

– En god årslønn.



– Kjenner det i hjertet



Tidligere i sommer ble det bråk da Sande brukte en fridag på å dra til Bergen og signere for Brann. Det er lov når det er mindre enn et halvt år igjen av kontrakten, men bildene av 25-åringen holde en Brann-drakt fikk FKH-fansen til å rase.

FKH-ledelsen var heller ikke klar over at Sande hadde dratt før nyheten ble sluppet i media.

Nå er samarbeidet mellom haugalendingene og Sande over. Et forhold som ikke var helt problemfritt, ifølge Opedal.

– Dette er en spiller som kom i 2020 fra Nest-Sotra. Vi fikk spilleren billig, og han kom inn og trente i to år før han slapp til på banen. Han var ikke den best betalte, og det gikk til og med så langt at jeg ga ham dobbel lønn uten at jeg hadde trengt det, sier Opedal.

– Jeg har gitt en del inn. Når du tar får smelt opp at han står i Bergen med Brann-drakt, da kjenner du det i hjertet, innrømmer sportssjefen.

Han er ikke fornøyd med hvordan avgangen til Sande utartet.

– Det er ikke å anbefale å gjøre overganger for spillere på den måten der, sier Opedal.

– Er en grunn

Sande vil helst ikke så så mye hvordan han har opplevd situasjonen.

– Opedal skal få mene det han mener, men det var en grunn bak det jeg gjorde. Jeg har ikke så mye kommentarer, sier Sande.



– Hva er grunnen?



– Det holder jeg meg for seg selv, sier Sande.

Midtbanespilleren fikk mye tillit i FKH etter han signerte for Brann tidligere i sommer. Det provoserte supportere.

Han skjønner at folk i Haugesund er skuffet.

– Selvfølgelig. Men jeg har mitt liv å tenke på, så det går begge veier. Jeg håper de er glade for meg og.

OVER: Mads Sandes tid i FKH er slutt. Nå blir han lagkamerat med Joachim Soltvedt i Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen

Kan få debuten

Sande er spilleklar for Branns hjemmekamp mot Sarpsborg 08, og får trolig debuten sin i den røde drakten.

– Matchfit er jeg jo. Jeg tipper jeg skal være med i troppen.



Han gliser over å være Brann-spiller.

– Jeg er jo bergenser, så det har vært en drøm lenge å komme her. Da jeg fikk høre at de var interessert, hadde jeg lyst til det.



– Hva tilfører du dette laget?

– Ballsikkerhet og kombinasjoner. Mål og assister, sier han kort og konsist.